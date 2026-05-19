Thai phụ cận hơn 800 độ "đòi" đẻ thường, bác sĩ phải lập tức ngăn cản sau khi kiểm tra đáy mắt

Nhiều người cho rằng cận thị nặng đồng nghĩa bắt buộc phải sinh mổ. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, điều quyết định sản phụ có thể sinh thường hay không không nằm ở số độ cận mà là tình trạng võng mạc và đáy mắt.

Mới đây, một trường hợp tại Trung Quốc đã thu hút sự chú ý khi một thai phụ cận hơn 800 độ buộc phải thay đổi kế hoạch sinh thường sau khi bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường ở võng mạc.

Theo Shenzhen Evening News, chị Lý (31 tuổi) mang thai con đầu lòng và từ sớm đã xác định sẽ sinh thường vì tin rằng phương pháp này giúp hồi phục nhanh hơn và tốt cho em bé.

Trong suốt thai kỳ, mọi chỉ số của chị đều ổn định: thai nhi thuận ngôi, khung chậu phù hợp, không mắc tiểu đường thai kỳ hay tăng huyết áp.

Khi nhập viện chờ sinh tại Bệnh viện Nhân dân số 3 Thâm Quyến, chị chủ động đề xuất với bác sĩ mong muốn được sinh thường.

Tuy nhiên, sau khi biết thai phụ bị cận thị hơn 800 độ, bác sĩ sản khoa đã đề nghị hội chẩn với chuyên khoa mắt để kiểm tra kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Một bức ảnh đáy mắt khiến bác sĩ phải đổi hướng điều trị.

Kết quả chụp đáy mắt cho thấy võng mạc mắt phải của thai phụ đã xuất hiện vùng thoái hóa dạng dải, tức một phần võng mạc trở nên mỏng và yếu hơn bình thường.

Theo bác sĩ nhãn khoa Khương Lôi, trong quá trình rặn sinh, sản phụ phải nín thở và dùng lực liên tục, khiến áp lực trong ổ bụng và nhãn áp tăng mạnh.

Với người cận thị nặng, nhãn cầu thường bị kéo dài, thành nhãn cầu và võng mạc mỏng hơn bình thường. Nếu áp lực tăng đột ngột khi sinh thường, vùng võng mạc yếu có thể bị rách hoặc bong.

“Điều này giống như thổi thêm hơi vào một quả bóng vốn đã rất mỏng, điểm yếu nhất có thể bị bục trước tiên”, bác sĩ giải thích.

Biến chứng nghiêm trọng nhất là bong võng mạc, suy giảm thị lực vĩnh viễn, thậm chí mù lòa.

Sau khi được tư vấn về nguy cơ, chị Lý đã quyết định chuyển sang sinh mổ. Ca sinh diễn ra an toàn, mẹ và bé đều khỏe mạnh.

Cận thị nặng không phải lúc nào cũng phải sinh mổ

Các bác sĩ cho biết nhiều người đang hiểu chưa đúng về mối liên hệ giữa cận thị và sinh thường.

Theo bác sĩ Hà Lôi, chuyên khoa sản của bệnh viện, cận thị nặng không phải chỉ định bắt buộc phải mổ lấy thai nếu đáy mắt vẫn khỏe mạnh.

Nếu võng mạc ổn định, thai phụ vẫn có thể sinh thường. Nếu có tổn thương nhẹ, bác sĩ có thể can thiệp laser củng cố võng mạc trước sinh. Chỉ những trường hợp tổn thương võng mạc nghiêm trọng mới được khuyến cáo sinh mổ.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai bị cận thị nặng nên khám đáy mắt vào khoảng tuần 36–37 để được đánh giá nguy cơ trước sinh.

Đã mổ cận vẫn có nguy cơ.

Một điểm đáng chú ý khác là nhiều người sau phẫu thuật cận thị thường nghĩ mắt đã “khỏi hoàn toàn” nên không còn nguy cơ khi sinh thường.

Tuy nhiên, bác sĩ nhãn khoa cho biết phẫu thuật cận chỉ giúp điều chỉnh giác mạc để cải thiện thị lực chứ không làm thay đổi cấu trúc nhãn cầu đã bị kéo dài do cận thị nặng.

Điều đó đồng nghĩa nguy cơ bong hoặc rách võng mạc vẫn tồn tại.

Ngoài ra, nếu thai phụ bị cận thị nặng kèm tăng huyết áp hoặc tiểu đường thai kỳ, nguy cơ tổn thương đáy mắt sẽ cao hơn đáng kể do mạch máu võng mạc dễ bị ảnh hưởng.

Các bác sĩ nhấn mạnh việc khám đáy mắt trước sinh với nhóm thai phụ này là điều rất cần thiết để tránh những biến chứng đáng tiếc.

Nguồn: Shenzhen Evening News