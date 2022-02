"Tết an toàn" với sữa an toàn vượt chuẩn 11 lần để cân bằng dinh dưỡng và đề kháng khoẻ cho con

Cả ngày đủ đầy dinh dưỡng với bí quyết "tưởng không dễ mà dễ không tưởng"



Thực tế cho thấy, những đứa trẻ ăn sáng đầy đủ sẽ có khả năng tập trung hơn so với trẻ bỏ bữa. Bác sĩ CKII Dư Minh Trí - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM cho biết: "Trẻ em cần bữa ăn sáng để cung cấp năng lượng và dinh dưỡng sau giấc ngủ đêm dài hơn người lớn, qua đó cải thiện trí nhớ, tăng tiếp thu kiến thức, tăng chú ý. Vì vậy, ăn sáng thường xuyên thôi chưa đủ, mà còn phải đủ và cân đối 4 nhóm chất: protein, bột đường, chất béo, vitamin và khoáng chất".

Những ngày Tết Nguyên Đán, gia đình nào cũng bận rộn nên trẻ em thường được bố mẹ thả cho "tự do" sinh hoạt. Bé dậy trễ, thức khuya, ăn uống không đúng giờ, ăn vặt hoặc ăn qua loa… khiến chế độ ăn uống trượt ra khỏi "quỹ đạo" đã được mẹ công thiết lập trước đó. Việc này có thể dẫn đến chế độ ăn uống của trẻ bị mất cân bằng hoặc thiếu hụt.

Thay vì ép bé ăn, bố mẹ chỉ cần ưu tiên để giúp vé có bữa sáng đủ và cân đối 4 nhóm chất. Đặc biệt nên bổ sung sữa tươi sau bữa ăn sáng. Đây không chỉ là thói quen lành mạnh mà còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết như protein, canxi, vi chất… giúp trẻ cân đối và bổ sung dinh dưỡng khi lịch sinh hoạt và các bữa ăn bị xáo trộn vào những ngày Tết.

Bên cạnh đó, nghiên cứu khoa học cũng cho thấy uống sữa tươi sau bữa điểm tâm thậm chí còn có thể tác động tích cực đến hoạt động của não và tinh thần, giúp trẻ vui vẻ và linh hoạt hơn.

Người bạn đồng hành giúp ngày Tết của bé thêm xuân

Bên cạnh lịch trình sinh hoạt bị xáo trộn, Tết là dịp trẻ em được ăn các loại bánh kẹo, uống đồ ngọt… khiến trẻ thường bị "ngang bụng" khi đến bữa ăn. Một số bé còn nhân cơ hội để chỉ ăn những món mà mình thích khi đến giờ ăn, lười ăn rau quả, trái cây khiến chế độ dinh dưỡng của trẻ bị mất cân bằng hoặc bị thiếu hụt.

Chị Minh Anh (37 tuổi, Quận Hoàng Mai, Hà Nội), mẹ của 2 bé đang học tiểu học chia sẻ: "Việc ăn uống của các bé nhà mình vào dịp Tết đúng là cực kỳ "mất trật tự". Thế nhưng, đã có kinh nghiệm nên dù bận đến mấy, sáng nào mình dành thời gian để nhắc các con uống sữa tươi. Mình chọn sữa tươi Cô Gái Hà Lan giàu protein cùng nhiều dưỡng chất giúp con bổ sung và cân bằng dưỡng chất cả ngày".

Không chỉ có hàm lượng protein cao, mỗi hộp sữa tươi Cô Gái Hà Lan 180ml còn cung cấp nhiều dưỡng chất có trong 7 loại thực phẩm khác nhau như: hàm lượng đạm bằng 1 quả trứng gà, lượng canxi bằng 322g súp lơ xanh, vitamin B1 bằng 23g hạnh nhân, vitamin B12 bằng 44g thịt bò, lượng phốt pho tương đương 3 lát bánh mì nguyên cám, lượng kali tương ứng 1 quả chuối nhỏ, lượng iot tương đương với 49g thịt cá… và giảm đến 45% lượng đường.

Ngoài ra, với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt Foqus "từ đồng cỏ đến ly sữa" - hệ thống tập hợp các quy trình kiểm soát chất lượng sữa chặt chẽ ngay từ khâu nuôi bò, vắt sữa, làm lạnh, sản xuất, bảo quản và phân phối sản phẩm góp phần mang đến thành phẩm sữa tươi Cô Gái Hà Lan an toàn vượt chuẩn lên đến 11 lần, đáp ứng mong đợi của người tiêu dùng toàn cầu.

Bên cạnh đó, thấu hiểu những lo lắng của bố mẹ cũng như mong muốn đưa ra những giải pháp dinh dưỡng tốt nhất cho sự phát triển của trẻ, Cô Gái Hà Lan đã xây dựng Bộ tiêu chí Dinh dưỡng Toàn cầu Global Nutrition Standard – GNS dựa theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và Liên Hiệp Quốc nhằm lưu giữ tối đa lượng dinh dưỡng tự nhiên, hạn chế tối đa những tác động xấu tới sức khỏe của trẻ như: muối, chất béo bão hòa và giảm đến 45% lượng đường…

Với trẻ em, Tết luôn tràn ngập niềm vui, tiếng cười và tình yêu thương. Tuy nhiên để những ngày Tết năm nay thật an toàn, trẻ cần được bổ sung các dưỡng chất cần thiết từ sữa an toàn, một chế độ dinh dưỡng cân bằng để khỏe mạnh xuyên Tết. Cũng là cách để bố mẹ an tâm tận hưởng niềm vui của những ngày Tết Nguyên Đán trong bối cảnh dịch bệnh như năm nay.

