Angelina Jolie và Brad Pitt đã thôi xung đột, cùng chia sẻ việc chăm sóc con

Qua nhiều tuần ở New Mexico để chuẩn bị cho bộ phim hành động kinh dị sắp ra mắt: "Those Who Wish Me Dead", Angelina Jolie đã trở lại Los Angeles vào ngày 5/7 cùng cặp song sinh Vivienne và Knox, lần này không có sự xuất hiện của Maddox, Pax Thien, Zahara, Shiloh.

Nữ diễn viên 44 tuổi lựa chọn phong cách tối giản nhất khi ra đường với chiếc áo hai dây màu đen cổ sâu và quần kaki cùng màu ống rộng. Angie trông cực kỳ thoải mái và vui vẻ khi được ở bên 2 con.

Angelina đã đổ rất nhiều công sức cho bộ phim mới với 12 tiếng đầy mệt mỏi trên trường quay mỗi ngày. Kể từ sau khi ly hôn, gánh nặng trên vai cô ngày một lớn nhưng Angie vẫn cố gắng ở bên các con nhiều nhất có thể.

Một nguồn tin chia sẻ với DailyMail rằng: "Cô ấy đặt hết cả tâm hồn lẫn con tim vào dự án lần này, Angie còn cần phải thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận với Brad, cho phép anh ấy gặp gỡ các con thường xuyên.".



Brad cùng Angie đang bù đắp cho những đứa trẻ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, những lần Angie trở về Los Angeles là khoảng thời gian Brad có thể ở bên cạnh các con. Hai người cũng không còn xung đột nhiều như trước.

Nguồn: Dailymail