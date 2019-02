8 thói quen ăn uống chắc chắn khiến bạn béo lên chứ không còn gọn gàng như trước

Các biên tập viên của Eat This, Not That! đã xác định một số thói quen ăn uống khiến bạn béo lên như sau.



1. Ăn đồ ít béo



Nghe có vẻ điên rồ. Nhưng ngừng mua những thực phẩm được tiếp thị là ít béo hoặc không chứa chất béo, thậm chí các loại sinh tố giảm cân. Thông thường, chúng chỉ giúp bạn giảm vài calo thôi. Nhưng để làm vậy, chúng lại thay thế chất béo vô hại bằng các loại carbohydrate có thể được tiêu hóa rất nhanh. Hậu quả là tăng đột biến lượng đường và ngay lập tức sau đó, khiến cơn đói trở lại.

Các nhà nghiên cứu Đại học Alabama ở Birmingham phát hiện thấy, các bữa ăn hạn chế lượng carbohydrate tới 43% tạo cảm giác no tốt hơn và có tác động nhẹ hơn tới đường huyết so với bữa ăn chứa 55% carbohydrate. Điều này có nghãi là bạn sẽ tích ít mỡ hơn và giảm nguy cơ ăn nhiều hơn sau đó.

2. Bạn uống nước ngọt có ga – dù là loại dành cho người ăn kiêng



Một nghiên cứu năm 2005 ở Mỹ phát hiện thấy, uống 1-2 lon soda/ngày tăng nguy cơ thừa cân, béo phì tới gần 33%. Loại nước ngọt có ga dành cho người ăn kiêng cũng chẳng khá hơn.

Sau khi theo dõi một nhóm đối tượng người cao tuổi trong gần 10 năm, các nhà nghiên cứu ở San Antonio nhận thấy, những người uống từ 2 lon nước ngọt có ga dành cho người ăn kiêng/ngày trở lên, vòng eo của họ tăng nhanh gấp 5 lần. Họ đưa ra giả thuyết là, các chất làm ngọt nhân tạo trong đồ uống có ga khiến bạn ăn nhiều hơn ở những bữa sau mà không hay biết.

3. Bạn bỏ bữa

Theo cuộc điều tra quốc gia năm 2011 ở Mỹ do Hiệp hội Kiểm soát Calo tiến hành, 17% người Mỹ thừa nhận họ bỏ bữa để giảm cân. Vấn đề là việc làm này lại thực sự tăng nguy cơ béo phì, nhất là với bữa sáng.

Nghiên cứu đăng tải trên tạp chí American Journal of Epidemiology cho thấy, những người không ăn sáng thì nguy cơ béo phì tăng hơn 4,5 lần. Tại sao ư? Bỏ bữa làm giảm quá trình trao đổi chất và tăng cường cảm giác đói. Việc này khiến cơ thể rơi vào trạng thái tích trữ mỡ và tăng nguy cơ bạn sẽ ăn nhiều hơn sau đó.

4. Bạn ăn quá nhanh

Nếu cơ thể bạn chỉ có một khiếm khuyết duy nhất thì đó là: phải mất 20 phút để dạ dày thông báo cho não bộ biết rằng, ăn như thế là đủ.

Một nghiên cứu đăng trên tờ Journal of the American Dietetic Association cho kết quả, những người ăn chậm hấp thụ ít hơn 66 calo/bữa. Nhưng so với những người ăn nhanh, họ lại có cảm giác mình ăn nhiều hơn. 66 calo thì có nghĩa gì chứ, bạn có thể thắc mắc? Nếu bạn đều đặn làm việc đó trong mỗi bữa ăn, bạn sẽ giảm hơn 9kg/năm.

5. Bạn uống nước từ chai nhựa



Tầm quan trọng của việc giữ cho cơ thể đủ nước hẳn không phải nhắc lại nữa. Nhưng bạn nên đặc biệt thận trọng khi sử dụng chai nước nhựa. Hãy chọn loại không chứa BPA. Bởi BPA hay Bisphenol A có thể gây hại cho khả năng sinh sản ở cả nam và nữ cũng như được chứng minh là có liên hệ tới bệnh béo phì.

Một nghiên cứu năm 2011 của Harvard chỉ ra rằng, người trưởng thành có hàm lượng BPA cao nhất trong nước tiểu sở hữu vòng eo lớn nổi bật và nguy cơ béo phì cao hơn so với người có hàm lượng BPA thấp nhất.

6. Bạn không đảm bảo được sự điều độ trong ăn uống



Thông thường, các chế độ ăn kiêng đều đòi hỏi loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm nào đó. Việc này không giúp đem lại sự cân bằng và điều độ mà chúng ta cần để đảm bảo chế độ ăn lành mạnh, tích cực, lâu dài.

Hơn nữa, có một thực trạng là những người ăn kiêng có thể tăng nguy cơ bị thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng. Hoặc có thể họ cảm thấy chán nản với chế độ ăn quá hà khác và rốt cuộc, ăn nhiều hơn mức bình thường.

7. Bạn nấu quá nhiều

Bữa ăn lành mạnh không có nghĩa là bạn nên nấu thật nhiều, ăn thật nhiều. Hãy nhớ rằng, ngay cả những thực phẩm tốt cho sức khỏe nhất vẫn chứa calo. Một nửa khẩu phần ăn của bạn nên là rau và nửa còn lại là thịt nạc, ngũ cốc, một chút chất béo.

8. Bạn không uống đủ nước



Hấp thụ đủ nước có vai trò thiết yếu đối với mọi chức năng cơ thể. Trong một nghiên cứu của Đại học Utah, những người tham gia được hướng dẫn uống 2 cốc nước trước mỗi bữa ăn giảm nhiều hơn 30% cân nặng. Bạn có thể tăng thêm hiệu quả bằng cách cho đá vào cốc nước của mình. Các nhà nghiên cứu Đức phát hiện thấy, 6 cốc nước lanh/ngày có thể tăng trao đổi chất và đốt cháy 50 calo/ngày.