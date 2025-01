Top 3 con giáp xây nhà lầu, mua xe hơi nếu đẻ thêm em bé trong năm 2025, top 1 cực hợp tuổi

Nhiều bậc cha mẹ cho rằng việc sinh con vào năm hợp tuổi là điều cực kỳ quan trọng. Việc có được những đứa con hợp tuổi được xem như là phúc đức từ trên trời ban xuống, là điềm lành cho cả gia đình. Thậm chí, có những tuổi bố mẹ được tiên đoán là nếu sinh con vào năm 2025 sẽ giúp ba mẹ xây nhà lâu, mua xe hơi, sự nghiệp tấn tới.

Năm 2025, có 3 con giáp cực hợp sinh con tuổi Ất Tỵ 2025, bố mẹ thử xem đó là những tuổi nào nhé.

Top 1: Đinh Sửu 1997

- Ngũ hành sinh khắc: Cha mệnh Thủy, Mẹ mệnh Thủy. Con mệnh Hỏa. Cha mệnh Thủy tương khắc Hỏa của con. Mẹ mệnh Thủy tương khắc Hỏa của con. 2/4 (tối đa 4 điểm).

- Thiên can xung hợp: Cha là Đinh. Mẹ là Đinh. Con là Ất. Cha Đinh bình hòa Ất của con. Mẹ Đinh bình hòa Ất của con. 2/3 (tối đa 3 điểm).

- Địa chi xung hợp: Cha là Sửu. Mẹ là Sửu. Con là Tỵ. Cha Sửu tam hợp Tỵ của con. Mẹ Sửu tam hợp Tỵ của con. 3/3 (tối đa 3 điểm).

- Tổng cộng: 7/10 điểm. Cha mẹ và con đạt được 7/10 phần hợp nhau. Chồng Đinh Sửu 1997 vợ Đinh Sửu 1997 có ý định sinh con năm Ất Tỵ 2025 là năm rất tốt. Cha (1997), mẹ (1997) không nên bỏ lỡ sinh con vào năm 2025 này vì nếu bỏ lỡ cha mẹ phải đợi rất lâu sau mới có một năm đẹp như thế này để sinh con hợp tuổi.

Top 2: Quý Dậu 1993

Để kết luận tuổi Quý Dậu sinh con năm 2025 có hợp không cần dựa vào 3 yếu tố: Ngũ hành – thiên can – địa chi. Nếu 3 yếu tố này giúp bạn từ 2.5 – 5 điểm thì được cho là sinh con năm 2025 hợp tuổi bố mẹ Quý Dậu.

- Xét về ngũ hành: Ngũ hành chính là yếu tố đầu tiên để xét xem tuổi Quý Dậu sinh con năm 2025 có tốt không. Trong ngũ hành có 5 mệnh Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Theo đó, trong 5 hành sẽ có các cặp tương khắc nhau hoặc tương hợp với nhau.

Nếu mệnh của ba mẹ với con, hợp nhau là tốt (2 điểm); khắc nhau là xấu (0 điểm) và không khắc không hợp là bình hòa (1 điểm). Theo tử vi, tuổi Quý Dậu là mệnh Kim và tuổi Ất Tỵ là mệnh Hỏa. Như vậy mệnh Kim khắc mệnh là xấu (0 điểm).

- Xét về thiên can: Yếu tố thứ hai để xét độ hợp và khắc của tuổi Quý Dậu sinh con năm 2025 là thiên can. Thiên can được đánh số theo chu kỳ 10 năm. Trong đó, sẽ có các cặp tương xung (xấu) và tương hóa (tốt).

Nếu thiên can của ba mẹ và con tương hóa với nhau là tốt (1 điểm); tương xung là xấu (0 điểm) và không tương hóa cũng không tương xung là bình hòa (0.5 điểm). Theo đó ba mẹ có thiên can là Quý. Thiên can của con là Ất. Quý không khắc cũng không hợp với Ất tức bình hòa (0.5 điểm).

- Xét về địa chi: Yếu tố cuối cùng để kết luận tuổi Quý Dậu 1993 sinh con năm 2025 thế nào là địa chi. Trong chu kỳ 12 năm, địa chi được đánh số tương ứng 12 con Giáp.

Theo đó, hợp xung của địa chi bao gồm Tương hình (trong 12 địa chi có 8 địa chi nằm trong 3 loại chống đối nhau), Lục xung (6 cặp tương xung), Lục hại (6 cặp tương hại), Tứ hành xung, Lục hợp, Tam hợp.

Như vậy, tuổi Quý Dậu có địa chi là Dậu. Còn tuổi Ất Tỵ có địa chi là Tỵ. Theo đó, tuổi Dậu và tuổi Tỵ là hai con giáp nằm trong tam hợp rất tốt (2 điểm).

Top 3: Ất Sửu 1985

Chiếu theo can chi và ngũ hành thì nam Ất Sửu 1985 thuộc cung Càn và mệnh Kim (Tây tứ mệnh) còn nữ Ất Sửu 1985 thuộc cung Ly và mệnh Hỏa (Đông tứ mệnh).

Theo ngũ hành thì người sinh vào năm Ất Sửu 1985 sẽ thuộc mệnh Kim cụ thể là Hải Trung Kim (vàng ở trong biển). Những người mang mệnh Hải Trung Kim thường hiền lành, điềm tĩnh, không sân si, ganh đua với đời, có nhiều tài năng nhưng chưa biết cách khai thác.

Chiếu theo hệ âm dương ngũ hành, Thổ sinh ra Kim, Kim nằm sâu bên dưới Thổ sẽ ngày một hình thành và có giá trị nên những màu sắc hợp với mệnh Kim sẽ là màu đại diện cho hành Thổ và hành Kim.

- Dựa vào ngũ hành: Cha mệnh Kim. Mẹ mệnh Kim. Con mệnh Hỏa. Cha mệnh Kim tương khắc Hỏa của con. Mẹ mệnh Kim tương khắc Hỏa của con. 2/4 (tối đa 4 điểm).

- Dựa vào thiên can xung hợp: Cha là Ất. Mẹ là Ất. Con là Ất. Cha Ất bình hòa Ất của con. Mẹ Ất bình hòa Ất của con. 2/3 (tối đa 3 điểm).

- Dựa vào địa chi: Cha là Sửu. Mẹ là Sửu. Con là Tỵ. Cha Sửu tam hợp Tỵ của con. Mẹ Sửu tam hợp Tỵ của con. 3/3 (tối đa 3 điểm).

- Kết luận: Cha mẹ và con đạt được 7/10 phần hợp nhau. Chồng Ất Sửu 1985, vợ Ất Sửu 1985 có ý định sinh con năm Ất Tỵ 2025 là năm rất tốt.

Cha (1985), mẹ (1985) không nên bỏ lỡ sinh con vào năm 2025 này vì nếu bỏ lỡ cha mẹ phải đợi rất lâu sau mới có một năm đẹp như thế này để sinh con hợp tuổi.

Tất nhiên, sinh con tuổi nào, hợp hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác. Đây chỉ là thông tin cho bố mẹ tham khảo mà thôi.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm