Top 5 máy hút sữa điện đôi dưới 1 triệu đồng được mẹ Việt săn lùng năm 2026

Máy hút sữa điện đôi Animo Maxflow Lite

- Thương hiệu: Animo;

- Xuất xứ: Việt Nam;

- Giá tham khảo: 785.000đ (tháng 5/2026).

Animo Maxflow Lite là máy hút sữa điện đôi đến từ thương hiệu Animo - thương hiệu được nghiên cứu bởi chính đội ngũ Việt Nam. Chính vì thấu hiểu thể trạng cũng như nhu cầu của các mẹ bỉm Việt, Animo Maxflow Lite được ra đời với mục đích mang đến cho mẹ giải pháp hút sữa nhỏ gọn, nhanh chóng, nhẹ nhàng mà vẫn đảm bảo hút kiệt sữa.

Animo Maxflow Lite mang đến công nghệ "3 trong 1". Bên cạnh hai chế độ "Hút sữa" và "Massage", máy còn có lựa chọn "Mô phỏng bé bú", kết hợp nhịp nhàng giữa hút và xoa bóp thư giãn. Mỗi chế độ được tích hợp 9 cấp độ tùy chỉnh linh hoạt, dải lực hút rộng lên đến 260mmHg, giúp mẹ chủ động lựa chọn mức độ phù hợp nhất với bản thân, bảo vệ bầu ngực khỏi cảm giác đau rát nhưng đồng thời vẫn hút kiệt sữa để hỗ trợ mẹ tăng kích sữa.

Khác với các loại máy hút điện đôi khác, Animo Maxflow Lite "ghi điểm" nhờ kích thước nhỏ gọn, kèm pin sạc 1500mAh dùng được 5 - 6 cữ hút khi sạc đầy. Nhờ đó, bất kể khi đang dở tay việc nhà hay đang ở văn phòng thì mẹ đều có thể sẵn sàng khi sữa "về". Mẹ cũng không cần lo tiếng động cơ sẽ đánh thức giấc ngủ ngon của em bé, bởi máy cũng tích hợp công nghệ giảm tiếng ồn đến dưới 45dB (tương đương với tiếng thì thầm).

Máy hút sữa Animo Maxflow Lite là sản phẩm được bán độc quyền tại Con Cưng toàn quốc. Do đó, khi mua máy tại các chi nhánh Con Cưng hoặc thông qua website concung.com , mẹ sẽ luôn được bảo hành chính hãng và nhanh chóng!

Máy hút sữa điện đôi Fatzbaby Chorus 8

- Thương hiệu: Fatzbaby;

- Xuất xứ: Việt Nam;

- Giá tham khảo: 988.000đ (tháng 5/2026).

Máy hút sữa Fatzbaby hẳn không còn là cái tên xa lạ với các mẹ bỉm. Máy sở hữu 4 chế độ hoạt động là "Massage khởi động", "Hút sữa", "Kích thích" và "Hút kiệt", mỗi chế độ cũng có 9 cấp độ lực để mẹ luôn sẵn sàng điều chỉnh lực sao cho phù hợp nhất.

Là máy hút sữa điện đôi nhưng Fatzbaby Chorus 8 cũng có chế độ hút luân phiên giữa hai bên bầu ngực. Mẹ có thể chọn hút đôi, hoặc hút một bên trong khi cho bé bú bên còn lại để tiết kiệm thời gian. Màn hình LED cảm ứng giúp mẹ theo dõi thời gian và lượng sữa một cách trực quan, dễ dàng trong suốt quá trình hút sữa.

Máy hút sữa điện đôi Kichilachi

- Thương hiệu: Kichilachi;

- Xuất xứ: Nhật Bản;

- Giá tham khảo: 799.000đ (tháng 5/2026).

Kichilachi là thương hiệu chuyên các sản phẩm chăm sóc mẹ và bé đến từ Nhật Bản, nổi bật bởi giá thành "hạt dẻ" và chất liệu cao cấp. Được làm từ nhựa cao cấp, máy hút sữa Kichilachi không chứa chất BPA, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và nguồn sữa của bé. Máy còn đi kèm phễu silicon mềm mại, kết hợp chế độ massage để giúp "gọi" sữa về nhẹ nhàng, tự nhiên.

Điểm đặc biệt của máy hút sữa điện đôi Kichilachi nằm ở thiết kế nhỏ gọn, giúp mẹ dễ dàng sử dụng ở nhà và ngay cả khi ra ngoài đường. Không chỉ vậy, sau khi hút sữa thì mẹ còn có thể lắp trực tiếp núm ti cho bé sử dụng, tiết kiệm dụng cụ và thời gian chiết sữa.

Máy hút sữa điện đôi Kamidi Max

- Thương hiệu: Kamidi;

- Xuất xứ: Việt Nam;

- Giá tham khảo: 999.000đ (tháng 5/2026).

Với thiết kế gọn nhẹ, nhiều tính năng tiện lợi và giá thành hợp lý, máy hút sữa điện đôi Kamidi Max cũng là lựa chọn hàng đầu nằm trong checklist sau sinh của các mẹ bỉm. Máy có lực hút linh hoạt từ 40 - 350mmHg, mẹ có thể chủ động chọn chế độ hút nhẹ nhàng hoặc hút kiệt sữa nhanh chóng.

Máy hút sữa điện đôi Kamidi Max cũng mang đến những tiện ích giúp mẹ tiết kiệm thời gian, chẳng hạn như màn hình LED cảm ứng để mẹ theo dõi thời gian và thay đổi lực hút. Phần pin của Kamidi Max không chỉ là pin Lithium với tuổi thọ dài, mà còn là dây sạc type-C nên mẹ có thể sạc dễ dàng từ nguồn điện, laptop, ô tô…

Máy hút sữa điện đôi Beborn BP02ED

- Thương hiệu: Trung Quốc;

- Xuất xứ: Việt Nam;

- Giá tham khảo: 991.000đ (tháng 5/2026).

Máy hút sữa điện đôi Beborn BP02ED nổi bật bởi 3 chế độ hoạt động và đến 15 lực hút khác nhau. Bên cạnh đó, máy còn được thiết kế với 3 nhịp xung lặp khác nhau nhằm hỗ trợ mẹ tiết sữa nhẹ nhàng và tự nhiên.

Dung lượng pin của Beborn BP02ED là 2500mAh, nghĩa là thời gian sử dụng có thể kéo dài lên đến hơn 2 giờ. Máy cũng có thể điều chỉnh chế độ tiếng ồn thấp, hạn chế tối đa việc tiếng ồn đánh thức em bé, cũng như giúp mẹ kín đáo hơn khi hút sữa tại văn phòng.

Như vậy, bài viết đã mang đến top 5 máy hút sữa điện đôi nhỏ gọn, có giá tiết kiệm chỉ dưới 1 triệu đồng được ưa chuộng nhất hiện nay. Mẹ thấy đó, mỗi sản phẩm đều có những ưu - nhược điểm khác nhau, điều quan trọng là mẹ phải ưu tiên mua máy từ các cửa hàng chuyên phân phối sản phẩm chính hãng để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và em bé khi sử dụng nhé!