Yoga Planet và 365 chuyến phiêu lưu qua lớp học yoga kể chuyện trẻ em

Chính thức đi vào hoạt động ngày 17/4/2020, đến nay Yoga Planet là đơn vị giảng dạy yoga kể chuyện trẻ em tại Việt Nam đạt chứng nhận Registered Children's Yoga School (RCYS) của Hiệp hội liên minh Yoga Quốc tế Mỹ - Yoga Alliance.

Yoga Planet đạt chứng nhận RCYS (Registered Children's Yoga School) của Hiệp hội liên minh Yoga Quốc tế Mỹ - Yoga Alliance.

Những phi hành đoàn "mộng mơ"

Người sáng lập Yoga Planet – Vũ Thị Kiều Oanh, là một giáo viên Yoga đã được Liên đoàn Yoga quốc tế công nhận và có kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trong ngành giáo dục thể thao dưới vai trò huấn luyện viên, giảng viên.

Đối với Oanh, yoga là một điều kỳ diệu đã nâng đỡ, hỗ trợ bản thân cân bằng tất cả các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, hợp nhất cơ thể, trí óc và tâm hồn. Từ trải nghiệm tuổi thơ của mình và quá trình đồng hành cùng tuổi thơ với hàng nghìn học sinh, Oanh nhận thấy trẻ em Việt Nam chưa thật sự có nhiều sân chơi giáo dục thể chất, đặc biệt là những bộ môn toàn diện nuôi dưỡng tâm – trí – lực như yoga.

Chương trình ra mắt studio số 21 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.HCM của Yoga Planet.

Ý tưởng mang đến một thế giới hoàn toàn mới cho trẻ, khám phá yoga với hình thức kể chuyện qua từng chuyển động – đã được Oanh ấp ủ, nghiên cứu, thiết kế chương trình, điều chỉnh trong hơn 2 năm trước khi Yoga Planet chính thức ra đời.

"Yoga Planet có phương pháp tiếp cận và giảng dạy sáng tạo, khác biệt với cách dạy yoga cho người lớn, phá bỏ những khuôn mẫu để một giờ tập yoga với trẻ sẽ mang đầy niềm vui và vô vàn điều lý thú, thông qua những cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Đó cũng là lý do vì sao tên của chương trình là Yoga Planet – một hành tinh của niềm vui, nụ cười và sự tận hưởng, vui chơi, một nơi mà trẻ không tổn thương chính mình hay học những thói quen chưa tốt", cô Oanh chia sẻ.

Lớp Yoga Kể chuyện đầu tiên giành cho gia đình nhân dịp Giáng sinh của Yoga Planet. Ở đó, ba mẹ và các bạn nhỏ cùng chuyên gia tập yoga.

Cho đến khi gặp nhà giáo dục, doanh nhân, nghệ sĩ quốc tế Thanh Bùi - đồng sáng lập Yoga Planet, những "mộng mơ" đó mới được trợ lực về nguồn tài nguyên tuyển dụng nhân sự, cơ sở vật chất, kết nối đối tác, chuẩn hóa giáo trình và kiểm định chất lượng đào tạo và được hiện thực hóa.

Thay đổi cách nhìn về yoga trẻ em

Thanh Bùi chia sẻ, thông qua việc liên kết hợp tác với các trường mầm non và tiểu học khắp cả nước, Yoga Planet đang từng bước xây dựng một hệ thống giảng dạy yoga kể chuyện trẻ em đạt chuẩn Yoga Alliance. "Bây giờ, trẻ đến trường không chỉ để học chữ, học hát, học múa mà còn là để học các bài tập yoga cho trẻ em, học cách lớn lên cùng các các nhân vật, học cách trở thành một phần của câu chuyện nhân văn và ý nghĩa", anh cho biết.

Hiện tại, studio chính thức của Yoga Planet tại số 21 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.HCM đã có những lớp học đa dạng độ tuổi từ 2-10, với không gian mở, sáng tạo và bài trí khoa học của âm nhạc và mùi hương. Trong năm học 2020-2021, nhiều trường học đã đưa chương trình yoga kể chuyện vào giảng dạy như: Trường tiểu học Song ngữ Wellspring, Trường Mầm non Thế Giới Mặt Trời, hệ thống Trường Mầm non Sunshine Village, Trường Mầm non Peekaboo, Trường Mầm non Tatuschool, Trường Mầm non Cô Cú Nhỏ…

Các chương trình của Yoga Planet được thiết kế độc quyền và sáng tạo, dành riêng cho với các bạn nhỏ từ 2 đến 10 tuổi.

Tháng 3/2020, Yoga Planet mở khóa đầu tiên đào tạo giáo viên Yoga Kể chuyện trẻ em, đặt những viên gạch đầu tiên đưa chương trình học này đến gần hơn với trẻ, phụ huynh và trường học. Cũng trong năm qua, Yoga Planet tổ chức các sự kiện Yoga Halloween để bé tự do hoá trang sáng tạo và lắng nghe câu chuyện "Cô bé phù thuỷ" kết hợp cùng các động tác Yoga thú vị, cùng lớp Yoga Kể chuyện đầu tiên giành cho gia đình nhân dịp Giáng sinh.

Bước đầu mang yoga kể chuyện đến trường học, từng bước xây dựng môi trường an toàn, hạnh phúc và hỗ trợ cho trẻ, Tháng 7/2020, Yoga Planet ra mắt chương trình đào tạo trực tuyến (Yoga Storytelling Online) dạy Yoga Kể chuyện cho các bạn nhỏ từ 3 – 9 trên khắp Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Ở mỗi giờ học, con trẻ không chỉ được làm quen với những động tác yoga an toàn, phù hợp với lứa tuổi mà còn được lắng nghe và trở thành một phần trong những câu chuyện nhân văn và ý nghĩa.

"Năm đầu tiên hoạt động, Yoga Planet đã phần nào thay đổi cách nhìn của nhiều phụ huynh và nhà trường về chương trình học yoga dành cho trẻ em. Một sự phối hợp hoàn hảo giữa lớp học yoga và sân khấu kể chuyện, giữa hiện thực và trí tưởng tượng, giữa vận động và sự sáng tạo. Là một giáo viên mầm non được đào tạo theo hướng tiếp cận Reggio Emilia Approach®, tôi cảm thấy Yoga kể chuyện đã mang đến một màu sắc mới cho bộ môn yoga, khiến nó trở nên kích thích, cuốn hút và khơi gợi hơn", cô Phạm Ngọc Châm, giáo viên Trường Mầm non Thế giới Mặt trời (Little Em’s Pre-school) chia sẻ.

