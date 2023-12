Yêu làn da "khó chiều" của bé với dòng sản phẩm hàng đầu Nhật Bản

Vì vậy, mẹ luôn trăn trở và mong muốn tìm cách để bảo vệ cho làn da của bé luôn mịn màng, khỏe mạnh. Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc cho làn da nhạy cảm của bé, Pigeon đã cho ra đời dòng sản phẩm chăm sóc da đặc biệt, cùng mẹ nâng niu làn da bé mỗi ngày.



Da của trẻ nhỏ vốn luôn nhạy cảm và dễ tổn thương

So với người trưởng thành, làn da của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ vốn có sự khác biệt lớn, nên luôn yêu cầu sự chăm sóc đặc biệt. Với lớp sừng và lớp biểu bì mỏng hơn khoảng 30% so với người lớn, cũng như sự liên kết không chặt chẽ giữa lớp bì và thượng bì, làn da của bé thường dễ bị tổn thương và kích ứng hơn. Chưa kể, làn da của bé dễ gặp phải tình trạng khô ráp, bong tróc da so với da người lớn dù có chứa nhiều nước. Đồng thời, da bé tuy có diện tích da lớn hơn so với trọng lượng cơ thể nhưng lại có ít yếu tố giữ ẩm tự nhiên ̣̣(NMF).

Một trong những nguyên nhân lớn khiến da của bé có nguy cơlà do bố mẹ chưa nắm được rõ quy trình chăm sóc làn da nhạy cảm của bé, khi cần đi đúng và đủ ba bước làm sạch, dưỡng ẩm và bảo vệ da. Bên cạnh việc làm sạch, dưỡng ẩm là một bước quan trọng và cần thiết nhằm bảo vệ làn da của bé luôn trong tình trạng đủ ẩm mỗi ngày. Bước này còn hỗ trợ xây dựng một hàng rào bảo vệ làn da, giúp da bé hạn chế được tình trạng khô ráp, và luôn trong trạng thái ẩm mịn. Chính vì vậy, mẹ nên lựa chọn thêm các sản phẩm chăm sóc da có chứa thành phần dưỡng ẩm để bảo vệ làn da của bé bên cạnh những sản phẩm chăm sóc da thông thường.

Sữa tắm gội pigeon 2 trong 1 hàng đầu nhật bản - sự lựa chọn hàng đầu của các mẹ bầu

Sữa tắm gội 2 trong 1 đến từ thương hiệu hàng đầu Nhật Bản Pigeon là một trong những dòng sản phẩm được nhiều bà mẹ bỉm sữa trên toàn thế giới lựa chọn và tin dùng. Với thành phần cấp ẩm vượt trội, bao gồm lớp màng Vernix - hay còn được biết đến là lớp sáp dưỡng ẩm tự nhiên có tác dụng bảo vệ làn da của bé trong thời gian ở trong bụng mẹ, sữa tắm được đánh giá cao bởi khả năng duy trì độ ẩm mịn, mềm mại trên da bé

Sản phẩm sữa tắm gội không chỉ hỗ trợ vệ sinh và nuôi dưỡng làn da nhạy cảm của bé, mà còn mang lại cho bé và mẹ trải nghiệm thư giãn thoải mái trong suốt quá trình làm sạch với hai mùi hương dễ chịu, bao gồm Jojoba và Hoa Hướng Dương. Với sản phẩm có chiết xuất Jojoba giàu vitamin E, làn da của bé sẽ được dưỡng ẩm chuyên sâu nhằm giúp bé có những phút giây vui chơi và vận động thoải mái suốt ngày dài. Trong khi đó, sữa tắm chiết xuất Hoa Hướng Dương có chứa vitamin A và D sẽ giúp nuôi dưỡng làn da bé, đồng thời các giác quan của bé sẽ được tác động tích cực, giúp bé dễ chịu và ngủ ngon hơn nhờ vào hương thơm nhẹ nhàng của hoa hướng dương.

Bên cạnh đó, sữa tắm gội Pigeon 2 trong 1 còn có chứa hoạt chất Hydroxyacetophenone cùng Ethylhexylglycerin. Những thành phần này có khả năng kháng khuẩn cao, chống kích ứng da, ngăn chặn sự mất nước và hỗ trợ cân bằng độ pH cho làn da nhạy cảm của bé một cách hiệu quả.

Nhờ bảng thành phần lành tính cùng công dụng vệ sinh cho làn da của bé sạch sẽ, cũng như giữ được độ ẩm cho cơ thể, sữa tắm gội Pigeon 2 trong 1 hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn đáng cân nhắc trong hành trình cùng mẹ chăm sóc làn da mỏng manh của bé.

