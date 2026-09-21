Vì sao bò được xem là “bài tập toàn thân” quan trọng trong những năm đầu đời?

Với người lớn, vài mét đường chỉ là một khoảng cách rất ngắn. Nhưng với một em bé đang tập bò, đó có thể là cả một hành trình: quan sát món đồ chơi trước mặt, chống hai tay xuống sàn, nhấc người lên rồi phối hợp từng cử động để tiến về phía trước.

Bò không đơn thuần là cách giúp trẻ di chuyển trước khi biết đi. Hoạt động tưởng như rất tự nhiên này còn tạo cơ hội để bé vận động toàn thân, khám phá không gian và hình thành sự tự tin trong những năm tháng đầu đời.

Một lần bò, nhiều nhóm cơ cùng hoạt động

Khi bò, trẻ phải chống tay, giữ đầu, nâng thân người và di chuyển chân. Cổ, vai, cánh tay, lưng, bụng, hông và chân cùng tham gia vào quá trình vận động.

Để tiến lên phía trước, bé còn phải liên tục chuyển trọng lượng cơ thể từ bên này sang bên kia, giữ thăng bằng và điều chỉnh tư thế. Đây là một “bài tập toàn thân” tự nhiên, được hình thành qua chính nhu cầu khám phá thế giới của trẻ.

Ban đầu, động tác của bé có thể còn vụng về. Có trẻ bò bằng cả tay và đầu gối, có trẻ trườn bằng bụng, lết bằng mông hoặc sử dụng một kiểu di chuyển rất riêng. Sau nhiều lần thử sức, động tác thường trở nên chắc chắn và nhịp nhàng hơn.

Cha mẹ không cần ép con phải bò theo một “tư thế chuẩn”. Điều quan trọng hơn là tạo cho trẻ không gian an toàn để tự do vận động theo khả năng của mình.

Bò giúp trẻ luyện khả năng phối hợp cơ thể

Trong quá trình bò, trẻ phải học cách điều khiển nhiều bộ phận cùng lúc. Bé vừa dùng tay để chống đỡ, vừa di chuyển chân, giữ đầu ổn định và quan sát hướng đi.

Nếu món đồ chơi nằm chếch sang một bên, trẻ phải thay đổi hướng. Nếu phía trước có vật cản, bé cần dừng lại, bò vòng qua hoặc tìm cách tiếp cận khác. Những trải nghiệm nhỏ này giúp trẻ dần hiểu hơn về cơ thể mình và khoảng không gian xung quanh.

Thông qua mỗi lần với tay, đổi hướng hay dừng lại, trẻ cũng đang luyện cách phối hợp giữa điều mình nhìn thấy và hành động của cơ thể. Đây là nền tảng hữu ích để bé tiếp tục chinh phục những kỹ năng vận động khác.

Mỗi đoạn đường là một bài toán nhỏ

Khi nhìn thấy món đồ chơi yêu thích ở phía trước, trẻ bắt đầu hình thành mục tiêu: “Mình muốn đến đó”.

Để chạm được vào món đồ, bé phải tự tìm cách tiến lên, điều chỉnh khoảng cách và kiên trì thử lại nếu chưa thành công. Có lúc trẻ bò lệch hướng, dừng lại giữa đường hoặc ngồi xuống quan sát. Nhưng chính quá trình thử và điều chỉnh ấy mới là phần đáng giá của trải nghiệm.

Cha mẹ có thể hỗ trợ bằng cách đặt đồ chơi trên thảm, cách trẻ một khoảng vừa phải rồi nhẹ nhàng gọi tên, mỉm cười và khuyến khích con tiến đến. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cũng gợi ý đặt đồ chơi hơi xa tầm với để khuyến khích bé bò, trườn hoặc lăn tới lấy, đồng thời chúc mừng khi trẻ hoàn thành. Tuy nhiên, bảng mốc chỉ mang tính theo dõi, không thay thế cho việc đánh giá chuyên môn. CDC – Các mốc phát triển ở trẻ 9 tháng

Tiếng cổ vũ mang lại cho trẻ cảm giác an toàn

Ở giai đoạn đầu đời, cha mẹ chính là “điểm tựa” để trẻ yên tâm khám phá thế giới. Một ánh mắt trìu mến, tiếng gọi quen thuộc hay cái ôm khi con về đích có thể giúp bé cảm thấy được bảo vệ và khích lệ.

Khi tham gia một hoạt động trong không gian mới, trẻ có thể tò mò, hào hứng nhưng cũng có thể bối rối hoặc bật khóc. Những phản ứng này đều bình thường. Thay vì thúc giục, cha mẹ nên ở gần, gọi con bằng giọng quen thuộc và để bé có thời gian làm quen.

Sự tự tin của trẻ không đến từ việc luôn hoàn thành nhanh nhất. Nó được vun đắp khi trẻ biết rằng mình có thể thử sức và luôn có người thân ở bên động viên.

Đó cũng là ý nghĩa mà Kidslympic Bé Bò muốn mang đến. Đây không chỉ là một đường đua, mà còn là nơi mỗi em bé khám phá khả năng vận động của mình trong tiếng cổ vũ của ba mẹ và cả gia đình.

Cha mẹ nên chuẩn bị gì trước khi đưa bé tham gia?

Để con có trải nghiệm thoải mái, gia đình có thể chuẩn bị từ những điều đơn giản:

Cho bé chơi và bò thường xuyên trên bề mặt phẳng, sạch, chắc chắn và không trơn trượt.

Sử dụng đồ chơi quen thuộc, có màu sắc hoặc âm thanh bé yêu thích để khuyến khích con di chuyển.

Chọn quần áo mềm, thoáng và vừa vặn; tránh trang phục dài, nhiều phụ kiện khiến bé vướng khi bò.

Đảm bảo con được ngủ đủ và không quá đói hoặc quá no khi bước vào hoạt động.

Mang theo tã, khăn, sữa, nước và một món đồ giúp bé cảm thấy an tâm.

Không luyện tập quá sức trước ngày tham gia và không gây áp lực buộc con phải bò nhanh.

Trong đường đua, cha mẹ có thể ngồi ở vị trí con dễ quan sát, gọi tên và dùng món đồ thân thuộc để động viên. Không nên kéo tay, đặt con tiến lên phía trước hay so sánh tốc độ của bé với những bạn khác.

Không phải em bé nào cũng bò giống nhau

Mỗi trẻ có một nhịp phát triển riêng. Có bé bò sớm, có bé bò muộn; một số trẻ ít bò hoặc chuyển sang vịn đứng và tập đi. Vì vậy, thành tích trên đường đua không phải thước đo sức khỏe hay sự thông minh.

Nếu cha mẹ nhận thấy con mất đi một kỹ năng từng có, vận động hai bên cơ thể rất khác nhau hoặc có biểu hiện khiến gia đình lo lắng, nên trao đổi với bác sĩ thay vì tự so sánh con với bạn bè.

Tại Kidslympic Bé Bò, điều đáng nhớ nhất không phải em bé nào về đích đầu tiên. Đó là khoảnh khắc con mạnh dạn rời vị trí xuất phát, cố gắng tiến về phía tiếng gọi thân quen và được cả gia đình đón vào lòng.

Với người lớn, đó có thể chỉ là một quãng đường ngắn. Nhưng với con, đó là một trong những hành trình trưởng thành đầu tiên.