Xôn xao cuộc thi bò đầu đời cho vận động viên U02

Vào sáng ngày 01/06/2024, Thế vận hội thể thao nhí Bulympic 2024 đã diễn ra tại Hà Nội, với cuộc thi bò đầy hấp dẫn dành cho các thiên thần nhỏ lứa tuổi U02. Các cha mẹ cùng vận động viên nhí đã có mặt sớm để check-in nhận Bib thi đấu và những phần quà chất lượng từ Ban tổ chức và các Nhà tài trợ của chương trình.



100% vận động viên tham gia đều nhận được trang phục thi đấu, đồ ăn, nước uống, bỉm… miễn phí.

Được tổ chức lần thứ 3, Bulympic 2024 mở rộng cả về quy mô tổ chức và số lượng "vận động viên" nhí. Sự kiện tổ chức tại Trường Tiểu học và THCS Maple Bear Sunshine, với không gian đạt tiêu chuẩn quốc tế và an ninh an toàn, khu vực thi đấu được chia làn đua và trải thảm xốp êm ái, đảm bảo an toàn để các "vận động viên" nhí thỏa sức bò và giành tấm huy chương đầu đời.

200 vận động viên nhí trong những trang phục thi đấu đến từ BU Baby đã sẵn sàng cho cuộc thi đầu đời. Hình ảnh các em bé đáng yêu, với đôi mắt tròn xoe và nụ cười ngây thơ, chắc chắn sẽ làm tan chảy trái tim của bất kỳ ai chứng kiến.

Những hình ảnh đáng yêu của các VĐV nhí mùa giải Bulympic 2024.

Cuộc thi bò năm nay được tổ chức với 2 phần thi: "Đường đua siêu tốc" (bò thẳng) dành cho các bé trong độ tuổi 6-18 tháng và "Đường đua thử thách" (bò qua chướng ngại vật) dành cho trẻ dưới 2 tuổi. Cự ly thi đấu có chiều dài từ 5 mét đến 9 mét - một khoảng cách phù hợp để các vận động viên nhí thỏa sức thể hiện và chinh phục vạch đích.

Tại đường đua siêu tốc, chỉ cần bé không đứng lên và chập chững bước đi, mọi hình thức lăn, lê, trườn, bò… thậm chí bò lùi, bò sang làn đua của đối thủ đều được chấp nhận. Các vận động viên hăng say thi đấu hết mình trong sự "dụ dỗ" bằng đồ chơi, sự cổ vũ nhiệt tình của những cổ động viên đặc biệt là phụ huynh và người thân.

"Tay đua nhí" đang cháy hết mình tại Đường đua siêu tốc Bulympic 2024.

Trong cuộc tranh tài đầu đời gay cấn, đã có những vận động viên bị mất tập trung do sự tò mò về đồ chơi của đối thủ, cùng có những vận động viên bị lạc đường bò quay trở về vạch xuất phát, hay lăn ra nằm nghỉ… cho đỡ mệt. Một cuộc thi gay cấn khiến khán giả không thể ngừng cười, cũng như hồi hộp chờ đợi đến kết quả bất ngờ ở phút chót.

Những tình huống cười ra nước mắt tại đường đua có 1-0-2

Tại Bulympic, tốc độ không phải là yếu tố quyết định. Điều quan trọng nhất là mỗi bé đã nỗ lực hết mình và vượt qua chính bản thân. Mọi cố gắng đều được tôn vinh và xứng đáng nhận những huy chương và quà tặng từ ban tổ chức. Đây cũng chính là thành quả của sự nỗ lực trong việc đồng hành cùng con trên hành trình khôn lớn của các bậc phụ huynh.

Các vận động viên nhí đã nhận được tấm huy chương đầu tiên trong đời

Không chỉ là một cuộc thi, Bulympic 2024 còn là một ngày hội gia đình, nơi các gia đình cùng nhau vui chơi và chia sẻ niềm vui với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị. Vô vàn các hoạt động hấp dẫn được tổ chức bởi các Nhà tài trợ của chương trình như: vận động thể chất với dụng cụ, talkshow đồng hành cùng con từ chuyên gia y tế và giáo dục, gameshow tặng quà hấp dẫn…

Bulympic 2024 do BU Baby và Hệ thống Giáo dục Canada Maple Bear đồng tổ chức đã khép lại trong muôn vàn niềm hạnh phúc của các gia đình. Với sự thành công và ý nghĩa mà Bulympic mang lại, nhiều người tin rằng cuộc thi bò này sẽ rất phát triển trong những mùa thi đấu tiếp theo.

Theo đại diện nhãn hàng BU Baby, với mong muốn ghi lại những cột mốc đáng nhớ của trẻ và khuyến khích các bậc phụ huynh luôn đồng hành cùng con trên hành trình khôn lớn, Bulympic sẽ không chỉ dừng lại ở khu vực Hà Nội, mà còn mở rộng phạm vi tổ chức tại các tỉnh thành trên cả nước, để cùng chia sẻ niềm vui tới tất cả các gia đình Việt.