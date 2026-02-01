Trẻ bao nhiêu tuổi thì không nên nhận lì xì nữa? “Ranh giới đỏ” này nhiều gia đình vẫn tranh cãi

Nói thật, càng gần Tết, nhiều người không còn cảm giác háo hức như xưa mà thay vào đó là… áp lực.

Đặc biệt khi nhắc đến hai chữ “lì xì”, không ít người lập tức thấy băn khoăn: nên mừng bao nhiêu, và mừng đến khi nào thì dừng?

Tiền vốn đã khó kiếm, cả năm làm lụng vất vả, vài ngày Tết chi ra không ít. Nhưng điều khiến nhiều người trăn trở hơn cả số tiền, chính là câu hỏi rất thực tế:

Rốt cuộc nên lì xì cho con cháu đến mấy tuổi là hợp lý?

Câu hỏi này năm nào cũng được bàn luận, nhưng hiếm khi có câu trả lời thống nhất. Tuy vậy, tổng hợp từ nhiều quan điểm phổ biến, có thể thấy một vài “mốc” được nhiều gia đình đồng thuận.

Mốc thứ nhất: 18 tuổi

Không ít gia đình chọn 18 tuổi là điểm dừng tự nhiên.

Bởi 18 tuổi đánh dấu việc một người chính thức bước sang tuổi trưởng thành về mặt pháp lý. Dù nhiều em vẫn còn học phổ thông, nhưng vai trò xã hội đã thay đổi.

Trước 18 tuổi, trẻ vị thành niên nhận lì xì là điều hoàn toàn hợp lý – đó không chỉ là tiền mà còn là lời chúc, là sự chở che đầu năm.

Sau 18 tuổi, khi các em bắt đầu thi đại học, chuẩn bị bước ra thế giới rộng lớn hơn, hoặc thậm chí đã đi làm thêm, việc tiếp tục nhận lì xì đôi khi khiến chính người trong cuộc cảm thấy… ngại ngùng.

Vì vậy, nhiều bậc lớn tuổi coi 18 tuổi là một “điểm kết thúc đẹp” – vừa giữ được sự trọn vẹn, vừa tránh kéo dài quá lâu.

Mốc thứ hai: Sau khi tốt nghiệp đại học

Một số gia đình không quá coi trọng mốc 18 tuổi mà chọn thời điểm con cháu tốt nghiệp đại học, khoảng 21–22 tuổi, làm dấu mốc chuyển giao.

Đây là giai đoạn quan trọng: từ sinh viên trở thành người đi làm, từ được chăm sóc sang dần tự lập và gánh vác trách nhiệm.

Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng khi đã có thu nhập, việc tiếp tục nhận lì xì từ người lớn khiến họ cảm thấy không thoải mái, dù vẫn rất trân trọng tình cảm ấy.

Chính vì vậy, ngày càng nhiều gia đình xem đây là thời điểm để các con hoàn thành một “nghi thức trưởng thành”:

Từ người nhận lì xì, dần trở thành người trao lì xì.

Đó không phải sự lạnh nhạt, mà là dấu mốc cho thấy một vai trò mới trong gia đình.

Mốc thứ ba: Tôn trọng mong muốn của con trẻ

Trong thực tế, có những em sớm hình thành lòng tự trọng và chủ động nói: “Con không nhận lì xì nữa.”

Khi ấy, điều quan trọng nhất là sự tôn trọng. Việc cố nhét phong bao vào tay, dù xuất phát từ thiện ý, đôi khi lại khiến trẻ rơi vào thế khó xử.

Đặc biệt ở giai đoạn tuổi teen hoặc mới đi làm, nhiều bạn trẻ rất mong được nhìn nhận như một người trưởng thành thực sự.

Tết vốn là dịp vui vẻ, đừng để hình thức làm nảy sinh áp lực tâm lý.

Lì xì: Giá trị nằm ở ý nghĩa, không phải số tiền

Một điều dễ bị bỏ quên là lì xì mang giá trị văn hóa sâu sắc.

Đó không chỉ là tiền, mà là lời chúc, là sự tiếp nối tình thân giữa các thế hệ.

Thông thường, đêm giao thừa hoặc sáng mùng 1 là thời điểm lì xì trọn vẹn nhất. Không khí sum vầy, tiếng cười rộn ràng sẽ khiến khoảnh khắc ấy trở thành ký ức đẹp theo suốt nhiều năm.

Ngày nay, nhiều gia đình chú trọng hơn đến tính nghi thức: chọn bao lì xì đẹp, chuẩn bị tiền phẳng phiu, kèm lời chúc viết tay. Dù số tiền không lớn, sự chỉn chu ấy vẫn khiến người nhận cảm thấy được trân trọng.

Ngược lại, nếu lì xì chỉ như một thủ tục cho xong – vừa trao vừa cầm điện thoại, nói qua loa – thì ý nghĩa sẽ giảm đi đáng kể.

Điều đọng lại trong lòng con trẻ thường không phải là bao nhiêu tiền, mà là ánh mắt, nụ cười và câu chúc chân thành.

Suy cho cùng, ý nghĩa của Tết không nằm ở con số trên phong bao, mà ở dòng chảy yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.

Vì vậy, đừng quá lo lắng hay so sánh. Hãy coi lì xì là một nghi thức ấm áp, để trẻ lớn lên trong lời chúc phúc – và khi đến lúc, các em sẽ tự nhiên bước sang vai trò trao gửi yêu thương cho thế hệ sau.

