Sài Gòn những chiều cuối tuần, kịch bản quen thuộc của nhiều gia đình thường là: con mải miết với máy tính bảng, bố mẹ lướt điện thoại bên cạnh bát canh đã nguội. Chúng ta đều biết con cần vận động, nhưng những khu vui chơi truyền thống đôi khi quá đơn điệu để giữ chân một đứa trẻ vốn đã quen với nhịp độ nhanh của thế giới số.

Đó là lý do vì sao sự xuất hiện của Cali Club tại tầng 5, Vincom Mega Mall Thảo Điền lại tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi, hào hứng.





Cali Club tại tầng 5, Vincom Mega Mall Thảo Điền vừa chính thức ra mắt

Đừng bắt con vận động, hãy để con "muốn" vận động

Cali Club không đơn thuần là một "kids playground" (sân chơi trẻ em) với nhà bóng hay cầu trượt. Đây là mô hình K-Sportainment (kết hợp thể thao và giải trí) đình đám từ Seoul, Hàn Quốc, được mang về Việt Nam với một triết lý khác biệt: Dùng chính công nghệ để kéo trẻ về với vận động thể chất.

Điểm mấu chốt nằm ở chiếc vòng đeo tay RFID và hệ thống Gamification (trò chơi hóa). Mỗi em bé khi bước vào sẽ được cấp một "tấm thẻ quyền năng" để tích điểm thời gian thực. Khi con leo núi, nhảy liên tục hay vượt chướng ngại vật, điểm số sẽ nhảy liên hồi trên bảng xếp hạng.

Thay vì bị bố mẹ nhắc nhở: "Con chạy đi cho khỏe" , trẻ em tại đây lại tự đặt ra chiến lược: "Lần sau mình phải leo nhanh hơn để tăng hạng" . Cảm giác chinh phục, săn kho báu và đổi quà từ điểm tích lũy biến vận động thành một trải nghiệm có mục tiêu, có cảm giác thành tựu và tạo động lực quay lại.

Sự thấu hiểu "rất Việt Nam" trong một không gian Hàn Quốc

Dù mang nguyên bản công nghệ và tiêu chuẩn an toàn khắt khe từ Hàn Quốc, nhưng Cali Club tại Việt Nam không bê nguyên xi bản gốc. Bà Uyên Trần, CEO Cali Club Việt Nam chia sẻ một quan sát thú vị: “Trẻ em Việt Nam chơi rất 'máu lửa' và năng động hơn trẻ em Hàn Quốc vốn thường được bố mẹ bao bọc kỹ vì sợ dơ hay trầy xước” .

Chính vì vậy, 40% trò chơi tại đây đã được điều chỉnh hoặc thiết kế mới hoàn toàn để phù hợp với độ "nhiệt" của các bé Việt Nam, những trò chơi mà ngay cả tại Seoul cũng chưa có. Với 24 loại hình game đa dạng, mọi lứa tuổi đều tìm thấy "địa bàn" của riêng mình.

40% trò chơi tại Cali Club được điều chỉnh hoặc thiết kế mới hoàn toàn để phù hợp với độ "nhiệt" của các bé Việt Nam









Đặc biệt, yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu với tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Hệ thống quản lý thông minh còn tự động cảnh báo khi mật độ khách quá đông (đảm bảo diện tích 2m²/người) để mỗi gia đình đều có không gian thở và chơi thoải mái nhất.

Trải nghiệm thực tế từ những vị khách đầu tiên như anh Nguyễn Ngọc Ân (phường Xuân Hòa, TP.HCM) chính là minh chứng rõ nhất cho sức hút của mô hình K-Sportainment này.

"Ban đầu mình chỉ định cho mấy đứa nhỏ vào chơi khoảng 2 tiếng nhưng không ngờ các con bị 'cuốn' đến mức chơi một mạch từ 3h chiều tới tận 8h tối, bố mẹ nhắc mới chịu đi về. Cái hay ở đây là hệ thống trò chơi được thiết kế rất thông minh, kết hợp hài hòa giữa việc vận động thể chất như leo núi, đá bóng với các thử thách đòi hỏi tư duy và trả lời câu hỏi kiến thức.

Mấy đứa nhà mình cứ thỉnh thoảng lại chạy ra khoe: 'Ba ơi, con được tăng xu, tích thêm điểm rồi này!'. Con có thể đổi quà hay nước uống nữa. Chính những món quà nhỏ khích lệ đó đã tạo động lực rất lớn”.

Con trai anh Ân hào hứng vì tích được xu để đổi nước và một số vật phẩm

Không chỉ dành cho những đứa trẻ

Điểm khác biệt lớn nhất của Cali Club không nằm ở chỗ rất đa dạng hơn 20 trò chơi cho nhiều độ tuổi mà ở cách thương hiệu thiết kế cảm xúc xuyên suốt hành trình trải nghiệm.

- Với trẻ em từ 6 đến 12 tuổi, Cali Club giải quyết một nghịch lý quen thuộc: các em có nhu cầu vận động rất lớn, nhưng cũng dễ bỏ cuộc nếu hoạt động thiếu nhịp độ, thiếu phần thưởng và thiếu cảm giác tiến bộ.

- Với nhóm teen, sinh viên và dân văn phòng trẻ, các hoạt động như Dance & Snap mang tinh thần gần với TikTok culture, trong khi zipline, phao trượt tốc độ và các game tương tác tạo ra nhịp vui đủ mạnh để một buổi đi chơi không bị trôi qua quá nhanh.

- Với phụ huynh, Cali Club được thiết kế để ba mẹ có thể thật sự tham gia cùng con, gắn kết hơn qua những tiếng cười, những lần đập tay ăn mừng khi tích thêm được điểm thưởng.

Nếu cần một chút khoảng lặng, khu vực café và seating view đẹp theo phong cách Lifestyle Hàn Quốc sẽ là nơi lý tưởng để ba mẹ thư giãn mà vẫn đảm bảo con trong tầm mắt.

































Các hoạt động như dance interaction, game vận động theo nhóm, challenge scoring hay social gameplay được thiết kế để tạo cảm giác vừa đủ cạnh tranh, vừa đủ vui và đủ “shareable” để phù hợp với văn hóa social media của giới trẻ hiện nay. Đó là một không gian vừa đủ "premium" để chụp hình sống ảo, vừa đủ thử thách để "đốt cháy calo" cùng bạn bè và trên hết là tính "shareable" (dễ chia sẻ).

Cali Club không bán một lượt chơi, họ bán động lực để mỗi người dù là đứa trẻ 6 tuổi hay người lớn 26 tuổi muốn vượt qua giới hạn của chính mình.

Sự xuất hiện của mô hình này tại Thảo Điền không chỉ mở ra một điểm đến lifestyle mới mà còn nhen nhóm một hy vọng về thế hệ trẻ năng động hơn, khỏe mạnh hơn ngay giữa thời đại của những màn hình phẳng.