WelKids® ADEK trở thành 1 trong 3 nguyên tắc "vàng" giúp mẹ xây nền thể chất vững chắc cho con trong 1000 ngày đầu đời

Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1000 ngày đầu đời, tính từ khi mang thai đến khi trẻ tròn 2 tuổi, được xem là "cửa sổ cơ hội vàng" quyết định nền tảng sức khỏe, miễn dịch và sự phát triển lâu dài của trẻ. Não bộ của trẻ ở giai đoạn này đạt khoảng 80% kích thước của người trưởng thành vào năm 2 tuổi, đồng thời hình thành các liên kết thần kinh làm cơ sở cho khả năng nhận thức và ngôn ngữ. Trong khi đó, hệ thống miễn dịch và hệ vi sinh đường ruột cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện chức năng nhằm bảo vệ cơ thể trước nguy cơ nhiễm trùng và dị ứng. Chính vì vậy, những thiếu hụt về dinh dưỡng hay nền tảng lối sống không phù hợp trong giai đoạn này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, trí tuệ và sức khỏe của trẻ, đồng thời khó bù đắp hoàn toàn ở các giai đoạn sau.

Xây dựng môi trường nuôi dưỡng đủ an toàn và gắn kết

Trong những năm đầu đời, môi trường sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ. Một môi trường nuôi dưỡng tích cực thường bao gồm các yếu tố như không gian sống sạch sẽ, an toàn, lịch sinh hoạt tương đối ổn định, giấc ngủ phù hợp và cơ hội để trẻ vui chơi, vận động, khám phá thế giới xung quanh. Những điều kiện này góp phần hỗ trợ sự phát triển thể chất, đồng thời giúp trẻ dần hình thành cảm giác an toàn và khả năng thích nghi trong những năm đầu đời.

Song song, sự gắn kết giữa cha mẹ và con được xem là một phần không thể thiếu. Những khoảnh khắc như trò chuyện cùng con, đọc sách trước giờ đi ngủ, chơi đùa, ôm ấp, phản hồi khi trẻ bập bẹ hay đơn giản là dành thời gian hiện diện trọn vẹn bên con đều giúp trẻ cảm nhận được sự yêu thương và an toàn. Các nghiên cứu về phát triển trẻ em cho thấy chính những tương tác qua lại này là nền tảng quan trọng để trẻ phát triển khả năng giao tiếp, học hỏi, điều hòa cảm xúc và xây dựng sự tự tin trong tương lai.

Chăm sóc sức khỏe bắt đầu từ việc chủ động xây dựng hệ miễn dịch

Do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, trẻ nhỏ thường nhạy cảm hơn trước những thay đổi từ thời tiết, môi trường sống hay nhịp sinh hoạt hằng ngày. Đây cũng là lý do các giai đoạn như giao mùa, sau khi ốm hoặc bắt đầu đi học thường trở thành "bài kiểm tra" đối với sức đề kháng của trẻ.

Chính vì vậy, chăm sóc sức khỏe cho trẻ nên bắt đầu từ việc chủ động xây dựng nền tảng miễn dịch ngay từ sớm. Trong đó, tiêm chủng đầy đủ theo khuyến nghị được xem là một trong những nền tảng quan trọng nhất, bởi đây là cách giúp cơ thể trẻ học cách nhận diện và tạo đáp ứng miễn dịch trước một số tác nhân gây bệnh ngay cả khi chưa từng tiếp xúc trong thực tế. Ngoài ra, giấc ngủ chất lượng, vận động phù hợp, vệ sinh cá nhân và dinh dưỡng đầy đủ sẽ cùng phối hợp để hỗ trợ hệ miễn dịch phát triển khỏe mạnh cho trẻ.

Hoàn thiện nền tảng phát triển với bộ vi chất thiết yếu

Khi nhu cầu dinh dưỡng tăng cao để đáp ứng quá trình tăng trưởng và hoàn thiện các chức năng trong cơ thể, việc bổ sung đầy đủ vi chất trong giai đoạn đầu đời đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng sức khỏe lâu dài.

Thế nhưng, theo hướng dẫn của ESPGHAN và ESPEN (2018) (Hội Tiêu hóa, Gan mật và Dinh dưỡng Nhi khoa Châu Âu & Hội Dinh dưỡng Lâm sàng và Chuyển hóa Châu Âu), tình trạng thiếu hụt các vitamin tan trong dầu (A, D, E, K) đặc biệt phổ biến ở trẻ sơ sinh, nhất là nhóm trẻ sinh non và nhẹ cân. Điều này xuất phát từ việc quá trình vận chuyển các chất dinh dưỡng qua nhau thai bị hạn chế, khiến lượng dự trữ vi chất trong cơ thể trẻ khi sinh rất thấp. Đáng chú ý, hướng dẫn chỉ rõ có đến khoảng 76% trẻ sơ sinh có trọng lượng cực thấp (VLBW) gặp phải tình trạng thiếu hụt vitamin A nghiêm trọng. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt vitamin K hay vitamin E cũng có thể ảnh hưởng đến việc đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho quá trình phát triển của trẻ.

Trước nguy cơ thiếu hụt đồng thời nhiều vi chất quan trọng ở trẻ nhỏ, các giải pháp bổ sung tích hợp được xem là một lựa chọn phù hợp, giúp cha mẹ đơn giản hóa việc chăm sóc dinh dưỡng cho con.

Trên thị trường hiện nay, TPBVSK WelKids® ADEK là sản phẩm hiếm hoi được phát triển với công thức tích hợp đồng thời bộ 4 vitamin A, D, E và K trong cùng một sản phẩm. Hàm lượng các vi chất được tính toán cân đối theo nhu cầu của trẻ từ 0 tháng tuổi theo khuyến nghị của Bộ Y tế. Cụ thể, mỗi 6 giọt sản phẩm cung cấp 400 mcg vitamin A, 10 mcg vitamin D3, 4.000 mcg vitamin E và 22,5 mcg vitamin K2 dưới dạng MK-7 Menaquinone.

Công thức "4 in 1" kết hợp D3K2 và vitamin A,E giúp WelKids ADEK mang lại nhiều lợi ích cho bé trên hành trình 1000 ngày đầu đời

Điểm nổi bật của WelKids® ADEK nằm ở thành phần vitamin K2-MK7 sử dụng nhãn hiệu MenaQ7® đạt tỷ lệ tinh khiết 99,8% dạng trans mang hoạt tính sinh học cao (theo tài liệu công bố giới thiệu về MenaQ7®). Đây cũng là loại K2-MK7 sở hữu nhiều nghiên cứu lâm sàng bậc nhất thế giới (22+ nghiên cứu) và là loại K2-MK7 hiếm hoi có nghiên cứu lâm sàng đối với trẻ em khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, sản phẩm sử dụng dầu oliu đạt chứng nhận hữu cơ EU Organic làm nền dẫn cho các vitamin tan trong dầu. Thành phần này không chỉ hỗ trợ hấp thu các vi chất tốt hơn mà còn đảm bảo tính an toàn, lành tính đối với trẻ nhỏ. Một số nghiên cứu lâm sàng cũng ghi nhận dầu oliu có thể hỗ trợ tăng trưởng thể chất ở trẻ sơ sinh và trẻ sinh non, giúp trẻ có thêm điều kiện thuận lợi để bắt kịp các cột mốc phát triển trong những năm đầu đời.

Dầu oliu hữu cơ chuẩn EU Organic trong WelKids ADEK mang lại nhiều ưu điểm khác biệt so với các sản phẩm trên thị trườngDầu oliu hữu cơ chuẩn EU Organic trong WelKids ADEK mang lại nhiều ưu điểm khác biệt so với các sản phẩm trên thị trường

1000 ngày đầu đời là khoảng thời gian không thể lặp lại và cũng là giai đoạn quyết định nhiều nền tảng quan trọng cho tương lai của trẻ. Thay vì chờ đến khi xuất hiện các vấn đề về sức khỏe hay tăng trưởng mới tìm cách khắc phục, cha mẹ cần chủ động xây nền từ sớm thông qua môi trường sống phù hợp, chăm sóc sức khỏe đúng cách và đáp ứng đầy đủ nhu cầu vi chất, hướng đến phát triển toàn diện cho trẻ. Trong hành trình đó, những giải pháp bổ sung vi chất phù hợp như TPBVSK WelKids® ADEK có thể hỗ trợ cha mẹ chăm sóc dinh dưỡng cho con một cách thuận tiện hơn nhờ công thức tích hợp đồng thời bộ 4 vitamin A, D, E và K, góp phần đáp ứng nhu cầu vi chất thiết yếu và xây dựng nền tảng phát triển vững chắc cho trẻ ngay từ giai đoạn vàng đầu đời.