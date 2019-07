Brad Pitt xuất hiện đầy nam tính trên tạp chí sau bài phỏng vấn đẫm nước mắt hậu ly hôn từ năm 2017

Mới đây, Brad Pitt đã khoe trọn nét cuốn hút của mình trên bìa tạp chí tháng 7/8 "GQ Australia" và mở lòng về đời tư cá nhân cũng như sự nghiệp. Brad Pitt đã minh chứng cho việc tuổi tác chỉ là con số khi xuất hiện trên bìa tạp chí ở độ tuổi 55.

Nam diễn viên Brad Pitt còn chia sẻ những ý kiến thú vị về sự khác biệt giữa đóng vai một chàng trai trẻ và một người đàn ông trưởng thành.

Mặc chiếc áo khoác nâu dài phủ bên ngoài áo T-shirt trắng đơn giản cùng chiếc quần jeans đen, camera đã bắt trọn khoảnh khắc Brad nhếch nhẹ khóe môi cùng đôi mắt xanh thẳm hớp hồn người xem.

Trong cuộc phỏng vấn Brad đã tiết lộ những điều thú vị bất ngờ về những điều đã trải qua trong sự nghiệp điện ảnh của mình. "Tôi tận hưởng khoảnh khắc khi đứng ở vị trí sản xuất đằng sau chiếc máy quay. Nhưng tôi làm việc ngày một ít đi", Brad thừa nhận.

"Tôi chắc rằng đó chỉ là cuộc chơi khi còn trẻ - không phải là điều cần thiết đối với người trưởng thành. Tôi nghĩ cuộc chơi diễn ra theo cách tự nhiên. Quy luật tự nhiên sẽ đào thải nó."

Nhắc đến Brad Pitt người ta đầu tiên sẽ nghĩ tới vai trò diễn viên nhưng Brad cũng là ông chủ của hãng phim Plan B Entertainment nổi tiếng và đã có kinh nghiệm sản xuất nhiều năm.

Một số bộ phim đáng nhắc tới được Brad sản xuất là The Departed, Moneyball và Eat Pray Love với sự diễn xuất tuyệt vời của Julia Roberts.

Brad Pitt tham gia vào 2 bộ phim sắp được công chiếu, Once Upon a Time in Hollywood với sự tham gia diễn xuất của tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio công chiếu vào 26 tháng 7 và phim khoa học viễn tưởng Ad Astra, trong phim Brad đóng vai phi hành gia dự kiến ra rạp vào tháng 9 sắp tới.

Mới đây, truyền thông cũng tiết lộ rằng hiện tại Brad Pitt đang ở cùng các con vì vợ bận rộn với công việc. Sau khoảng thời gian hòa giải, cả hai đã thoải mái với nhau hơn trong việc chia sẻ quyền nuôi con vì cho rằng bọn trẻ cần một môi trường phát triển hoàn hảo có cả cha và mẹ.

Nguồn: Hollywood Life