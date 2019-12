Phim Hàn tháng 12: Phim của Son Ye Jin và "tình cũ" Song Hye Kyo đối đầu với "nữ hoàng cảnh nóng" Jo Yeo Jeong

Năm 2019 đã sắp sửa khép lại thế nên có khá ít những bộ phim lên sóng trong tháng này. Sau khi liên tục nhường sóng cho các chương trình thể thao khiến hàng loạt các bộ phim bị hoãn hoặc phải dời lịch, cuối cùng Hancinema cũng đã công bố 6 dự án truyền hình được ấn định sẽ lên sóng.

Điều đặc biệt trong tháng 12 này, đài cáp tvN sẽ chiêu đãi khán giả bằng dự án bom tấn Crash Landing On You của bộ đôi Hyun Bin và Son Ye Jin. Ngoài ra, màn trở lại của "nữ hoàng cảnh nóng" Jo Yeo Jeon cũng nhận được sự quan tâm.

1. Crash Landing On You

Thể loại: Phim lãng mạn Thời gian khởi chiếu dự kiến: 14/12 Lịch phát sóng: Thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần Kênh phát sóng: Đài tvN

Sau khi bị dời lịch gần 1 tháng, cuối cùng khán giả cũng đã có thể thưởng thức diễn xuất của bộ đôi quyền lực Hyun Bin và Son Ye Jin trong bộ phim Crash Landing On You sẽ chính thức lên sóng vào ngày 14/12 tới.

Son Ye Jin và Hyun Bin sẽ "cặp kè" cùng nhau trong Crash Landing On You.

Phim Crash Landing On You xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa một nữ thừa kế giàu có hàng đầu Hàn Quốc - Yoon Se Ri (Son Ye Jin thủ vai) và sĩ quan quân nhân Bắc Hàn - Lee Jung Hyuk (Hyun Bin thủ vai). Trong một lần nhảy dù, Se Ri buộc phải đáp xuống Bắc Hàn do bất ngờ gặp phải trận gió lớn.

Tại đây, cô đã gặp anh chàng quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt Jung Hyuk. Vì tình hình chính trị hiện tại, Jung Hyuk đã cố gắng che giấu thân phận và bảo vệ Se Ri. Càng tiếp xúc với nhau, cả hai càng nảy sinh tình cảm và yêu từ khi nào chẳng hay.

Bên cạnh cốt truyện hấp dẫn, Crash Landing On You càng nhận được sự quan tâm đặc biệt hơn khi đây là bộ phim có sự góp mặt của cặp đôi tin đồn Hyun Bin và Son Ye Jin. Chính vì thế dù chưa lên sóng nhưng Crash Landing On You đã được rất nhiều khán giả rỉ tai nhau theo dõi.

[Trailer] Crash Landing On You.

2. Woman of 9.9 Billion

Thể loại: Phim trinh thám Thời gian khởi chiếu dự kiến: 6/12 Lịch phát sóng: Thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần Kênh phát sóng: Đài KBS2.

Sau khi tạm hoãn lịch phát sóng hồi cuối tháng 11, cuối cùng Woman of 9.9 Billion của Jo Yeo Jeong - nữ diễn viên chính của "bom tấn" Parasite (Ký Sinh Trùng) cũng sẽ được lên sóng trong tháng 12 này.

Nữ chính phim Ký sinh trùng tái xuất với Woman of 9.9 Billion.

Woman of 9.9 Billion là bộ phim kể về Jung Seo Yeon - một cô gái nghèo khổ bất ngờ nhận được 9,9 tỉ won (hơn 190 tỉ đồng). Mặc dù được sống trong giàu sang, Seo Yeon phải đấu tranh để bảo vệ mình và số tài khoản khổng lồ. Trong khi đó, Kim Kang Woo sẽ thủ vai người chồng xấu xa của cô.

Được biết, Woman of 9.9 Billion đánh dấu màn tái hợp của Jo Yeo Jeong và Kim Kang Woo sau 7 năm khi cả hai từng kết hợp trong bộ phim Haeundae Lovers (Người Tình Haeundae).

[Trailer] Woman of 9.9 Billion

3. Stove League

Thể loại: Phim thể thao Thời gian khởi chiếu dự kiến: 13/12 Lịch phát sóng: Thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần Kênh phát sóng: Đài SBS.

Stove League là "nạn nhân" thứ 3 dính phải lịch bị hoãn chiếu hơn 1 tháng. Đây dự án truyền hình của nam diễn viên Nam Goong Min sau thành công của bộ phim Doctor Prisoner (Bác sĩ trại giam).

Nam Goong Min sẽ bắt cặp cùng Park Eun Bin trong Stove League.

Trong phim Stove League, Nam Goong Min vào vai Baek Seung Soo, tổng giám đốc mới được bổ nhiệm của đội bóng chày chuyên nghiệp Dreams. Đội này xếp cuối bảng xếp hạng. Trong khi đó, Lee Se Young (Park Eun Bin) là giám đốc điều hành của đội. Lee Se Young có rất nhiều tình yêu cho những giấc mơ và cô ấy không bao giờ từ bỏ đội của mình.

[Trailer] Phim Stove League

4. Selection: The War Between Women

Thể loại: Phim cổ trang Thời gian khởi chiếu dự kiến: 14/12 Lịch phát sóng: Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần Kênh phát sóng: Đài TV CHOSUN

Selection: The War Between Women là bộ phim kể về Kang Eun Bo (Jin Se Yun) có cô em gái bị sát hại. Để tìm ra kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của em gái mình, Kang Eun Bo quyết định trở thành hoàng hậu. Cô không ngần ngại thực hiện những hành động liều lĩnh để theo đuổi mục tiêu của mình.

Trong khi đó, Lee Kyung (Kim Min Kyu) đảm nhận một vị vua đẹp trai và thông minh. Lee Kyung có những giấc mơ về một người phụ nữ và vô tình bị cuốn vào một vụ án bất ngờ.

Selection: The War Between Women là bộ phim cổ trang duy nhất trong năm nay.

Theo như được tiết lộ, Selection: The War Between Women thuộc thể loại phim thuần cung đấu, rất phổ biến trong làng phim Hoa ngữ nhưng đã gần như "mất dạng" trong làng phim Hàn những năm gần đây. Vì thế Selection: The War Between Women được đánh giá là một phim tiềm năng của đài TV CHOSUN trong tháng này.

[Trailer] Selection: The War Between Women

5. Prosecutor Civil War

Thể loại: Phim pháp luật Thời gian khởi chiếu dự kiến: 16/12 Lịch phát sóng: Thứ Hai và thứ Ba hàng tuần Kênh phát sóng: Đài jTBC

Prosecutor Civil War là bộ phim được làm dựa trên cuốn sách bán chạy cùng tên do công tố viên Kim Woong chắp bút.

Poster chính thức của Prosecutor Civil War.

Trong phim nam diễn viên Lee Sun Gyun vào vai công tố viên Lee Sun Woong, người làm việc tại Văn phòng Công tố tại khu vực địa phương. Bên ngoài, Sun Woong trông hơi chậm chạp và giống như anh ấy không có tham vọng trong cuộc sống, nhưng nội tâm lại hoàn toàn trái ngược với những gì bộc lộ ra bên ngoài.

Đóng cặp cùng với Lee Sun Gyun là Jung Ryeo Won, vào vai công tố viên ưu tú Cha Myung Joo. Cô đang vươn lên trên nấc thang thành công tại Văn phòng Công tố viên quận trung tâm trước khi bị gửi đến một văn phòng chi nhánh ở địa phương.

Prosecutor Civil War cũng được hi vọng là dự án "ăn khách" của đài jTBC cho mùa phim Hàn cuối năm sau chuỗi dài những tác phẩm không thành công trên mặt trận rating.

6. Black Dog

Thể loại: Phim tâm lý Thời gian khởi chiếu dự kiến: 16/12 Lịch phát sóng: Thứ Hai và thứ Ba hàng tuần Kênh phát sóng: Đài tvN

Black Dog là bộ phim do đạo diễn Hwang Joon Hyuk chỉ đạo diễn xuất, kể câu chuyện về những học sinh và các sự việc xảy ra ở một trường trung học. Trong phim, Seo Hyun Jin đảm nhận vai Go Ha Neul, một giáo viên chưa có kinh nghiệm, được phân công giảng dạy hợp đồng tại một trường trung học tư thục trong khu phố của Daechi.

Trong khi đó, Ra Mi Ran đóng vai Park Sung Soon, một giáo viên gạo cội và cũng là trưởng phòng hướng dẫn nghề nghiệp cho các học sinh. Tại ngôi trường này, Ha Neul và Sung Soon đã làm mọi cách để giúp các học trò của mình vượt qua nhiều khủng hoảng trong cuộc sống.

Ra Mi Ran và Seo Hyun Jin sẽ "bắt tay" cùng nhau trong Black Dog.

Black Dog cũng đang được kì vọng góp phần giúp tvN "gỡ gạc" danh tiếng sau hàng loạt những bộ phim "flop" trong năm nay.