Việt Nam vừa có thêm 1 sản phụ đặc biệt: Mang song thai tự nhiên, 2 em bé nằm trong 2 tử cung khác nhau cùng chào đời khỏe mạnh

Chị N.T.P.L, 32 tuổi, quê Đồng Tháp, đã hồi phục sức khỏe và xuất viện sau ca sinh đặc biệt tại Bệnh viện Từ Dũ. Phía sau niềm vui ấy là một thai kỳ có nhiều điểm khác biệt hiếm gặp.

Sau khi lập gia đình, chị L. phát hiện mình có dị tật bẩm sinh hai tử cung, hai cổ tử cung – một dạng bất thường của đường sinh dục nữ. Điều đáng mừng là chị vẫn có thể mang thai tự nhiên. Hai lần mang thai trước, cả hai bé trai đều phát triển trong tử cung bên phải và chào đời với cân nặng 3.900 gram.

Mang song thai tự nhiên, 2 em bé nằm trong 2 tử cung khác nhau cùng chào đời khỏe mạnh (Ảnh: BV)

Đến lần mang thai thứ ba, một tình huống đặc biệt xuất hiện: chị mang song thai tự nhiên, hai thai nằm ở hai tử cung khác nhau, mỗi thai có một bánh nhau và một buồng ối riêng. Đây là tình huống rất hiếm gặp, bởi ở người có dị tật hai tử cung, việc mang thai đồng thời ở cả hai tử cung là điều không thường xảy ra.

Trong suốt thai kỳ, các chỉ số phát triển của hai thai được theo dõi định kỳ và nhìn chung đều ổn định. Tuy nhiên, do cấu trúc hai tử cung nằm lệch về hai bên và cùng phát triển khi mang thai, chị gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, đặc biệt gần như chỉ có thể nằm ngửa ở một tư thế.

Ý thức được tính chất đặc biệt và những nguy cơ có thể có của thai kỳ, gia đình quyết định đến Bệnh viện Từ Dũ trong tháng cuối để được theo dõi và chuẩn bị sinh an toàn.

Ở tuổi thai 36 tuần 1 ngày, sau khi hội chẩn và đánh giá tình trạng sản khoa, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai do song thai trên nền hai lần mổ lấy thai trước đó.

Ngày 9/10/2026, ca mổ được tiến hành lúc 9 giờ 30 phút. Hai bé gái lần lượt chào đời với cân nặng 2.950 gram và 2.500 gram. Bé đầu tiên khóc to ngay sau sinh, được chăm sóc và trở về bên mẹ. Bé thứ hai có tiếng khóc yếu hơn nên được các bác sĩ sơ sinh tiếp nhận để theo dõi và chăm sóc thêm.

Sau 5 ngày hậu phẫu, sức khỏe chị L. hồi phục tốt, gần như hoàn toàn và đủ điều kiện xuất viện cùng bé gái đầu lòng. Bé thứ hai tiếp tục được chăm sóc tại khoa sơ sinh, dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới nếu tình trạng ổn định.