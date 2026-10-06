VietBaby Fair 2026 Hà Nội: Hội tụ đến 200 thương hiệu cùng vô vàn trải nghiệm hấp dẫn thu hút các mẹ và bé

Không gian khám phá dành cho cả gia đình

VietBaby Fair 2026 diễn ra trong không khí sôi động, đón đông đảo gia đình đến tham quan, mua sắm và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Sự xuất hiện của các KOL, gia đình nổi tiếng và những gương mặt nhí được yêu thích góp phần tạo thêm sức hút cho triển lãm, mang đến cơ hội giao lưu và kết nối giữa các khách tham quan.

Với 200 thương hiệu cùng hơn 250 gian hàng, sự kiện tập trung nhiều nhóm sản phẩm, dịch vụ phục vụ hành trình chăm sóc mẹ và trẻ em, từ dinh dưỡng, chăm sóc, đồ dùng đến đồ chơi và giáo dục. Sự đa dạng này giúp phụ huynh thuận tiện tìm hiểu nhiều lựa chọn trong cùng một không gian, trao đổi trực tiếp với các thương hiệu và cân nhắc sản phẩm phù hợp với nhu cầu gia đình.

Bên cạnh hoạt động trưng bày và mua sắm, các chương trình tương tác, workshop cùng ưu đãi tại gian hàng tạo nên trải nghiệm phong phú cho khách tham quan. Phụ huynh có thể dành thời gian tìm hiểu thông tin sản phẩm, trong khi trẻ có cơ hội khám phá và tham gia các hoạt động cùng bố mẹ.

Việc kết hợp nhiều hình thức trải nghiệm cũng đáp ứng mối quan tâm của các gia đình trong quá trình lựa chọn sản phẩm cho con. Ngoài mẫu mã hay giá cả, phụ huynh muốn hiểu rõ hơn về đặc điểm sản phẩm, cách sử dụng và mức độ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ. Những cuộc trao đổi trực tiếp tại triển lãm giúp các gia đình làm rõ băn khoăn và có thêm thông tin tham khảo trước khi quyết định mua sắm.

Gian hàng Nestlé: Điểm dừng tìm hiểu dinh dưỡng cho trẻ

Tại khu vực I21–I26, gian hàng Nestlé với sự góp mặt của Nestlé NAN và Nutren Junior thu hút các gia đình quan tâm đến dinh dưỡng và hành trình phát triển của trẻ.

Không gian gian hàng tạo điều kiện để phụ huynh tiếp cận thông tin sản phẩm và trao đổi với đội ngũ tư vấn. Mẹ có thể đặt câu hỏi, tìm hiểu thêm về nhu cầu dinh dưỡng theo từng giai đoạn phát triển và tham khảo các thông tin liên quan khi cân nhắc lựa chọn sản phẩm cho bé.

Với nhiều phụ huynh, việc tìm hiểu dinh dưỡng cho con thường đi cùng những câu hỏi cụ thể trong quá trình chăm sóc hằng ngày. Bởi vậy, cơ hội trao đổi trực tiếp tại gian hàng giúp việc tiếp cận thông tin trở nên gần gũi hơn. Thay vì chỉ xem giới thiệu sản phẩm, mẹ có thể chủ động chia sẻ những điều đang quan tâm và tìm hiểu kỹ hơn về các lựa chọn.

Sự hiện diện của Nestlé NAN và Nutren Junior tại VietBaby Fair 2026 góp phần mở rộng kết nối giữa thương hiệu với các gia đình. Hoạt động tìm hiểu sản phẩm được đặt trong một không gian có sự tham gia của cả mẹ và bé, kết hợp thông tin với trải nghiệm thực tế tại triển lãm.

Photobooth, minigame và quà tặng tạo thêm niềm vui cho mẹ và bé

Cùng với hoạt động tư vấn thông tin, gian hàng Nestlé mang đến photobooth, minigame, quà tặng và các chương trình ưu đãi mua hàng, tạo thêm những điểm tương tác trong hành trình tham quan.

Khu vực photobooth là nơi các gia đình lưu lại khoảnh khắc bên nhau tại sự kiện. Các minigame mang đến không khí vui vẻ, khuyến khích mẹ và bé cùng tham gia, giúp thời gian dừng chân tại gian hàng trở thành một trải nghiệm chung của gia đình.

Quà tặng và ưu đãi mua hàng bổ sung thêm sức hút cho không gian trưng bày, đồng thời mang đến lựa chọn cho phụ huynh khi tìm hiểu sản phẩm. Sự kết hợp giữa tham khảo thông tin, vui chơi và mua sắm giúp gian hàng đáp ứng nhiều nhu cầu của khách tham quan.

Qua các hoạt động này, Nestlé xây dựng một không gian nơi mẹ có thể dành thời gian tìm hiểu về dinh dưỡng, bé có thêm niềm vui và cả gia đình cùng lưu giữ những trải nghiệm đáng nhớ.

Workshop “Nghề tay trái” gợi mở cơ hội dành cho mẹ

Một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tại gian hàng là workshop “Nghề tay trái”, dành cho những người mẹ quan tâm đến việc xây dựng nội dung và chủ động thêm nguồn thu nhập trong thời gian chăm con.

Việc chăm sóc trẻ chiếm nhiều thời gian và đòi hỏi người mẹ liên tục điều chỉnh lịch sinh hoạt. Trong hoàn cảnh đó, những ý tưởng về công việc linh hoạt, có thể bắt đầu từ khả năng và quỹ thời gian hiện có, là chủ đề được nhiều mẹ quan tâm.

Workshop gợi mở hướng tiếp cận với việc xây dựng nội dung, giúp người tham gia có thêm ý tưởng để khám phá thế mạnh và cân nhắc một hoạt động phù hợp với điều kiện của bản thân. Đây cũng là cơ hội để các mẹ trao đổi, kết nối và mở rộng góc nhìn về việc phát triển công việc trong giai đoạn nuôi con.

Hoạt động này bổ sung một khía cạnh gần gũi cho trải nghiệm tại gian hàng: bên cạnh những mối quan tâm dành cho trẻ, người mẹ còn có không gian tìm hiểu các cơ hội dành cho chính mình.

Kết nối thương hiệu với hành trình chăm sóc trẻ

Thông qua hệ thống gian hàng đa dạng và chuỗi hoạt động tương tác, VietBaby Fair 2026 tạo nên không gian để các gia đình khám phá sản phẩm, cập nhật thông tin và dành thời gian trải nghiệm cùng con.

Với phụ huynh, triển lãm mang đến cơ hội gặp gỡ trực tiếp các thương hiệu và tìm hiểu nhiều giải pháp chăm sóc trẻ. Với doanh nghiệp, sự kiện là dịp lắng nghe những câu hỏi, nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng.

Những trải nghiệm tại gian hàng Nestlé cho thấy cách thương hiệu có thể kết nối với gia đình thông qua nhiều hoạt động bổ trợ cho nhau: tìm hiểu dinh dưỡng, tham gia trò chơi, lưu giữ khoảnh khắc và khám phá ý tưởng công việc dành cho mẹ. Qua đó, VietBaby Fair tiếp tục trở thành điểm hẹn của các thương hiệu và gia đình trong hành trình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.