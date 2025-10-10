Thương hiệu khăn và phụ kiện em bé Piumie chính thức ra mắt tại Việt Nam – Chuẩn mực mới từ 100% sợi tự nhiên

Với định vị tiên phong: 100% sợi tự nhiên, mềm mại và đạt tiêu chuẩn an toàn, Piumie được kỳ vọng mở ra một chuẩn mực mới trong ngành mẹ và bé tại Việt Nam.

Thị trường rộng lớn nhưng còn thiếu chuẩn mực

Ngành hàng mẹ & bé tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ cùng với sự gia tăng dân số trẻ và mức sống cao hơn. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm khăn, phụ kiện cho trẻ em chưa được kiểm định rõ ràng, thiếu minh bạch về nguồn gốc, tiềm ẩn rủi ro sức khỏe.

Với làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ, chỉ một hóa chất độc hại hay đường may sắc nhọn cũng có thể gây hệ lụy lâu dài. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Piumie – một thương hiệu đặt an toàn lên hàng đầu – chính là lời giải cho những trăn trở của cha mẹ Việt.

Piumie – thương hiệu tiên phong của SDC trong ngành hàng mẹ & bé

Năm 2025, SDC chính thức mở rộng sang lĩnh vực mẹ & bé, và Piumie là thương hiệu đầu tiên được ra mắt. Đây là bước đi chiến lược, thể hiện cam kết mang đến cho thị trường Việt những sản phẩm chất lượng cao, đồng hành cùng gia đình trên hành trình nuôi dưỡng thế hệ tương lai.

Thương hiệu khăn và phụ kiện em bé Piumie (Ảnh: Piumie)

Piumie hiện tập trung vào hai nhóm sản phẩm chính: Dòng Khăn vải dệt: gồm khăn sữa, khăn tắm, khăn đa năng với 4 chất liệu đặc trưng – gạc xô, muslin, muslin nhăn và sợi tre và Phụ kiện: khăn vải khô đa năng, tăm bông – những vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày.

Sản phẩm khăn đa năng Piu Cloud (chất liệu muslin nhăn) của Piumie (Ảnh:Piumie)

Chất lượng – "tấm hộ chiếu niềm tin" cho gia đình Việt

Khăn sợi tre của Piumie đã được TÜV SÜD – một trong những tổ chức kiểm định hàng đầu thế giới chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn theo chương trình CPSIA (Hoa Kỳ), một trong những quy định khắt khe nhất cho sản phẩm trẻ em. Đây chính là minh chứng cho cam kết của Piumie: an toàn cho bé, an tâm trọn vẹn cho mẹ.

Khăn sữa sợi tre Piu Bamboo của Piumie (Ảnh:Piumie)

Chứng nhận GCC do TUV SUD kiểm định dành cho sản phẩm Khăn sợi tre Piumie (Ảnh:Piumie)

Thiết kế tinh tế – an toàn trong từng chi tiết

Piumie mang đến sự đa dạng đáp ứng nhu cầu thường ngày với các dòng sản phẩm khăn sữa, khăn tắm, khăn đa năng, khăn vải khô đa năng và tăm bông. Ngoài chất liệu, Piumie chú trọng thiết kế:

- Viền khăn và bề mặt vải được xử lý kỹ, giảm xù lông và tăng độ bền.

- Kích thước và số lớp phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bé.

- Họa tiết độc quyền thân thiện, gần gũi với mẹ và bé.

Sự kết hợp giữa an toàn và tiện dụng giúp Piumie trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình chăm sóc trẻ nhỏ.

Khăn sữa Muslin của Piumie (Ảnh:Piumie)

Niềm tin của cha mẹ – động lực của Piumie

Ngay khi ra mắt, Piumie đã được định hướng sẽ phân phối rộng rãi qua hệ thống cửa hàng mẹ & bé, siêu thị và sàn thương mại điện tử. Mục tiêu sắp tới của thương hiệu là trở thành "chuẩn an toàn" cho khăn & phụ kiện em bé tại Việt Nam.

Chị N.T.H (Hà Nội) chia sẻ: "Khăn Piumie mềm mại, thấm hút rất tốt, mình thích nhất là khăn sợi tre và muslin". Chia sẻ từ một Chủ chuỗi phân phối hàng mẹ và bé lớn: "Việc thương hiệu mới ra mắt nhưng đã có chứng chỉ quốc tế GCC là điểm khác biệt quan trọng, giúp đại lý và cha mẹ yên tâm".

Những phản hồi này là minh chứng cho sự nghiêm túc trong chiến lược phát triển và bước tiến quan trọng cho thị trường mẹ & bé trong nước.

Khăn vải khô đa năng và Tăm bông Piumie (Ảnh:Piumie)

Với sự ra mắt chính thức, Piumie không chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng cao mà còn khẳng định triết lý: an toàn của trẻ luôn là ưu tiên số một, dựa trên nền tảng 100% sợi tự nhiên.

Thông tin thêm

Stavian Distribution Company (SDC) là thành viên của Tập đoàn Stavian - Tập đoàn công nghiệp – công nghệ, thương mại đa quốc gia quy mô lớn, tập trung phát triển 5 lĩnh vực cốt lõi: sản xuất công nghiệp, công nghệ cao, hạ tầng công nghiệp, chuyển dịch năng lượng, thương mại và đầu tư. Từ những ngày đầu thành lập, SDC luôn kiên định sứ mệnh mang tới những sản phẩm với chất lượng, thân thiện với môi trường, giúp mọi người tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Trong năm 2025, SDC chính thức mở rộng lĩnh vực kinh doanh, gia nhập ngành hàng mẹ & bé, với mong muốn mang đến thêm lựa chọn cao cấp, an toàn và phù hợp với những tiêu chuẩn khắt khe nhất. Và Piumie – thương hiệu khăn và phụ kiện em bé của SDC – đã ra đời với sứ mệnh như vậy. Thông tin liên hệ: Công ty cổ phần Stavian Phân phối (Stavian Distribution Company) Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội Website: https://piumie.vn/ Hotline: 093.645.5755





