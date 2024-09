Tiêu chí giúp cha mẹ hiện đại lựa chọn sản phẩm cho bé

Nhu cầu của các bậc cha mẹ đối với các sản phẩm dành cho con cái ngày càng cao về cả số lượng lẫn chất lượng. Đặc biệt là các sản phẩm có tác động tích cực, không ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường sẽ được các cha mẹ ưu tiên lựa chọn.

An toàn cho sức khỏe

Lựa chọn sản phẩm cho bé an toàn và tốt cho sức khỏe là tiêu chí hàng đầu của tất cả các mẹ. Hầu hết các sản phẩm chăm sóc cho bé đều chứa các thành phần phù hợp với bé, nhưng không phải tất cả đều làm từ 100% nguyên liệu an toàn, và cũng không phải tất cả đều tốt cho sức khỏe của bé. Do đó, cha mẹ cần cẩn trọng lựa chọn những sản phẩm có độ uy tín cao, nguồn gốc sản phẩm rõ ràng, có quy trình quản lý nghiêm ngặt trong suốt quá trình sản xuất. Đặc biệt là những sản phẩm chính hãng không chứa hóa chất độc hại, được kiểm nghiệm và chứng nhận.

Sản phẩm thân thiện và an toàn với bé, tiện lợi cho mẹ được tin dùng

Thiết kế tiện lợi



Một trong những tiêu chí quan trọng không kém đối với mẹ hiện đại là tiêu chí tiện lợi để hỗ trợ trong quá trình chăm sóc bé. Sản phẩm đó có thiết kế dễ sử dụng hay không, có đa năng hay không, có giải quyết được những yêu cầu nhanh chóng của mẹ và bé hay không cũng là một bước củng cố chất lượng của sản phẩm đó. Những sản phẩm chăm sóc cho bé được mẹ tin dùng thường phải tạo cảm giác thân thiện, gần gũi, ấm áp khi tiếp xúc và sử dụng hàng ngày.

Mẹ hiện đại lựa chọn sản phẩm tin cậy

Thấu hiểu những mong muốn của các gia đình hiện đại, Duy Tân đã mang tới thị trường nhiều sản phẩm đa dạng phục vụ nhu cầu của mẹ và bé.

Thau tắm Baby Life là sản phẩm mới trong bộ sưu tập dành riêng cho mẹ & bé của Duy Tân. Sản phẩm giống như một 'hồ bơi mini', giúp bé có thể thoải mái khám phá và vui đùa trong thế giới nước, giúp mẹ tiện lợi trong quá trình chăm sóc vệ sinh bé hàng ngày.

Thau tắm Baby Life mang lại khoảnh khắc tắm vui vẻ cho mẹ và bé

Khác với những sản phẩm trước đây, thau tắm mới được thiết kế với những chi tiết tinh tế đặc biệt. Thiết kế thau với tấm đỡ cố định chắc chắn, có thể chịu tải lên đến 15kg, chống trơn trượt giúp trẻ nằm thoải mái và an toàn khi tắm.



Thiết kế "2 trong 1" tích hợp thông minh giữa khay để dụng cụ tắm lại vừa có thể tháo rời làm gáo múc nước. Với chi tiết này mẹ có thể vừa đựng dầu gội, sữa tắm, bông tắm, vừa có thể là một món đồ chơi cho bé, giúp mẹ tiện lợi trong từng bước tắm bé. Ngoài ra thau tắm còn có nút thoát nước cùng lỗ treo thau tiện lợi, mẹ dễ dàng vệ sinh và bảo quản sản phẩm sau mỗi lần dùng.

Một tiêu chí mà mẹ yên tâm khi chọn sản phẩm của Duy Tân là chất liệu an toàn. Thau tắm được làm từ nhựa PP nguyên sinh chất lượng cao, bền đẹp, an toàn và lành tính với làn da và sức khỏe của bé.

Các sản phẩm thau tắm dành cho bé có nhiều màu sắc đẹp mắt

Không chỉ đảm bảo an toàn và tiện lợi, sản phẩm còn đáp ứng sở thích về màu sắc, phong cách, thẩm mỹ. Họa tiết trang trí đáng yêu với hình ảnh chim cánh cụt vui nhộn, sinh động, nâng niu bé yêu như bàn tay mẹ và giúp bé thêm hứng thú khi tắm. Các mẹ hiện đại sẽ lựa chọn 4 màu pastel dịu ngọt (hồng, dương, lá, tím) phù hợp theo sở thích.



Ngoài việc vệ sinh cá nhân, sản phẩm dành cho mẹ và bé của Duy Tân còn có giỏ nắp Plus dùng để đựng đồ cho bé, bình sữa.... Thiết kế quai giỏ ở giữa chắc chắn, dày dặn, tạo sự cân đối khi xách đồ di chuyển mà không bị đau tay. Sản phẩm có kích thước đa dạng (4 size) và màu sắc phong phú (7 màu sắc) để mẹ dễ dàng lựa chọn.

Trước đó, Duy Tân cũng ra mắt sản phẩm bình thủy (phích nước) được làm từ chất liệu cao cấp giúp các mẹ đựng nước nóng tiện dụng, phù hợp khi đi sinh, trong bệnh viện hay ở nhà. Sản phẩm được sản xuất theo quy chuẩn quốc tế và vượt qua các bài test về độ bền, sốc nhiệt, giữ nhiệt và an toàn thực phẩm…

Các sản phẩm tiện ích dành cho mẹ và bé: Giỏ nắp, bình thủy, hộp đựng puppy

Đại diện doanh nghiệp cho biết các sản phẩm gia dụng được làm từ các loại nhựa an toàn cho sức khỏe của trẻ em như PP, ABS, PS. Nguồn nguyên liệu đầu vào và thành phẩm luôn được kiểm định chặt chẽ cùng quy trình sản xuất chuẩn quốc tế đạt chuẩn ISO, ISCC Plus. Chất liệu dày dặn, chịu được tải trọng cao, sử dụng lâu dài. Các chi tiết được gia công tỉ mỉ, sắc nét, không có góc cạnh sắc nhọn, đảm bảo an toàn cho trẻ khi tiếp xúc.



"Quá trình trưởng thành khôn lớn của bé rất cần những sản phẩm tâm huyết và tỉ mỉ tới từng chi tiết nhằm mang tới chất lượng tốt và an toàn hàng đầu. Vì vậy sắp tới, Duy Tân đang nghiên cứu để cho ra mắt nhiều hơn nữa các sản phẩm cao cấp dành cho mẹ và bé, cũng như đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng khách hàng và xu hướng tiêu dùng hiện đại."

Các mẹ có thể lựa chọn sản phẩm đa năng của Duy Tân tại các kênh mua sắm truyền thống (cửa hàng bán lẻ, siêu thị…) và thương mại điện tử.

