Viral khắp giới bỉm sữa: Bộ ảnh truyền cảm hứng, nuôi dưỡng lòng yêu nước từ thuở "sún răng"

Những ngày cuối năm 2024, cộng đồng mẹ bỉm cả nước rộn ràng với sự xuất hiện của bộ ảnh Nụ cười răng sún được nhãn hàng Gạc răng miệng Dr.Papie chia sẻ. Viral khắp các nền tảng mạng xã hội là những em nhỏ "cười như mùa thu tỏa nắng". Dù chưa giống lắm với "những cô hàng xén răng đen" mà thi sĩ Hoàng Cầm miêu tả trong bài thơ "Bên kia sông Đuống", nhưng những hàm răng sún xinh xinh vẫn "đánh gục" bất cứ ai vô tình nhìn thấy.

Bộ ảnh Nụ cười răng sún "gây bão" cộng đồng mạng với loạt ảnh siêu cấp đáng yêu.

Thực tế, những bộ ảnh về các em nhỏ luôn là chủ đề thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 500 nghìn lượt tiếp cận, bất kể giới tính và độ tuổi. Bên dưới bài các bài đăng chia sẻ lại bộ ảnh Nụ cười răng sún là hàng loạt các bình luận khen hết lời về sự xinh xắn, thông minh của các em nhỏ, nhưng, nhiều nhất có lẽ phải kể đến những bình luận về những chiếc răng sún sún xinh yêu của các "người mẫu nhí".

Hóa thân thành em bé xứ Huế với áo dài vấn mấn cùng vòng ngọc trai 2 tầng siêu xinh, nhưng điểm nhấn của bức hình lại nằm ở nụ cười tự tin khoe răng của cô nhỏ.

Áo dài, nón lá, guốc mộc, nụ cười răng sún của em tỏa nắng trước Khuê Văn Các – Văn Miếu Quốc Tử Giám

Trong vai một em bé miền Tây, con đến thăm Lăng Bác.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ ảnh Nụ cười răng sún, đại diện nhãn hàng Dr.Paipe cho biết: "Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước. Trong những ngày cuối năm này, người ta nhắc nhiều đến tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc. Tình yêu đó là mạch ngầm nuôi dưỡng tâm hồn người Việt từ khi còn là những em bé đến khi trưởng thành, ngày càng nhiều hơn chứ không bao giờ vơi đi. Dr.Papie mong muốn gửi gắm và lan tỏa thông điệp xinh đẹp này bằng hình ảnh những mầm non răng sún trong các trang phục đặc trưng, đại diện nhiều vùng miền trên khắp Tổ quốc, khoe nụ cười răng sún xinh tại các địa điểm mang đậm dấu ấn lịch sử. Là một nhãn hàng chăm sóc răng miệng cho trẻ nhỏ, với Dr.Papie, răng sún vẫn xinh vì em bé nào cũng đều là những thiên thần đáng yêu, nhưng với một hàm răng trắng sáng, đều đẹp được chăm sóc cẩn thận, các búp măng non của chúng ta sẽ thêm phần tự tin, rạng rỡ. Gìn giữ và phát triển lòng yêu nước từ việc giữ cho nụ cười của thế hệ tương lai luôn rạng rỡ, xinh yêu".

"Chú" bộ đội nhí răng tuy sún nhưng tinh thần yêu nước luôn nồng nàn, vì tình yêu đó được khơi dậy và nuôi dưỡng từ những ngày còn thơ ấu.

Mang trong mình niềm tự hào được sống trong một đất nước hòa bình, em bé sún cứ thế lớn dần lên, tình yêu nước lớn dần theo năm tháng.

Bộ ảnh không chỉ khoe trọn vẻ đáng yêu, khiến người xem ấn tượng mạnh bởi những nụ cười "răng sún vẫn xinh" của các em nhỏ mà còn truyền cảm hứng về việc nuôi dưỡng lòng yêu nước, bắt đầu ngay từ thế hệ mầm non. Tuy nhiên cũng có nhiều bình luận bày tỏ lo lắng của nhiều bậc phụ huynh khi con mình cũng đang "sở hữu" hàm răng sữa sâu sún.

Từ bài đăng có thể thấy rất nhiều mẹ bỉm cũng đang đau đầu về vấn đề con sâu sún răng.

Răng sún vẫn xinh nhưng nụ cười con sẽ rạng rỡ hơn nếu con có một hàm răng trắng, chắc, khỏe khi được mẹ hỗ trợ vệ sinh răng đúng cách mỗi ngày.

Gạc chống sâu sún răng Dr.Papie 1+ là sản phẩm vệ sinh răng miệng cho bé từ 1 tuổi trở lên có chứa các thành phần an toàn cho trẻ nhỏ, với khả năng làm sạch các mảng bám trên răng, nướu hiệu quả. Sản phẩm gạc chống sâu sún răng Dr.Papie 1+ đã được kiểm nghiệm, chứng minh và khuyên dùng bởi giới chuyên môn, giúp mẹ bảo vệ sức khỏe răng miệng của con toàn diện từ việc làm sạch mảng bám đúng cách.