4 dấu hiệu "lạ" trên mặt cảnh báo bệnh gan, thậm chí là ung thư gan, đi khám ngay kẻo bệnh chuyển nặng khó cứu

Chúng ta đều biết rằng gan là cơ quan đóng vai trò trong mọi hoạt động của cơ thể người. Nó có chức năng thải độc, chính vì vậy mà nguy cơ nhiễm độc tố rất cao. Ở Trung Quốc, ung thư gan là căn bệnh bệnh phổ biến chỉ sau ung thư dạ dày và ung thư thực quản.

Để đánh giá xem gan có thực sự khỏe không, bạn chỉ cần chú ý quan sát đến những đặc điểm trên khuôn mặt, nếu xuất hiện 4 dấu hiệu "lạ" dưới đây thì có thể gan đã mắc trọng bệnh. Tuy nhiên bạn cũng không cần phải quá căng thẳng, hãy bình tĩnh đến các cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ có chuyên môn thăm khám.

Bác sĩ Fang Jian của bệnh viện Nhân dân huyện Huadu, Quảng Châu (Trung Quốc) đã chỉ ra cách nhận biết bệnh ung thư gan thông qua các dấu hiệu trên khuôn mặt, nếu có cần phải đi khám ngay.

1. Nám da, mắt thâm quầng như gấu trúc

Khi bị ung thư gan, da mặt người bệnh thường bị tối, xỉn màu, đặc biệt có quầng thâm quanh mắt hơi giống gấu trúc. Điều này có thể do sự tổn thương của chức năng gan như xơ gan, viêm gan… Đương nhiên, triệu chứng này không loại trừ các rối loạn nội tiết, nám da hoặc do vàng da kéo dài, do nhiễm trùng đường tiết niệu. Dù sao bạn cũng không nên chủ quan, cần đi khám càng sớm càng tốt.

2. Da và mắt có màu vàng



Biểu hiện vàng da, vàng mắt là dấu hiệu đặc trưng của bệnh gan, thậm chí là triệu chứng ung thư gan giai đoạn cuối. Ở giai đoạn này, các khối u trong gan ngày một lớn dần, chèn ép gan làm cho quá trình tắc nghẽn giữa gan và ống mật gia tăng từ đó hình thành triệu chứng vàng da hoặc vàng mắt.

3. Sao mạch

Những bệnh nhân mắc bệnh xơ gan thường xuất hiện những chấm đỏ màu đỏ, xung quanh hiện các nhánh mạch máu giống mạng nhện, đó gọi là sao mạch.

Sao mạch thường xuất hiện ở mặt, cổ và ngực… bệnh nhân, nơi dày đặc các mao mạch. Sự hình thành sao mạch là do sự gia tăng nồng độ estrogen trong máu.

Sự gia tăng nồng độ estrogen trong cơ thể là điều bình thường với nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, cũng nên cẩn thận bởi 80% người xuất hiện sao mạch có nguy cơ tổn thương gan.



Dấu hiệu này xảy ra do sự trao đổi estrogen được thực hiện trong gan. Khi chức năng gan bị suy yếu, nó sẽ tích tụ trong cơ thể và hinh thành nên sao mạch.

4. Chảy máu bất thường

Nhiều bệnh nhân bị ung thư gan sẽ bị chảy máu nướu răng khi đánh răng. Lúc này, họ cần đến bệnh viện để kiểm tra ngay bởi gan vốn là nơi tổng hợp các yếu tố đông máu trong cơ thể, khi con người mắc ung thư gan, các yếu tố đông máu bị giảm, cơ thể rất dễ bị chảy máu, đặc biệt là máu mũi, máu răng...

Ngoài các triệu chứng trên khuôn mặt, bệnh nhân ung thư gan thường có thể đi kèm với sự kém ăn, giảm cân, khó chịu và các triệu chứng khác. Mọi người nên đi khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện ra bệnh.



Để phòng tránh bệnh ung thư gan, mọi người nên duy trì lối sống lành mạnh, kiểm tra siêu âm gan thường xuyên, chăm chỉ tập thể dục, có chế độ ăn uống hợp lý và cuối cùng là cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi.

(Nguồn: Sohu)