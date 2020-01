Jang Nara bật khóc vì nhận giải thưởng lớn, phim của tài tử Kim Nam Gil đánh bại "Vagabond" giành 8 cúp

Tối 31/12, lễ trao giải SBS Drama Awards 2019 đã chính thức diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Sau 4 tiếng diễn ra, kéo dài đến tận rạng sáng ngày 1/1/2020, buổi lễ đã khép lại với các giải thưởng đã được trao cho những cái tên gây được nhiều chú ý trên màn ảnh SBS trong năm 2019.

Không nằm ngoài dự đoán, The Fiery Priest (Linh Mục Nhiệt Huyết) đã chiếm giữ áp đảo số lượng giải thưởng với tổng cộng 8 chiếc cúp. Đặc biệt giải thưởng quan trọng nhất là Daesang cũng đã gọi tên tài tử Kim Nam Gil - nam chính của The Fiery Priest. Tuy nhiên, Vị Khách VIP và Vagabond cũng không hề kém cạnh khi tranh giải tại các hạng mục quan trọng khác.



Kim Nam Gil xuất sắc giành được giải thưởng Daesang của SBS Drama Awards 2019.

Ngoài giải thưởng Daesang của Kim Nam Gil, The Fiery Priest cũng mang về 7 giải thưởng khác bao gồm Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Geum Sae Rok, Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Eum Moon Suk, Wayve Award: The Fiery Priest, Diễn viên nam phụ xuất sắc nhất: Go Joon, Best Supporting Team, Excellence Award (Nam/nữ): Kim Sung Kyun và Honey Lee.

Giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất thuộc về Geum Sae Rok.

Giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất thuộc về Eum Moon Suk.

Mặc dù chỉ mới lên sóng hồi tháng 11 vừa qua nhưng Vị khách VIP của bộ đôi Jang Nara và Lee Sang Yoon cũng mang về 4 chiến thắng gồm Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lee Chung Ah, Nhân vật xuất sắc nhất: Pyo Ye Jin với vai diễn "tiểu tam" On Yoo Ri, Exellence Award: Lee Sang Yoon và Nhà sản xuất xuất sắc nhất: Jang Nara

Trên sân khấu của SBS Drama Awards 2019, Jang Nara đã không giấu được sự xúc động và bật khóc khi nhận được giải thưởng lớn Nhà sản xuất xuất sắc nhất.

Lee Sang Yoon mang về chiếc cúp ở hạng mục Exellence Awards.

Pyo Ye Jin giành được giải thưởng Nhân vật xuất sắc nhất với nhân vật "tiểu tam" trong Vị khách VIP.

Với bệ phóng là phim truyền hình được đầu tư kinh phí khủng nhất của đài SBS là lên đến 25 tỷ won, Vagabond cũng xuất sắc chiếm giữ 5 giải thưởng gồm Cặp đôi xuất sắc nhất: Suzy - Lee Seung Gi, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Moon Jung Hee, Hallyu Contents Award: Vagabond, Top Exellence Award: Lee Seung Gi, Suzy, Top Exellence Award: Suzy.

Vagabond giúp Suzy mang về 3 giải thưởng cá nhân.

Lee Seung Gi được vinh danh ở hạng mục Cặp đôi xuất sắc nhất khi đóng cặp cùng Suzy trong Vagabond.

Một số giải thưởng khác tại SBS Drama Awards 2019:

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Go Min Si trong phim Secret Boutique

Diễn viên nhí xuất sắc nhất: Yoon Chan Young trong phim Doctor John

Giải thưởng đột phá: Jo Jung Suk phim Nokdu Flower

Giải thưởng Exellence Awards: Lee Se Young trong phim Doctor John Giải hình nhân vật được yêu thích (Nam): Jung Moon Sung trong phim Haechi

Giải thưởng phim truyền hình SBS (SBS Drama Awards) là lễ trao giải hằng năm được tổ chức bởi Seoul Broadcasting System dành cho nghệ sĩ đã đạt thành tựu nổi bật trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được phát sóng trên kênh này suốt 1 năm qua.