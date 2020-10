Trẻ không vững nền tảng, bao nhiêu dưỡng chất bổ sung vào cũng vô nghĩa!

"Loạn" câu chuyện dinh dưỡng trẻ em



Dinh dưỡng trẻ em vẫn luôn là một chủ đề được mọi bà mẹ quan tâm. Đặc biệt ngày nay, mỗi khi đọc báo hay các trang mạng xã hội, mẹ lại bắt gặp vô số thông tin, hướng dẫn khác nhau, từ bí quyết nuôi con bằng sữa mẹ, đến những câu chuyện nuôi con mỗi tháng tốn hàng chục triệu đồng chạy theo những công thức và dưỡng chất bổ sung. Đáng chú ý là các thông tin đôi khi thống nhất, đôi khi trái chiều khiến các bà mẹ trẻ đã mất phương hướng nay càng hoang mang.

"Bé nhà mình 24 tháng, bị biếng ăn nên mình lên tham khảo các group làm mẹ, vậy là thấy cần phải bổ sung cho con Vitamin B12, A, C, D, rồi khoáng chất như kẽm, canxi… mà thực ra trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày của con đã có. Đưa con đến trung tâm dinh dưỡng, mình được các chuyên gia tư vấn bổ sung dinh dưỡng bằng sản phẩm NutiFood để củng cố hệ tiêu hóa cho con, khi đó mình mới biết quan trọng nhất là con phải có hệ tiêu hóa – đề kháng tốt thì con mới có thể dung nạp được dưỡng chất bổ sung", chị Hồng Loan (32 tuổi, TPHCM) chia sẻ.

Khi hệ tiêu hóa - đề kháng của con non nớt thì nạp bao nhiêu dưỡng chất vào cũng không phát huy được tối đa

Mặt khác, hàng loạt vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thực phẩm bẩn, chất bảo quản… của xã hội hiện đại đang gây thêm áp lực lên sức đề kháng của trẻ. Trong báo cáo mới nhất, UNICEF đã khẳng định trẻ em đang là một trong những nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19. Điều này tiếp tục đặt ra nhiều nỗi lo cho các ông bố, bà mẹ hiện đại. Nên bắt đầu từ đâu để con vững vàng trước sự tấn công của môi trường bên ngoài trở thành bài toán khó mà phụ huynh băn khoăn tìm lời giải.

Vững nền tảng là ưu tiên hàng đầu, dù hàng thập kỷ trước hay hiện tại

Theo các chuyên gia, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch sẽ là hai yếu tố quan trọng hàng đầu mà mẹ cần quan tâm trước khi bổ sung cho con các dưỡng chất để cao lớn, thông minh, khỏe mạnh. "Hệ tiêu hóa khỏe sẽ giúp trẻ hấp thu tốt đầy đủ chất dinh dưỡng cho sự phát triển thể chất, tinh thần và não bộ, không mắc các rối loạn các chức năng tiêu hóa dẫn đến nôn trớ, táo bón, đau bụng, biếng ăn, tiêu chảy. Bên cạnh đó, đề kháng khỏe bảo vệ trẻ trước sự tấn công của bệnh tật, đặc biệt là các bệnh vặt như cảm, sốt, viêm họng…", Dựa theo thông tin mới đây được chia sẻ bởi các chuyên gia tại một hội thảo khoa học: "Các hệ quả do tiêu hóa, đề kháng yếu có thể dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi ở trẻ".

Thực tế, tầm quan trọng của đề kháng khỏe - tiêu hóa tốt vốn không phải là một vấn đề mới mẻ. Từ những thập kỷ 80 - 90, các chuyên gia dinh dưỡng của NutiFood đã thấy rằng để trẻ có thể tối ưu hóa dinh dưỡng, trước nhất và quan trọng nhất, trẻ cần có một nền tảng đề kháng - tiêu hóa vững vàng. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, khi dịch Covid-19 tấn công cả thế giới thì sức đề kháng cao có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tựa như tấm khiên bảo vệ đầu tiên cho bé.

"Bất kì cha mẹ nào cũng mong cho con những điều tốt đẹp nhất. Các dưỡng chất bổ sung rất có lợi cho việc trẻ tăng chiều cao, tăng cân, phát triển trí lực… nhưng đó là với điều kiện trẻ đã có nền tảng đề kháng khỏe - tiêu hóa tốt. Đứng trên nền tảng này, trẻ em sẽ hấp thu tốt dưỡng chất, hạn chế đau ốm và nhờ vậy tối ưu khả năng phát triển. Sau rất nhiều năm tìm tòi nghiên cứu, đặc biệt là gắn bó với trẻ em Việt Nam, NutiFood nhận thấy việc xây dựng cốt lõi đề kháng khỏe - tiêu hóa tốt là kim chỉ nam trong dinh dưỡng cho các bà mẹ Việt", bà Trần Thị Lệ, Tổng Giám đốc NutiFood đưa ra lời khuyên.

Đề kháng khỏe tiêu hóa tốt là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển của trẻ nhỏ

Đó là lý do mà dù trải qua nhiều cải tiến với những công thức, dưỡng chất bổ sung, các sản phẩm sữa của NutiFood vẫn đảm bảo giá trị cốt lõi là đặt nền tảng đề kháng khỏe - tiêu hóa tốt cho trẻ. Mới đây, nền tảng này cũng đã được hãng sữa hoàn thiện, với sự chung tay của đội chuyên gia NutiFood Việt Nam và NutiFood Thụy Điển, chính thức mang tên gọi là công thức nền tảng FDI (Foundation of Digestion and Immunity). Với sự kết hợp giữa HMO và FOS, nền tảng FDI sẽ là công thức cốt lõi và được ứng dụng linh hoạt trong mọi sản phẩm sữa NutiFood.

Miệt mài hàng thập kỷ với sứ mệnh "Cung cấp các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt cho từng lứa tuổi, từng nhu cầu dinh dưỡng đặc thù giúp tối ưu Tầm Vóc và Trí Tuệ Trẻ Em và người dân Việt Nam", đến nay, những nỗ lực của NutiFood đã ra quả ngọt khi sản phẩm NutiFood GrowPLUS+ là nhãn hiệu đang chiếm thị phần cao nhất mảng sữa trẻ em, 22% thị phần theo báo cáo mới nhất của Nielsen. Sắp tới, NutiFood sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để trở thành lựa chọn tối ưu cho nhiều người tiêu dùng và niềm tự hào lớn của ngành khoa học dinh dưỡng Việt Nam.

