Váng sữa Nutifood có tốt không? Góc nhìn dinh dưỡng và trải nghiệm mua sắm tại AVAKids

Vậy sản phẩm này có thực sự đáp ứng kỳ vọng về chất lượng và giá trị dinh dưỡng?

Nutifood - thương hiệu dinh dưỡng Việt hướng đến thể trạng trẻ em Việt

Nutifood là thương hiệu dinh dưỡng Việt Nam, thuộc Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood - được thành lập bởi đội ngũ chuyên gia và bác sĩ dinh dưỡng với mục tiêu mang đến những giải pháp dinh dưỡng phù hợp cho thể trạng người Việt.

Trải qua nhiều năm phát triển, Nutifood đã xây dựng vị thế vững chắc trong lĩnh vực dinh dưỡng với các dòng sản phẩm đa dạng như sữa bột, sữa pha sẵn, sản phẩm cho trẻ biếng ăn, người tiểu đường hay người cần bổ sung năng lượng.

Váng sữa Nutifood là một trong những sản phẩm mới tiêu biểu của thương hiệu này, được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS). Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đồng thời được điều chỉnh công thức để phù hợp với thể trạng trẻ em Việt Nam.



Nutifood là thương hiệu của Việt Nam

Giá trị dinh dưỡng và vai trò của váng sữa Nutifood trong chế độ ăn của trẻ nhỏ

Váng sữa công thức Nutifood GrowPLUS+ ứng dụng nền tảng công thức FDI (Foundation of Digestion & Immunity) được hình thành từ sự kết hợp của 2'-FL HMO cùng các chất xơ hòa tan FOS và Inulin. Nhờ công thức này, sản phẩm giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và tăng cường sức đề kháng tự nhiên cho trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, váng sữa GrowPLUS+ còn kết hợp giữa váng sữa, sữa và sữa non để tạo nguồn dinh dưỡng dồi dào và dễ hấp thu.

Thành phần của sản phẩm bao gồm nhiều nhóm dưỡng chất thiết yếu. Trong đó, 2'-FL HMO và FOS đóng vai trò nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định và tăng đề kháng cho trẻ. Nhóm sữa non và Immunel cung cấp kháng thể tự nhiên IgG, hỗ trợ bé có sức đề kháng khỏe mạnh hơn trong giai đoạn phát triển đầu đời. Ngoài ra, Canxi, Vitamin D3 và K2 được bổ sung với tỷ lệ cân đối giúp thúc đẩy sự phát triển chiều cao, tăng mật độ xương và củng cố hệ răng chắc khỏe.

Váng sữa Nutifood ứng dụng nền tảng công thức FDI

Bên cạnh đó, Vitamin A cùng Kẽm góp phần hỗ trợ thị lực, giúp đôi mắt sáng khỏe và thúc đẩy phát triển toàn diện về thể chất. Cuối cùng, các chất đạm, chất béo và carbohydrate là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng, giúp cải thiện thể trạng và hỗ trợ trẻ tăng cân khoa học. Tất cả các nhóm vi chất này được phối hợp chặt chẽ trong công thức GrowPLUS+, tạo nên một sản phẩm dinh dưỡng hoàn chỉnh, dễ tiêu hóa, phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ từ 1 tuổi trở lên.

Các sản phẩm váng sữa Nutifood trên thị trường hiện nay

Nutifood mang đến nhiều lựa chọn váng sữa phù hợp với từng giai đoạn phát triển và khẩu vị của trẻ.

Dòng GrowPLUS+ hỗ trợ phát triển chiều cao, với bộ ba thành phần Calci, Vitamin D3, K2 có tỉ lệ tối ưu, kết hợp Kẽm giúp tăng mật độ xương, cho hệ xương vững chắc.

Trong khi đó, Sữa non, Immunel kết hợp cùng 2'-FL HMO có trong phiên bản GrowPLUS+ Váng sữa công thức Sữa non Immunel, là thành phần cải tiến giúp củng cố hàng rào miễn dịch, bảo vệ đề kháng giúp trẻ luôn khỏe mạnh.

Mua ngay TẠI ĐÂY

Các sản phẩm váng sữa Nutifood

AVAKids - Điểm đến tin cậy để ba mẹ chọn mua váng sữa Nutifood cho con

AVAKids - hệ thống bán lẻ mẹ và bé thuộc Tập đoàn Thế Giới Di Động - hiện là một trong những địa chỉ uy tín được nhiều phụ huynh tin tưởng khi tìm mua các sản phẩm dinh dưỡng chính hãng cho trẻ nhỏ.

Tại đây, các dòng váng sữa Nutifood đều được nhập trực tiếp từ nhà sản xuất, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và được bảo quản nghiêm ngặt theo quy trình lạnh tiêu chuẩn nhằm đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Không chỉ cung cấp sản phẩm chính hãng với mức giá hợp lý, AVAKids còn mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện qua nhiều hình thức: tư vấn tận tình tại cửa hàng, giao hàng nhanh toàn quốc, mua online dễ dàng trên avakids.com.

Bên cạnh các sản phẩm váng sữa, AVAKids còn phân phối đa dạng mặt hàng mẹ và bé như tã bỉm, sữa bột, sữa hạt, thực phẩm ăn dặm,... đáp ứng đầy đủ nhu cầu nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ theo từng giai đoạn phát triển.





Với thành phần được nghiên cứu chuyên biệt cho trẻ em Việt Nam, váng sữa Nutifood không chỉ hỗ trợ bổ sung năng lượng mà còn góp phần xây dựng nền tảng phát triển toàn diện cho trẻ ngay từ những năm đầu đời. Ba mẹ quan tâm có thể tìm mua các dòng váng sữa Nutifood chính hãng tại hệ thống AVAKids trên toàn quốc hoặc đặt hàng nhanh chóng qua website avakids.com để được tư vấn chi tiết và giao hàng tận nơi.