Tìm hiểu nguyên nhân khiến con biếng ăn chậm lớn

Nguyên nhân khiến trẻ biếng ăn



Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trẻ biếng ăn. Nhưng phổ biến nhất vẫn là 3 nhóm nguyên nhân: Trẻ biếng ăn do tâm lý, trẻ biếng ăn do bệnh lý, và do chế độ ăn của trẻ không phù hợp.

Đối với những trẻ biếng ăn do tâm lý, có một số trường hợp nguyên nhân là do bố mẹ quá lo lắng về việc ăn uống của trẻ. Thế nên luôn thúc ép trẻ ăn, quát mắng trẻ, khiến trẻ sợ hãi và gây nên ám ảnh tâm lý.

Một số trường hợp khác có thể là do trẻ mọc răng, chưa kịp thích ứng để ăn ngon miệng. Nhưng lại bị bố mẹ thúc ép ăn nên trẻ sinh ra cảm giác lo sợ. Cũng có một số trường hợp khác do trẻ thay đổi môi trường, thay đổi trường học, hoặc bỗng dưng bị thúc ép ăn quá nhiều nên dẫn đến tình trạng ức chế bài tiết các men tiêu hoá làm trẻ chán ăn.



Những trẻ biếng ăn do bệnh lý có thể do biếng ăn ngay từ trong bụng mẹ. Nguyên nhân có thể do khi mang thai mẹ ăn quá ít, hoặc chán ăn dẫn đến trẻ thiếu nhiều vi chất như sắt, canxi, vitamin và kẽm. Do thiếu nhiều vi chất nên trẻ bị sinh non tháng, thiếu cân dẫn đến việc lười bú mẹ ngay từ những ngày đầu sau khi sinh ra.

Ngoài ra, trẻ biếng ăn cũng có thể do trẻ mắc các bệnh cấp tính do nhiễm khuẩn, nhiễm virus hệ tiêu hoá, hệ hô hấp. Khi trẻ bị nhiễm khuẩn các vitamin và khoáng chất sẽ bị mất đi dẫn tới việc trẻ biếng ăn. Tình trạng nhiễm khuẩn đường ruột ở trẻ sẽ khiến trẻ bị chướng bụng, khó tiêu càng khiến trẻ biếng ăn hơn. Một số bệnh lý khác như tim bẩm sinh, bại não, viêm răng, viêm loét vùng hầu, đau họng cũng là nguyên nhân khiến trẻ biếng ăn.

Bên cạnh hai nguyên nhân nói phía trên, trẻ biếng ăn cũng có thể do chế độ dinh dưỡng chưa phù hợp, lịch sinh hoạt thiếu khoa học cũng là nguyên nhân khiến trẻ lười ăn, biếng ăn.

Với những trẻ chuẩn bị ăn dặm bố mẹ cần phải để con đủ tuổi đủ tháng ( 6 tháng) mới bắt đầu cho trẻ ăn dặm. Nếu cho trẻ ăn dặm quá sớm sẽ gây nên nhiều ảnh hưởng đến hệ tiêu hoá của con. Khi cho trẻ ăn dặm, khẩu phần ăn của trẻ phải cân bằng được các nhóm dưỡng chất cần thiết với sự phát triển của trẻ. Các chuyên gia khuyến nghị không cho con ăn quá nhiều, không chứa nhiều tinh bột, thực phẩm cần sạch sẽ, thức ăn hợp với khẩu vị của trẻ, không dùng nhiều muối trong khẩu phần ăn. Trước khi cho trẻ ăn, không cho trẻ ăn vặt quá nhiều, không uống nước có gas, hay nước ép sẽ khiến trẻ no và không muốn dùng bữa.

Trong bữa ăn gia đình, người lớn cần phải mẫu mực. Không vừa ăn vừa chơi hoặc vừa xem vô tuyến, không sử dụng điện thoại. Tránh cãi nhau, hay than phiền trong bữa ăn, như vậy sẽ khiến trẻ chán ăn, thờ ơ, không cảm thấy ngon miệng, dần dần sẽ chán ăn, biếng ăn.

Khắc phục tình trạng biếng ăn ở trẻ

Để khắc phục tình trạng biếng ăn ở trẻ, bố mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân của việc biếng ăn. Nếu trẻ biếng ăn do tâm lý thì bố mẹ nên thay đổi lại cách cho trẻ ăn, không ép trẻ ăn nhiều, quát mắng trẻ trong bữa ăn, hay doạ nạt. Luôn cho trẻ ăn cùng bữa với gia đình để trẻ cảm thấy sự vui vẻ khi gia đình quây quần bên nhau.

Tập cho trẻ ăn nhiều, ăn đa dạng thức ăn. Bố mẹ hãy cố gắng thay đổi món ăn cho con hằng ngày, chế biến ngon miệng. Không nên cho trẻ ăn bổ sung quá sớm, nên cho trẻ ăn khi được 6 tháng tuổi. Hãy chia nhỏ khẩu phần ăn của trẻ, bố mẹ cũng có thể cho con ăn các bữa phụ nhưng nên cho trẻ ăn cách bữa chính từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ.

Trong thời gian con mọc răng, hay đau họng, hoặc mắc các bệnh liên quan tới vùng miệng. Hãy tìm cách giảm đau cho trẻ, để trẻ thoải mái ăn uống mà không sợ đau. Trong thời gian điều trị các bệnh nhiễm khuẩn, bố mẹ cần bổ sung đầy đủ các loại vitamin cho trẻ. Bố mẹ nên bổ sung các vitamin nhóm B, vitamin A, vitamin C và các khoáng chất như Magie, kẽm, và đặc biệt không nên sử dụng kháng sinh cho con.

Đối với những trẻ biếng ăn do bệnh lý thì bố mẹ cần phải đưa con đến các cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và tư vấn chế độ ăn dinh dưỡng phù hợp với trẻ. Trường hợp trẻ biếng ăn kéo dài, chậm phát triển, bố mẹ nên bổ sung cho trẻ những sản phẩm hỗ trợ chứa các vitamin và khoáng chất thiết yếu như Lysine, Cholin, Kẽm, các vitamin nhóm B. Các vitamin và khoáng chất trên sẽ đáp ứng đầy đủ về nhu cầu về dưỡng chất, giúp cải thiện tình trạng biếng ăn, lười ăn, giúp trẻ ăn ngon miệng hơn thúc đẩy quá trình phát triển.

