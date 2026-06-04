WelKids ADEK: Giải pháp vi chất hiệu quả và tiết kiệm trong hành trình nuôi con

Nuôi con đủ chất: "Bài toán khó" giữa "ma trận" sản phẩm bổ sung

Hành trình nuôi con, nhất là trong những năm đầu đời, chưa bao giờ là một việc đơn giản. Ngoài chuyện ăn ngủ, cân nặng hay chiều cao hay sức đề kháng, việc sử dụng các sản phẩm bổ sung chuyên biệt như thế nào cho tiết kiệm, hiệu quả cũng được nhiều mẹ bỉm sữa quan tâm. Lý do là bởi chế độ dinh dưỡng hàng ngày thường chưa đáp ứng đủ nhu cầu vi chất của trẻ do thất thoát qua chế biến hoặc khả năng hấp thụ của hệ tiêu hóa non nớt.

Song càng tìm hiểu, nhiều mẹ càng dễ rơi vào trạng thái quá tải thông tin. Trên thị trường, đa phần các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe chỉ bổ sung từng vi chất riêng biệt: Vitamin D3, D3K2, Vitamin A, Vitamin E hay kẽm hỗ trợ tiêu hóa… Điều này khiến không ít gia đình phải sử dụng cùng lúc nhiều loại thực phẩm bổ sung khác nhau, dẫn tới chi phí chăm con bị đội lên cao, trong khi mẹ vẫn không khỏi lo âu về việc con có thể thiếu - thừa chất.

Dù có hàng tá sản phẩm bổ sung, nhiều mẹ vẫn lo lắng con thiếu chất.

Bên cạnh đó, áp lực từ việc phải ghi nhớ lịch uống và đong đếm từng giọt cho từng loại sản phẩm, cũng khiến hành trình chăm con phức tạp hơn, còn mẹ thì rơi vào trạng thái căng thẳng và mệt mỏi.

Khi quỹ thời gian của mẹ và cả ngân sách gia đình đều có hạn, việc tìm kiếm một giải pháp trọn vẹn: tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian và tối ưu công sức, càng trở nên cần thiết hơn. Mẹ không muốn vì tiết kiệm mà con thiếu chất, nhưng cũng chẳng muốn phải mua quá nhiều loại thực phẩm bổ sung riêng biệt vừa đắt đỏ vừa phức tạp. Chỉ một giải pháp mà vẫn đảm bảo cả 3 tiêu chí trên chính là "chìa khóa" giúp mẹ thảnh thơi còn con yêu được bảo vệ bởi nền tảng khoa học vững chắc.

Vitamin A, D, K và E - "Bộ tứ vàng" vi chất lấp đầy khoảng trống dinh dưỡng, cho con phát triển toàn diện

Thực tế, thiếu hụt vi chất ở trẻ em Việt Nam hiện nay đang là một vấn đề đáng lưu tâm. Theo Khảo sát dinh dưỡng Đông Nam Á - SEANUTS II, trẻ em Việt Nam hiện vẫn chưa được đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị hàng ngày, ngay cả ở những vi chất thiết yếu như Vitamin A và Vitamin D với tỷ lệ thiếu hụt lần lượt là 70% và 90% trong chế độ ăn. Số liệu từ Bộ Y tế cũng chỉ ra, bữa ăn hàng ngày mới chỉ mới đáp ứng được 50% nhu cầu dưỡng chất của bé.

Vì vậy, bổ sung dưỡng chất cho trẻ là rất cần thiết, nhất là "bộ tứ vàng" vi chất tan trong dầu bao gồm Vitamin A, D, E và K - những vitamin đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển thể chất và miễn dịch ở trẻ.

Cụ thể, nếu Vitamin A giữ vai trò củng cố hàng rào miễn dịch, tăng trưởng thể chất, phòng nhiễm khuẩn và bảo vệ thị lực, thì Vitamin D lại là yếu tố then chốt giúp Canxi hấp thụ tốt hơn, cho giấc ngủ của con thêm sâu. Trong khi đó, Vitamin E giúp chống oxy hóa, còn Vitamin K2 vận chuyển Canxi đến xương và răng trúng đích. Việc thiếu vắng bất kỳ thành phần nào đều có thể làm chậm đà phát triển, khỏe mạnh toàn diện của trẻ.

Thấu hiểu những trăn trở của mẹ cũng như nhu cầu thực tế, TPBVSK WelKids ADEK mang đến giải pháp tiên phong tại Việt Nam khi tích hợp đồng thời cả 4 Vitamin: A, D3, E và K2 trong cùng một công thức. Không còn phải lỉnh kỉnh 3-4 loại sản phẩm, mẹ chỉ cần 1 lọ TPBVSK WelKids ADEK mỗi ngày để cung cấp đầy đủ bộ tứ vi chất thiết yếu với hàm lượng đạt chuẩn khuyến cáo của Bộ Y tế về nhu cầu vi chất cho trẻ từ 0 tháng tuổi.

Không chỉ D3K2, WelKids ADEK cung cấp bộ tứ vitamin ADEK với hàm lượng chuẩn khuyến cáo theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia.

Sử dụng Quali® A, D, E (Vitamin A, D3, E) từ DSM – nhà sản xuất Vitamin hàng đầu thế giới, trong mỗi 6 giọt sản phẩm có chứa 400 mcg Vitamin A (dưới dạng Retinyl palmitate), 10 mcg Vitamin D3 (dưới dạng Cholecalciferol), 4.000 mcg Vitamin E (dưới dạng D-alpha-tocopherol) và 22,5 mcg Vitamin K2 (dưới dạng MK-7 Menaquinone). Đặc biệt, WelKids ADEK sử dụng Vitamin K2 nhãn hiệu MenaQ7® đã được kiểm chứng chất lượng qua nghiên cứu lâm sàng về hấp thu canxi trên trẻ và có hơn 22 nghiên cứu đã được công bố trên các Tạp chí Y khoa.

Ngoài hội tụ 4 vi chất, TPBVSK WelKids ADEK còn được xây dựng trên nền dầu oliu hữu cơ chuẩn EU Organic - an toàn, lành tính, giúp tăng độ hòa tan và khả năng hấp thu các vitamin tan trong dầu. Sự kết hợp đồng bộ này vừa giúp mẹ tối ưu chi phí, công sức, vừa đảm bảo sự phát triển bền vững cho bé yêu.

Với TPBVSK WelKids ADEK, việc chăm sóc con sao cho tốt, lại tiết kiệm được tiền bạc trở nên dễ dàng hơn. Không những vậy, hành trình khôn lớn của con còn được bảo vệ bởi nền tảng khoa học vững chắc, giúp mẹ gạt bỏ những lo âu để dành trọn thời gian bên con.

TPBVSK WelKids® ADEK được nhập khẩu và chịu trách nhiệm về công bố sản phẩm bởi Công ty TNHH Công nghệ BioVagen Việt Nam

Địa chỉ văn phòng đại diện: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Website: https://welkids.vn/

* Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Không dùng sản phẩm để thay thế cho chế độ ăn uống cân bằng đa dạng và lối sống lành mạnh.

Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.