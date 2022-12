Thương hiệu đồ chơi giáo dục Alilo chính thức có mặt tại Việt Nam

Thời kỳ "vàng" để phát triển não bộ trẻ

Trong một nghiên cứu về sự phát triển trí não ở trẻ em, bác sĩ nhi khoa Mỹ Todd Twogood nhấn mạnh rằng, suốt 10 năm đầu đời, não bộ của trẻ hoạt động gấp đôi so với người trưởng thành. Trẻ có năng lực tiếp thu kiến thức mạnh mẽ và những kiến thức này được ghi nhớ một cách nguyên vẹn trong tiềm thức trẻ. Nếu cha mẹ tận dụng được tốc độ phát triển trí não trong giai đoạn này, trẻ có thể phát huy tối đa về nhận thức, khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng, óc tư duy…

Não bộ của trẻ hoạt động gấp đôi so với người trưởng thành trong 10 năm đầu đời

Bí quyết nào để trẻ có bộ não tinh anh từ những năm đầu đời?

Theo cô Nguyễn Thị Khánh Ly, giảng viên Y học Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây Nguyên: "Nhiều phụ huynh nghĩ rằng cho con ăn đủ chất, uống sữa đều đặn, ngủ nghỉ hợp lý, con sẽ thông minh. Tuy nhiên như vậy chưa đủ, chính các món đồ chơi xung quanh trẻ lại có khả năng quyết định sự phát triển trí não, hình thành sự sáng tạo và óc tư duy cho trẻ".

Thực tế, khoa học cũng đã chứng minh rằng khi vui chơi chính là lúc trí não trẻ phát triển nhiều nhất. Tất cả những trò chơi dù đơn giản hay phức tạp đều có tác động đến sự phát triển não bộ của trẻ.

Khi vui chơi chính là lúc trí não trẻ phát triển nhiều nhất

Là người đồng hành cùng trẻ trong giai đoạn đầu đời, cô Hoàng Thị Ái Vy - giáo viên Trường Song Ngữ Trẻ Sáng Tạo TPHCM chia sẻ, để trẻ phát triển não bộ toàn diện, chỉ cần đặt trẻ vào môi trường năng động, các bài học thú vị, đặc biệt là tạo môi trường cho con vừa chơi vừa học, giúp con hứng thú trong việc thu nạp kiến thức mới, ghi nhớ bài nhanh, kích thích con tưởng tượng, sáng tạo…

Hiện nay, có nhiều món đồ chơi không còn mang tính giải trí đơn thuần, mà còn được thiết kế với sứ mệnh giáo dục, giúp trẻ tăng cường nhận thức, rèn luyện kỹ năng, tư duy, phát huy tính sáng tạo của trẻ.

Một trong những thương hiệu đang được nhiều phụ huynh tin tưởng và chọn làm người bạn đồng hành của con chính là - Đồ chơi giáo dục cho con thương hiệu chuẩn quốc tế. Với phương châm "giáo dục bằng phương pháp giải trí", Alilo ngày càng khẳng định được tầm vóc của mình trong dòng chảy 4.0, ươm mầm trí tuệ nhí.

Alilo được thành lập vào năm 2012. Suốt một thập kỷ qua, Alilo đã tích hợp khoa học - công nghệ - giáo dục để tạo nên những sản phẩm đồ chơi giáo dục chất lượng cao, hiện đại, an toàn trong từng chi tiết. Mỗi sản phẩm đồ chơi cho trẻ đều được các chuyên gia nghiên cứu kỹ lưỡng trong việc kích thích sự phát triển về trí tuệ và tâm hồn trẻ.

Vì sao bố mẹ thông thái nên chọn Alilo?

Alilo được chứng nhận an toàn về chất liệu và thiết kế theo những tiêu chuẩn khắt khe nhất tại Mỹ, Nhật, EU và hơn 47 quốc gia khác trên thế giới, là người bạn đáng tin cậy để đồng hành cùng con, giúp con vừa chơi vừa học. Mỗi sản phẩm đều có tác động tích cực đến việc kích thích trẻ sáng tạo, tưởng tượng, tư duy, phản xạ nhanh với âm nhạc, ngoại ngữ… Kết quả được nghiên cứu và kiểm định trên hơn 300 triệu gia đình có con nhỏ.

Thị trường Việt Nam hiện nay có rất nhiều sản phẩm đồ chơi cho bé với đủ màu sắc, mẫu mã, chức năng nhưng chưa có một thương hiệu quốc tế nào được kiểm định chất lượng, an toàn, đó cũng là lý do Alilo đến Việt Nam để mỗi gia đình đều có thể thật sự an tâm khi lựa chọn sản phẩm cho con của mình.

Mẹ Quyen Doan và bé Cam thích thú với đồ chơi âm nhạc giáo dục Alilo Baby Bunny G9S+

Alilo đồng hành cùng mẹ và bé trên mỗi chặng đường phát triển cùng con



Tại Alilo, một trong những sản phẩm được đánh giá cao bởi chuyên gia và nhiều phụ huynh đó là . Đây là , giúp bé luyện kỹ năng nghe nói, phát âm như người bản xứ ngay từ nhỏ, có thể dùng nhiều năm vì được thiết kế phù hợp cho trẻ từ 2-12 tuổi.

Bút biết nói thông minh Alilo Talking Pen D3C

Sau hơn một năm nghiên cứu thị trường mẹ và bé ở Việt Nam, Alilo chính thức ra mắt vào đúng dịp Noel và Tết nguyên đán 2022.



Khởi đầu cho hành trình , Alilo và Hệ thống cửa hàng Mẹ Bầu và Em bé Kids Plaza sẽ kết hợp để có màn chào sân ấn tượng cùng nhiều ưu đãi cho trong không khí Giáng sinh. Mục tiêu tiếp theo sẽ là sự xuất hiện của Alilo ở toàn bộ hệ thống cửa hàng Mẹ và Bé nổi tiếng trên khắp mọi miền đất nước.

