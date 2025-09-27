Triển lãm Vietbaby Hanoi 2025 đón hàng nghìn lượt khách tham quan

Sự kiện hứa hẹn trở thành một điểm đến mua sắm và trải nghiệm hấp dẫn cho các gia đình có con nhỏ. Đây cũng là cơ hội lý tưởng để các doanh nghiệp kết nối, mở rộng hệ thống phân phối tại khu vực miền Bắc và tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng địa phương.

Quy mô lớn bậc nhất từ trước tới nay

Vietbaby Hanoi 2025 đánh dấu quy mô lớn bậc nhất từ trước tới nay, với sự tham gia của 300 thương hiệu và hơn 250 gian hàng trưng bày. Triển lãm mang đến không gian mua sắm và trải nghiệm toàn diện cho các gia đình có con nhỏ, quy tụ đa dạng ngành hàng: sản phẩm chăm sóc mẹ và bé, thực phẩm và dinh dưỡng, thời trang và phụ kiện trẻ em, đồ chơi giáo dục, thiết bị an toàn, sản phẩm nội thất cho bé, cùng nhiều dịch vụ liên quan khác.

Là một trong những sự kiện thường niên uy tín hàng đầu trong ngành hàng mẹ và bé tại Việt Nam, với lần trở lại Hà Nội năm nay, triển lãm tiếp tục mang đến cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận trực tiếp những thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế, đồng thời giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường và kết nối giao thương hiệu quả.

Thương hiệu và ngành hàng tiêu biểu

Vietbaby Hanoi 2025 quy tụ dàn thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế, trải rộng ở nhiều nhóm ngành hàng. Ở lĩnh vực thực phẩm bổ sung và dinh dưỡng, có thể kể đến những tên tuổi nổi bật như Brauer, Biolane, Optibac, Orthomol, Pentavite, Healthy Care, Life-Space Probiotics, cùng các thương hiệu sữa hàng đầu như TH True Formula, Bellamy’s Organic, Hikid, Aptamil, Arla, Bledina, a2 Milk, Withmom Cesar, Namyang, Meiji, Go Milk, Happi.

Các sản phẩm chăm sóc da, tắm gội và vệ sinh cho bé góp mặt cùng nhiều nhãn hàng uy tín như Joona Baby, BZU BZU, Atono2, Palmer’s, Kutieskin, Bello, Green Finger, D-nee, Mamamy, Dr. ato, Goongbe, Kiddums. Ở mảng thực phẩm ăn dặm, người tiêu dùng sẽ tìm thấy các thương hiệu như Vu An Foods, Baby Corporation, Aladdin Vina, Babbas, Bebedang, Organic Life, Frutonanny, cùng nhiều dòng đồ dùng ăn dặm nổi bật như Heorshe, Coco Bear, Bear. Ngoài ra, triển lãm còn quy tụ đa dạng ngành hàng khác như quần áo trẻ em như Nous, La Pomme, Embes, Chaang.

Không chỉ thu hút thương hiệu, Vietbaby Hanoi 2025 còn có sự góp mặt của nhiều công ty dược phẩm và nhà phân phối lớn như E&S Việt Nam, Sohaco, Starmed, CVI, TNCL, Lam Hà SG, Yodee, Bắc Nam, Trần Gia, Cầu Nối Việt, ANC Việt Nam, cùng hệ thống dịch vụ như Care With Love Spa chăm sóc mẹ và bé.

Đặc biệt, sự tham gia của các tổ chức quốc tế như New Zealand Trade and Enterprise (NZTE) và Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) hứa hẹn tạo thêm cầu nối thương mại, mở rộng cơ hội hợp tác toàn cầu cho doanh nghiệp Việt.

Song song với Vietbaby Hanoi 2025, Triển lãm Quốc tế Giáo dục Việt Nam – Vietedu Fair cũng sẽ diễn ra cùng thời gian và địa điểm, mang đến không gian trải nghiệm về giáo dục, công nghệ và phương pháp giảng dạy tiên tiến dành cho giáo viên, học sinh và phụ huynh. Sự kết hợp giữa hai triển lãm mở ra cơ hội kết nối đa chiều, đồng thời gia tăng giá trị trải nghiệm cho khách tham quan.

Đa dạng các chương trình

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Vietbaby Hanoi 2025 mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng và miễn phí dành cho khách tham quan. Song song đó, các hội thảo và workshop chuyên đề về nuôi dạy trẻ, dinh dưỡng và chăm sóc sau sinh tiếp tục là điểm hẹn tin cậy của các bậc phụ huynh.

Đặc biệt, triển lãm năm nay sẽ có khu vực trưng bày các sản phẩm đề cử của Vietbaby Awards 2025 với ba hạng mục giải thưởng: Tân binh xuất sắc nhất dành cho doanh nghiệp lần đầu tham gia Vietbaby Fair; Lựa chọn bởi Nhà mua hàng dành cho doanh nghiệp nhận được số phiếu bình chọn cao nhất từ các nhà mua hàng; và Lựa chọn bởi Người tiêu dùng nhằm ghi nhận doanh nghiệp cùng đối tác tại Việt Nam có sản phẩm phổ biến, được đông đảo khách hàng tin dùng. Những giải thưởng này không chỉ khẳng định uy tín và giá trị thương hiệu mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh các sản phẩm tiêu biểu trong ngành mẹ và bé.

Song song, chương trình Vietbaby Shopmarks 2025 cũng sẽ ghi nhận và vinh danh những cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận đáp ứng các tiêu chí đánh giá, qua đó khẳng định mức độ tin cậy trên thị trường.

Khách tham quan còn có cơ hội nhận quà tặng vào cổng mỗi ngày, cùng hàng loạt phần quà giá trị từ chương trình rút thăm trúng thưởng diễn ra xuyên suốt các ngày triển lãm.

Thông tin chi tiết sự kiện:

Thời gian: 25 – 28/09/2025

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội

Hotline: (+84) 901 534 565 (Ms. Khuê)

Email: minhkhue@coex.vn

Website: https://vietbabyfair.com.vn