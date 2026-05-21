Ngày 20 tháng 05 năm 2026, tiếp nối thành công vang dội của Tiny Steps chặng I tại Aeon Mall Hà Đông tháng 4/2026, sự kiện mua sắm, trải nghiệm kết hợp vui chơi dành cho cả gia đình mang tên “Tiny Steps Chặng II - Tụ hội bỉm sữa” sẽ diễn ra trong ba ngày từ 22/05 đến 24/05/2026 tại TASCO Mall (Nguyễn Văn Linh, Hà Nội).



Khi mỗi bước chân tí hon là một cột mốc diệu kỳ

Những bước chân tí hon là dấu mốc cho hành trình trưởng thành đáng nhớ của mỗi em bé.Với mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực cho thế hệ măng non, Tiny Steps ra đời không chỉ là không gian mua sắm và trải nghiệm những sản phẩm mẹ bé chất lượng mà còn tạo ra sân chơi an toàn, hấp dẫn, đồng hành cùng ba mẹ trong hành trình kiến tạo những kỷ niệm vô giá cùng con trẻ.

Lấy trọng tâm là chuỗi hoạt động vận động dành cho trẻ từ 0–3 tuổi, Tiny Steps mở ra không gian để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con trẻ, đồng thời tạo cơ hội để các bé khám phá khả năng vận động trong giai đoạn phát triển đầu đời. Sự kiện cũng là dịp để phụ huynh tiếp cận gần hơn với nhiều thương hiệu mẹ bé uy tín trên thị trường thông qua hoạt động trải nghiệm và mua sắm với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Sự kiện được tổ chức và vận hành bởi công ty cổ phần Nam Anh International và thương hiệu Moyuum, dự kiến triển khai tại nhiều trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4 đến hết tháng 8/2026.

Bà Nguyễn Thị Hương Thu - đại diện công ty cổ phần Nam Anh International chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn Tiny Steps không chỉ là một cuộc thi vận động mà còn là không gian để các gia đình lưu giữ những cột mốc đầu đời đáng nhớ của con. Thông qua chuỗi sự kiện này, Nam Anh International kỳ vọng góp phần lan tỏa tinh thần nuôi dạy con tích cực và kết nối cộng đồng ba mẹ hiện đại”.

Có gì tại sự kiện Tiny Steps chặng II - Tụ hội bỉm sữa?

Tiny Steps chặng II với sự tham gia của 1008 em bé trong giai đoạn 0-3 tuổi, được tổ chức hoàn toàn miễn phí với sự tài trợ của 23 thương hiệu mẹ bé uy tín tại thị trường Việt Nam: Moyuum, Momo Rabbit, Milo & Gabby, Dr. Papie, Bimbosan, Tummy Bebe, Bebezoo, Minopharma, Kendamil, VIB, Bubchen, Arla, Chaang, Obebi, Rainbovit Baby, Her Balance, BebeJOY, Kunella, PediaSure, Ensure, Glucerna, Oli6 và Hibee.

Sự kiện được tổ chức trong 03 ngày từ 22/5 đến hết 24/5 tại sảnh Trung Tâm Tasco Mall, Nguyễn Văn Linh, Hà Nội.

Cơ hội mua sắm với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Đến với Tiny Steps chặng II, các thương hiệu mang tới hàng loạt ưu đãi mua sắm khủng lên tới 50%, tặng quà cho đơn từ 99k, mua 1 tặng 1, combo mua sắm giá hời cùng rất nhiều phần quà check in hấp dẫn cho khách tham gia. Với sự tham gia của rất nhiều thương hiệu trong lĩnh vực bình và phụ kiện, tã giấy, sản phẩm chăm sóc bé, thực phẩm dinh dưỡng, quần áo, vitamin,... Tiny Steps hứa hẹn mang đến không gian mua sắm và trải nghiệm sôi động trong mùa hè 2026.

Cơ cấu giải thưởng "khủng" lên đến 800 triệu đồng dành riêng cho 1008 vận động viên nhí

Chỉ trong 30 phút mở cổng đăng ký, Tiny Steps đã thu về hơn 1300 lượt đăng ký của các ba mẹ có con trong độ tuổi từ 6 tháng - 36 tháng. Sự kiện bao gồm 04 cuộc thi vận động được thiết kế theo từng nhóm độ tuổi: Bé bò thần tốc (cho các bé từ 6 tháng đến 12 tháng), Tay đua siêu hạng (12-18 tháng), Mê cung sắc màu (18-24 tháng), Lực sĩ tí hon (24-36 tháng).

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên đến 800.000.000 VNĐ, bao gồm các voucher mua sắm cùng nhiều quà tặng giá trị từ BTC Tiny Steps và các thương hiệu đồng hành:

84 Giải Nhất

84 Giải Nhì

84 Giải Ba

756 Giải Tham gia

Tất cả các bé tham gia chương trình đều nhận được quà tặng từ Ban tổ chức và các đơn vị tài trợ.

“Tiny Steps không đơn thuần là một sự kiện cộng đồng dành cho các gia đình trẻ. Chúng tôi mong muốn xây dựng chuỗi sự kiện này trở thành một hệ sinh thái trải nghiệm nơi các thương hiệu, gia đình và cộng đồng phụ huynh có thể cùng nhau tạo ra những giá trị tích cực cho thế hệ tương lai. Mỗi chặng Tiny Steps sẽ là một hành trình cảm xúc, nơi những bước chân đầu đời của em bé được trân trọng như một cột mốc đáng nhớ của cả gia đình.” - Bà Nguyễn Hồng Diệp, trưởng ban dự án Tiny Steps chia sẻ.

Chương trình có sự đồng hành truyền thông của Afamily nhằm lan tỏa những thông tin và giá trị tích cực của cuộc thi đến cộng đồng phụ huynh trên toàn quốc.

