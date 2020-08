Thu Quỳnh: Phụ nữ ngoài 30, một mình nuôi con thực sự là một thử thách lớn, nếu không bình tâm rất dễ rơi vào bế tắc

Diễn viên Thu Quỳnh được nhiều khán giả biết đến qua nhiều vai diễn để đời như vai My Sói (Quỳnh Búp Bê), vai Huệ (Về nhà đi con)... cùng nhiều vai diễn khác. Cô để lại ấn tượng lớn khán giả màn ảnh bởi diễn xuất tài tình, biến hóa linh hoạt. Thế nhưng, ít ai biết, ngoài đời, Thu Quỳnh là một bà mẹ đơn thân với nhiều khó khăn, stress trong hành trình nuôi dạy con như bao bà mẹ đơn thân khác.



Vừa làm mẹ và làm bố của con

Giai đoạn khó khăn nhất với Quỳnh khi chăm con chính là lúc con bắt đầu cai sữa, ăn dặm hoặc chuẩn bị đi nhà trẻ. Đây là thời điểm con phát triển rất nhanh cả về thể chất lẫn trí tuệ. Chính vì vậy, con gặp nhiều vấn đề về sức khỏe khi thay đổi môi trường. Phụ nữ ngoài 30, muốn cân bằng sự nghiệp và cuộc sống thực không phải dễ, nhất là với những phụ nữ làm mẹ đơn thân. Thu Quỳnh có sự nghiệp nhưng đồng nghĩa với nó là sự chăm sóc của mình dành cho con không được đầy đủ.

Có thời điểm, bạn Be (tên con trai Thu Quỳnh) bị báo động đỏ về tình trạng sức khỏe, táo bón triền miên, "Be ngồi cả tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh nhưng không thể đi được. Thời điểm đó thương con vô cùng nhưng cũng không biết phải làm thế nào" Thu Quỳnh tâm sự. Thu Quỳnh cho biết, cô đã dành nhiều ngày tìm hiểu và tìm cách giúp Be cải thiện tình trạng táo bón nhưng không mấy hiệu quả. Mỗi ngày, Quỳnh đều nấu những món ăn mà Be thích, kết hợp với rau xanh, 2 cốc sữa chua mỗi ngày sau bữa ăn. Vậy mà ăn hoài mà Be không đỡ, Quỳnh thực sự stress.

Không chỉ làm mẹ, Thu Quỳnh phải đảm nhận thêm vai trò của người bố. Nhiều khi Be bị ốm sốt lúc nửa đêm, Quỳnh phải đưa con đến bệnh viện mà không có bố của Be bên cạnh, những lúc như vậy nghĩ rất tủi.

"Vầng trăng khuyết" nhưng luôn tỏa sáng

Trộm vía, bạn Be phát triển rất tốt và khỏe mạnh dù chỉ có mẹ ở bên. Quỳnh luôn dành nhiều thời gian nhất có thể để cùng con vui chơi, học tập và cảm nhận cuộc sống. Nhiều người vẫn hỏi Quỳnh rằng "Làm thế nào để chăm sóc bạn Be được tốt như vậy? Có bí quyết gì không?". Bí quyết của Quỳnh chính là yêu thương con nhiều thật nhiều. Mọi khoảnh khắc tuyệt vời nhất mình đều dành cho Be để Be luôn cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn.

Đặc biệt, quan niệm của Thu Quỳnh về cách chăm sóc con rất rõ ràng, "Với Thu Quỳnh, phòng bệnh hơn chữa bệnh và có chữa cũng phải chữa đúng phương pháp và thông minh", cô nàng chia sẻ. Khoảng thời gian Be ốm bệnh triền miên, đi cầu khó khăn và lười ăn. Rất nhiều mẹ đã mất kiên nhẫn trong quá trình cho con ăn, bởi đây là khoảng thời gian cực kì gian nan, đòi hỏi sự kiên nhẫn cao. Nhiều khi kết thúc bữa ăn của con đã quá giờ trưa. Đôi khi sự thiếu chỉn chu của Quỳnh đã khiến con gặp nhiều khó khăn và đau đớn trong quá trình điều trị vì để con bị táo lâu quá.

Nhưng thật may, Quỳnh phát hiện kịp thời và tuân theo phát đồ điều trị của bác sĩ khuyên. Sau đó, Quỳnh có sử dụng kết hợp Bào tử lợi khuẩn PregMom mà Quỳnh không còn lo lắng điều gì nữa. Be ăn ngon hơn, đi ngoài ổn định hơn, không còn thấy táo bón nữa.

Đó chính là những bí quyết của Quỳnh trong quãng thời gian nuôi dạy con một mình. Có lẽ, chính nhờ những quan niệm này, Thu Quỳnh và con trai luôn sống hạnh phúc và khỏe mạnh, từng khoảnh khắc yêu thương của hai mẹ con luôn được chia sẻ trên mạng xã hội đã giúp nhiều bà mẹ đơn thân tự tin hơn vào cuộc sống.

