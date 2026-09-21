Toàn cảnh Festival Mẹ Bầu & Em Bé KidsPlaza 2026: Thời gian, địa điểm hai miền và cách tham gia

Festival Mẹ Bầu & Em Bé KidsPlaza 2026 sẽ lần lượt diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM trong tháng 10 và tháng 11, mang đến chuỗi hoạt động dành cho mẹ bầu, trẻ nhỏ và cả gia đình.

Với chủ đề “Growing With Love - Kiến tạo Thế hệ Hạnh Phúc”, sự kiện hướng đến việc kết nối gia đình, cộng đồng và các thương hiệu trong ngành mẹ và bé. Festival không chỉ là nơi vui chơi, mua sắm mà còn giúp các gia đình tiếp cận kiến thức, trải nghiệm sản phẩm và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình nuôi con.

Lịch tổ chức Festival 2026 tại hai miền

Festival tại Hà Nội

Thời gian: Ngày 3-4/10/2026

Địa điểm: Cung Thể thao Quần Ngựa, số 30 Văn Cao, phường Ngọc Hà, Hà Nội.

Đối tượng tham gia: Mẹ bầu, bố mẹ có con nhỏ, trẻ từ 0-4 tuổi và các gia đình quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ mẹ và bé

Festival tại TP.HCM

Thời gian: Ngày 7-8/11/2026

Địa điểm theo file hiện tại: Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường An Hội Đông, số 5A Nguyễn Văn Lượng, phường An Hội Đông, TP.HCM

Đối tượng tham gia: Mẹ bầu, bố mẹ có con nhỏ, trẻ từ 0-4 tuổi và các gia đình trẻ

Festival được tổ chức hoàn toàn miễn phí, dự kiến tiếp cận hàng chục nghìn gia đình tại Hà Nội và TP.HCM.

Có gì tại Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2026?

1. Yoga Bầu - Mom Light

Yoga Bầu - Mom Light dự kiến có sự tham gia của 1.050 mẹ bầu từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 9.

Đây không chỉ là một buổi tập yoga thông thường mà còn là hành trình kết nối giữa mẹ, em bé và gia đình thông qua ánh sáng, nhịp thở và cảm xúc. Hoạt động được thiết kế nhẹ nhàng, giúp mẹ bầu thư giãn cơ thể, cân bằng tinh thần và cảm nhận rõ hơn sự gắn kết với con.

Mỗi mẹ bầu tham gia có cơ hội nhận thùng quà trị giá đến 2 triệu đồng, đồng thời tham gia các trò chơi để nhận thêm nhiều phần quà khác.

2. Kidslympic Bé Bò

Kidslympic Bé Bò là đường đua dành cho 1.800 em bé từ 7-12 tháng tuổi.

Tại đây, những bước bò đầu tiên của con sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong tiếng cổ vũ của bố mẹ và người thân. Các bé tham gia không bị đặt nặng thành tích hay thứ hạng. Điều quan trọng nhất là con được vận động, khám phá và tự tin tiến về phía trước.

Theo kế hoạch, 100% trẻ tham gia sẽ nhận gói quà trị giá từ 1,2-1,5 triệu đồng.

3. Kidslympic Iron Racer

Kidslympic Iron Racer dự kiến chào đón 1.400 tay đua nhí từ 12-18 tháng tuổi.

Với thử thách xe chòi chân nhẹ nhàng, hoạt động tạo cơ hội để trẻ vận động, rèn sự phối hợp và thêm tự tin trong giai đoạn chập chững khám phá thế giới.

Mỗi bé tham gia đều được nhận gói quà trị giá từ 1,2-1,5 triệu đồng.

4. Family Day - Ngày hội gia đình

Family Day dành cho 600 gia đình có trẻ từ 1-4 tuổi.

Các thành viên sẽ cùng tham gia hoạt động sân khấu, trò chơi, vận động nhẹ và những thử thách kết nối. Đây là dịp để cả nhà tạm gác lại nhịp sống bận rộn, cùng chơi với con và tạo thêm những kỷ niệm đáng nhớ.

100% gia đình tham gia dự kiến nhận phần quà trị giá từ 500.000 đồng.

5. WeFamily Awards

WeFamily Awards là hoạt động vinh danh những câu chuyện truyền cảm hứng trong cộng đồng mẹ và bé. Những hành trình làm mẹ, nuôi con và vun đắp gia đình sẽ được kể lại bằng góc nhìn gần gũi, tích cực và giàu cảm xúc.

6. Mega Sale lớn nhất năm

Khu vực mua sắm quy tụ gần 300 gian hàng, hàng nghìn ưu đãi cùng 10.000 phần quà miễn phí.

Khách tham dự có thể tìm hiểu sản phẩm mẹ và bé chính hãng, nhận tư vấn, trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, săn ưu đãi và tham gia các hoạt động nhận quà tại gian hàng. Không gian Mega Sale mở cửa cho toàn bộ khách đến Festival.

Cách đăng ký tham gia Festival

Bước 1: Các gia đình có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 2: Truy cập website chính thức: www.kidsplaza.vn/festival2026.

Bước 3: Lựa chọn khu vực tổ chức tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Bước 4: Chọn hoạt động phù hợp với độ tuổi của trẻ hoặc tháng thai của mẹ.

Bước 5: Điền đầy đủ thông tin đăng ký theo hướng dẫn.

Bước 6: Lưu lại mã hoặc thông báo xác nhận để xuất trình khi làm thủ tục tại sự kiện.

Theo dõi fanpage và website của KidsPlaza để cập nhật lịch thi đấu, giờ có mặt và những giấy tờ cần chuẩn bị.

Do mỗi hoạt động có giới hạn số người tham gia, bố mẹ nên đăng ký sớm và kiểm tra kỹ điều kiện về độ tuổi của con.