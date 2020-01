5 phim Hàn "khai hỏa" màn ảnh nhỏ năm 2020: Park Seo Joon đối đầu "mỹ nam 6 múi" Taecyeon (2PM)

Năm 2020 hứa hẹn sẽ là một năm thú vị đối với phim truyền hình Hàn Quốc khi hàng loạt "bom tấn" thi nhau đổ bộ trong 12 tháng tới đây.

Điều đặc biệt trong tháng 1 này, đài cáp jTBC sẽ chiêu đãi khán giả bằng dự án truyền hình Itaewon Class có sự xuất hiện của "phó chủ tịch" Park Seo Joon. Ngoài ra, màn trở lại của "mỹ nam 6 múi" Ok Taecyeon cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả.

1. Itaewon Class

Thể loại: Phim tâm lý, xã hội Thời gian khởi chiếu dự kiến: 31/1 Lịch phát sóng: Thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần Kênh phát sóng: Đài jTBC

Poster chính thức phim Itaewon Class.

Dựa trên webtoon cùng tên, Itaewon Class chính là cái tên thu hút sự chú ý của "mọt phim" Hàn trong tháng 1 này khi đánh dấu sự trở lại của "phó chủ tịch" Park Seo Joon sau thành công của bộ phim Thư ký Kim phát hành hồi tháng 6/2018.

Itaewon Class là bộ phim truyền hình nói về những người trẻ tuổi kết hợp với nhau bởi sự bướng bỉnh, niềm đam mê và sự dũng cảm. Trong những con đường hẹp ở Itaewon, họ bắt đầu cuộc nổi dậy non nớt của riêng mình, chống lại một xã hội vô lý.

Trong phim, Park Seo Joon sẽ vào vai Park Sae Roy, một doanh nhân đầy đam mê, người không khoan nhượng khi đối mặt với sự bất công, chống lại tập đoàn công nghiệp thực phẩm có tên Jang Ga.



Đóng cùng Park Seo Joon là Kim Da Mi với vai diễn Jo Yi Seo, một kẻ rất thông minh với khuôn mặt thiên thần nhưng tính cách hoàn toàn khác. Cuối cùng, Kwon Nara sẽ vào vai Oh Soo Ah, một người phụ nữ trung thực và tự tin, là mối tình đầu của Park Sae Roy, và là nhân viên của một công ty đối thủ.

Trailer phim Itaewon Class.

2. The Games: Towards Zero



Thể loại: Phim tội phạm, kinh dị Thời gian khởi chiếu dự kiến: 22/1 Lịch phát sóng: Thứ Tư, thứ Năm hàng tuần Kênh phát sóng: Đài MBC

The Game: Towards Zero cũng là cái tên nhận được sự chú ý của khán giả trong tháng 1 này khi đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của "mỹ nam 6 múi" Taecyeon sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự hồi tháng 5/2019. Trong phim, Ok Taecyeon vào vai Kim Tae Pyeong, một người sở hữu năng lực thần bí có thể nhìn thấy trước cái chết.

Đóng cặp cùng với Taecyeon là Lee Yeon Hee, cô vào vai nữ cảnh sát hình sự Seo Joon Young của tổ đặc nhiệm. Nhân vật của Lee Yeon Hee tuy điềm tĩnh và đáng tin cậy ở hiện trường của những vụ án nhưng lại mang vết thương lòng sâu đậm vì cái chết của bố khi cô còn bé.

Ok Taecyeon và Lee Yeon Hee.

The Game: Towards Zero cũng là bộ phim đánh dấu màn tái ngộ của Ok Taecyeon và Lee Yeon Hee sau 6 năm kể từ phim điện ảnh Marriage Blue.

Trailer phim The Games: Towards Zero

3. Money Game



Thể loại: Phim tài chính Thời gian khởi chiếu dự kiến: 15/1 Lịch phát sóng: Thứ Tư, thứ Năm hàng tuần Kênh phát sóng: Đài tvN

Poster phim Money Game.

Money Game là bộ phim xây dựng bối cảnh giả tưởng khi các ngân hàng lớn tại Hàn Quốc gặp khó khăn và đứng bên bờ vực phá sản, kéo theo nguy cơ về một cuộc khủng hoảng tiền tệ lần thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc.

Trong phim, Go Soo sẽ đảm nhận vai Chae Yi Heon, một quan chức kinh tế của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia. Có bố là nhà kinh tế nổi tiếng nhất Hàn Quốc nhưng Yi Heon lại cố gắng che giấu xuất thân "khủng" của mình để được công nhận như một người có thực lực trong công việc.

Trong khi đó, Shim Eun Kyung sẽ vào vai Lee Hye Joon, một tân binh trong lĩnh vực kinh tế, người có ước mơ sở hữu một tòa nhà cho riêng mình trong tương lai. Lee Hye Joon sở hữu nét tính cách chăm chỉ và có mục tiêu rõ ràng trong sự nghiệp, cô từng trải qua tuổi thơ khốn khó khi gia đình bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính của đất nước. Hye Joon đã rất nỗ lực để trở thành một viên chức, với mong muốn có thu nhập ổn định và đảm bảo cho cuộc sống sau này.

Trailer phim Money Game.

4. Touch



Thể loại: Phim hài, lãng mạn Thời gian khởi chiếu dự kiến: 3/1 Lịch phát sóng: Thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần Kênh phát sóng: Đài Channel A

Poster chính thức phim Touch.

Touch là bộ phim kể một câu chuyện cảm động về Han Soo Yeon (Kim Bo Ra), một nghệ sĩ trang điểm thất nghiệp, đang lao đao vì món nợ của mình và Cha Jung Hyuk (Joo Sang Wook), một thực tập sinh thần tượng mải không thể ra mắt sau mười năm chuẩn bị.

Sau loạt biến cố, Han Soo Yeon - Cha Jung Hyuk gặp nhau và tiếp thêm động lực để đạt được ước mơ còn dang dở. Sau đó, cả hai trên hành trình chinh phục ước mơ đã nhanh chóng phải lòng nhau, viết nên một chuyện tình lãng mạn.

Trailer phim Touch

5. Dr. Romantic 2

Thể loại: Phim y khoa Thời gian khởi chiếu dự kiến: 6/1 Lịch phát sóng: Thứ Hai, thứ Ba hàng tuần Kênh phát sóng: Đài SBS

Dr. Romantic 2 (tạm dịch: Người thầy y đức 2) là bộ phim truyền hình nổi tiếng của đài SBS lên sóng từ tháng 11/2016 đến tháng 1/2017, và được yêu thích nhờ vai diễn thực tế của các chuyên gia y tế cũng như những thông điệp đáng tin cậy vô cùng ấm lòng.



Trở lại với phần 2 sẽ được phát sóng vào tháng 1/2020, Người thầy y đức giữ nguyên biên kịch Kang Eun Kyung, đạo diễn Yoo In Sik, và nam diễn viên chính Han Suk Kyu. Bên cạnh đó, hai diễn viên chính mới của phim là Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop cũng được dự đoán sẽ trở thành "cú nổ" màn ảnh trong tháng 1 này.

Poster chính thức phim Người thầy y đức phần 2..

Trong Người thầy y đức phần 2, Han Suk Kyu sẽ trở lại với vai trò là thầy giáo Kim thiên tài. Lee Sung Kyung vào vai Cha Eun Jae, một sinh viên năm hai khoa phẫu thuật tim mạch, thích học tập và tự tin đi trên con đường của một sinh viên ưu tú suốt cuộc đời. Và Ahn Hyo Seop sẽ đảm nhận vai Seo Woo Jin, chàng sinh viên năm hai luôn hoài nghi, không tin vào hạnh phúc vì đã lớn lên trong khó khăn, nhưng lại sở hữu khả năng tập trung và tài năng ấn tượng trong khâu phẫu thuật.