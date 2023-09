Thức quả tươi ngon vào mùa thu, ba mẹ nên cho trẻ ăn thường xuyên giúp tăng cường sức đề kháng

Việc bổ sung hoa quả vào khẩu phần ăn của bé là rất cần thiết. Đặc biệt, với những bé đang ở độ tuổi ăn dặm, việc cho trẻ ăn trái cây sẽ hỗ trợ rất tốt cho sự phát triển toàn diện. Những loại quả chín chính là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C, caroten cho cơ thể.

Dưới đây là một số thức quả ngon, tốt cho sức khỏe vào mùa thu, cha mẹ nên bổ sung cho bé hàng ngày.

Hoa quả mùa thu có gì, trẻ nhỏ nên ăn ra sao?

1. Quả bưởi

Bưởi vốn được biết đến là loại trái cây thanh mát, được dùng sau bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Một số công dụng của quả bưởi có thể kể đến như:

- Làm lành vết thương mau chóng.

- Hỗ trợ cho sự phát triển răng lợi ở trẻ.

- Ngăn ngừa thiếu máu và các biến chứng liên quan.

- Phòng ngừa béo phì ở trẻ.

- Tác dụng của bưởi giúp cải thiện nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa.

- Khi cho bé ăn bưởi, nên chú ý điều gì?

+ Do thuộc họ cam, quýt nên bưởi có vị hơi chua, chính vì điều này, phần lớn các chuyên gia dinh dưỡng đều khuyên rằng bạn chỉ nên cho trẻ ăn bưởi khi bé hơn 12 tháng tuổi.

+ Trẻ dưới 12 tháng tuổi vẫn có thể uống nước ép bưởi nhưng với một lượng rất nhỏ. Đây là cách nhằm giúp trẻ tránh được các vấn đề như tiêu chảy và đau dạ dày, bởi trong bưởi có chứa nhiều axit.

+ Với những trẻ trong giai đoạn ăn dặm, bạn chỉ nên cho con ăn từng chút một và quan sát cơ thể bé xem có xuất hiện các triệu chứng nổi mề đay, khò khè hoặc sốt phát ban sau khi ăn hay không?

+ Trẻ từ 1 – 6 tuổi, không bổ sung quá 120 – 180ml nước ép bưởi cho bé mỗi ngày.

+ Để làm loãng tính axit trong nước ép bưởi, bạn có thể thêm nước vào với tỷ lệ 3 phần nước nước bưởi, 1 phần nước.

2. Quả na

Na là một trong những loại quả có giá trị dinh dưỡng cao. Một số chất dinh dưỡng trong loại quả này có thể kể đến như protein, carbohydrate, các loại vitamin B, C, K, các loại khoáng chất như canxi, kali, sắt, đồng...

- Lợi ích khi bé ăn na:

+ Cung cấp năng lượng: Na có chứa nhiều chất đường nên cung cấp năng lượng tốt cho cơ thể trẻ. Quả na cũng rất phù hợp trở thành bữa phụ để bổ sung dưỡng chất cho con.

+ Hỗ trợ tăng thị lực: Quả na có chứa vitamin C, A, B2 và riboflavin giúp ngăn ngừa sự hình thành các gốc tự do dẫn đến các bệnh về mắt, giúp trẻ có một đôi mắt sáng và khỏe mạnh hơn.

+ Tăng sức đề kháng: Một số chất chống oxy hóa trong quả na như polyphenol, asimicin và bullatacin… có thể giúp bé phòng chống các bệnh ung thư, sốt rét và nhiễm giun. Vitamin C trong quả na còn giúp cơ thể trẻ tăng sức đề kháng, chống lại các tác nhân gây bệnh.

- Những chú ý khi ăn na:

+ Hạt của quả na có chứa độc. Để đảm bảo an toàn cho bé, mẹ nên bỏ hạt ra khỏi quả na.

+ Không nên cho bé ăn na quá sớm, tốt nhất là trên 6 tháng mới bắt đầu cho con thử.

+ Nên để cho na chín rồi mới ăn, quả na chưa chín sẽ có vị chát, khó ăn khiến bé không thích và làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của con.

+ Không nên ăn quá nhiều na trong một ngày, đặc biệt là bé thừa cân bởi na có chứa nhiều đường và năng lượng.

+ Ăn quả na trực tiếp là hiệu quả nhất, chỉ cần bỏ vỏ và hạt, dằm nhỏ ra để trẻ sử dụng. Ngoài ra, mẹ cũng có thể làm sinh tố cùng sữa tươi cho con ăn dặm.

3. Quả nho

Một trái nho bao gồm một lượng lớn dưỡng chất thiết yếu từ vitamin A, C, B1; phốt-pho; beta-corotene; axit folic, magie, canxi, sắt, omega 3 và DHA, chất xơ.

- Lợi ích khi ăn nho:

+ Bảo vệ tim và hạn chế những bệnh tim mạch.

+ Trị táo bón.

+ Chữa khó tiêu.

+ Tăng cường hệ miễn dịch cho bé.

- Lưu ý khi ăn nho:

+ Đặc tính của quả là nhỏ, tròn dễ bị trôi tuột gây hóc và có thể gây nghẹt thở nếu trẻ nuốt cả quá. Chính vì vậy mà các chuyên gia khuyên trẻ từ 8 tháng tuổi mới nên cho bé ăn nho.

+ Ăn quá nhiều nho gây quá tải carbohydrate, khó chịu trong đường ruột cũng như dễ gây dị ứng.

4. Quả chuối

Từ lâu chuối vẫn là loại trái cây có nguồn dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Với trẻ nhỏ, chất xơ từ chuối tốt cho hệ tiêu hóa, đồng thời chuối giúp tăng sức đề kháng của trẻ.

- Lợi ích khi cho trẻ ăn chuối

+ Chuối rất mềm, có độ trơn, dễ tiêu hóa.

+ Trị táo bón.

+ Ít nguy cơ dị ứng nhất trong các loại quả.

- Cho bé ăn chuối cần chú ý gì?

Do hàm lượng dưỡng chất cao, do đó trong một số trường hợp, chuối sẽ gây ảnh hưởng hệ tiêu hóa của trẻ gây phản tác dụng:

+ Trẻ đang đói: Do hàm lượng Magiê và Vitamin C cao các mẹ tránh cho bé ăn ngay lúc đói. Lượng Magiê tăng đột biến có thể gây rối loạn nhịp tim, đồng thời Vitamin C làm dạ dày trẻ khó chịu.

+ Trẻ đang bị táo bón: Vài muỗng cà phê chuối nghiền được cho là tốt khi trẻ táo bón. Tuy nhiên nếu bạn sử dụng quá nhiều tình trạng táo bón sẽ tệ hơn.

+ Trẻ bị tiêu chảy: Chất xơ của chuối, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, do đó sẽ kích thích dạ dày, làm tình trạng tiêu chảy tệ hơn rất nhiều.

+ Trẻ bị ho: Độ trơn, chất dịch từ chuối, giúp trẻ dễ nuốt, nhưng đồng thời cũng làm trẻ ho nhiều hơn khi đang bệnh, gây cảm giác khó chịu ở cổ họng.