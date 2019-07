Sau thời gian dài xa cách, cuối cùng các con đã được về ở với Brad Pitt

Hôm qua (1/7), Angelina Jolie đã quay trở lại Los Angeles sau một tuần làm việc tại Beverly Hills – nơi mà nữ diễn viên đã quay bộ phim hành động kinh dị sắp ra mắt có tên "Those who wish me dead" (Tạm dịch: Những người muốn tôi chết).

Tại Los Angeles, nữ diễn viên 44 tuổi đã bị chụp lén khi đang làm một số việc vặt. Tuy chỉ là hình ảnh chụp vội, nhưng cũng có thể thấy Angelina Jolie rất có gu thời trang khi cô khoác áo không tay dài bên ngoài váy maxi nâu, và tất nhiên là không thể thiếu cặp kính râm trong một ngày hè đầy nắng.

Bà mẹ sáu con đã đến New Mexico để quay bộ phim hành động kinh dị mới. Cô cũng đã từng thành công với thể loại phim này trước đó trong 2 bộ phim như: "Kẻ cướp lăng một" (2001) và "Điệp viên Salt" (2010).

Theo một nguồn tin cung cấp cho DailyMail TV, Angelina cũng có quay về LA vài lần khi đang quay phim để kỉ niệm ngày của Mẹ với con, hiện tại bọn trẻ đang ở cùng Brad Pitt vì trong thời gian này nữ diễn viên muốn ưu tiên cho công việc.

"Angie đã phải thực hiện một số cảnh quay hết lần này đến lần khác vì đạo diễn Taylor là người khá cầu toàn, tuy nhiên Angie đúng là một chuyên gia thực thụ", một người trong đoàn phim cho biết.

Trong bộ phim này ngoài vai chính là Angelina Jolie còn có dàn diễn viên nổi tiếng bao gồm Tyler Perry, Jon Bernthal, Nicolas Hoult và Aidan Gillen.

Theo tóm tắt của hãng phim, nội dung phim xoay quanh việc một nhân chứng của vụ giết người phải chạy trốn những kẻ ám sát ở Montana, bên cạnh anh ta còn có chuyên gia sinh tồn được giao nhiệm vụ bảo vệ nhân chứng.

