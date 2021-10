Vợ cũ Đan Trường lần đầu xa con kể từ khi bé chào đời, trước khi trách vô tâm hãy lắng nghe lý do của cô

Nổi tiếng là một cậu bé thông minh, hiếu động và ham học hỏi, Thiên Từ, con trai ca sĩ Đan Trường và vợ cũ doanh nhân Thủy Tiên luôn dành được rất nhiều sự yêu mến từ mọi người. Từng khoảnh khắc của Thiên Từ được mẹ đăng tải lên mạng xã hội đều khiến các fan vô cùng ngưỡng mộ. Dù rất cưng chiều con nhưng nữ doanh nhân cũng rất nghiêm túc trong việc dạy dỗ và giáo dục con.

Mới đây, Thủy Tiên đã chia sẻ một chuyện khiến nhiều người khá bất ngờ. Từ nhỏ tới lớn, nữ doanh nhân luôn ở bên con và không hề xa con một ngày nào, kể cả khi đi công tác cô cũng đưa bé theo để tiện cho việc chăm sóc. Thế nhưng lần này, bà mẹ 1 con buộc phải đi một mình mà không có con trai đi cùng, điều này khiến cô cảm thấy rất buồn.

Thiên Từ càng lớn càng khôi ngô, cậu bé cũng đang rất buồn vì không được đi cùng mẹ.

Nhiều người gửi lời hỏi thăm, mong bé Thiên Từ mau khỏe lại.

"First time traveling without my baby. Lần đầu tiên đi công tác không có Thiên Từ đi cùng vì hiện tại Thiên Từ đang bị bệnh ở nhà. Không muốn đi chút nào vì Tiên chưa bao giờ xa con kể từ khi con lọt lòng mẹ... Sáng Thiên Từ dậy đẩy vali cho mẹ rồi tiễn mẹ đi", vợ cũ Đan Trường chia sẻ.

Hóa ra lý do là vì Thiên Từ bị ốm, và để đảm bảo sức khỏe cho con trai thì Thủy Tiên buộc phải để bé ở nhà nghỉ ngơi. Dù muốn ở cạnh con nhưng do tính chất công việc nên nữ doanh nhân không thể làm khác được. Cậu bé Thiên Từ lần đầu phải xa mẹ trong khoảng thời gian dài nên cũng rất buồn, chỉ biết đẩy vali và tiễn mẹ đi.

Dẫu bận rộn là vậy nhưng kể từ khi có con, doanh nhân Thủy Tiên luôn tỏ ra là một người mẹ hết mực chu đáo. Sau cuộc ly hôn khiến bao người tiếc nuối, hai mẹ con vẫn có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Cả Đan Trường và vợ cũ đồng hành cùng nhau trong việc chăm sóc và nuôi dạy con trai chung khiến ai nấy đều khâm phục.

Thủy Tiên đi công tác mà chỉ có một mình nên cô rất buồn.

Bà mẹ 1 con chia sẻ lại hình ảnh hồi 2 mẹ con cùng đi chơi với nhau.

Trở thành mẹ đơn thân khi con trai còn nhỏ, Thủy Tiên cho biết cô luôn nỗ lực mạnh mẽ và kiến cường để đảm nhận 2 vai trò vừa là bố vừa là mẹ trong việc chăm sóc con. Nữ doanh nhân tin rằng con trai sẽ hiểu và thông cảm cho quyết định lúc đó của bố mẹ.

Cậu bé Thiên Từ dù còn nhỏ tuổi những đã rất thông minh và lém lỉnh. Ngoài ra, bé còn rất tự lập, sống tình cảm và thân thiện với mọi người. Hơn 4 tuổi, con trai Đan Trường đã sở hữu công ty riêng và kênh Youtube mang tên mình khiến ai cũng ghen tỵ. Bên cạnh đó, cách dạy con của doanh nhân Thủy Tiên cũng được nhiều người khen.