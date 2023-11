Tâm sự của mẹ: Khủng hoảng khi con lên 2 tuổi

Tuổi lên 2 là một cột mốc đáng nhớ với mỗi em bé và ba mẹ. Con đã lớn khôn, đã bắt đầu tò mò về thế giới xung quanh mình. Con bắt đầu mè nheo, ăn vạ, bướng bỉnh… là điều mà mẹ stress nhất.



Mình lập gia đình ở độ tuổi 25, có lẽ là thời điểm đủ chín mùi để bắt đầu bước vào cuộc sống hôn nhân. Chúng mình đều là nhân viên ngân hàng, bận rộn và áp lực công việc nên quyết định tạm gác kế hoạch sinh con. Thời gian đó, chúng mình hưởng thụ cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ, ăn những món ngon, dạo những cung đường Sài Gòn và những chuyến du lịch khắp tổ quốc. Sau đó, mình thấy bản thân đủ tự tin và bản lĩnh trưởng thành để làm mẹ, mình quyết định có con. Nhưng cũng không suôn sẻ mấy, chúng mình phải đợi gần 1 năm thì em bé mới đến với gia đình và mình đặt tên con là Men.

Thời gian trôi qua rất nhanh, và con trai yêu của ba mẹ đã chính thức bước vào tuổi lên 2. Lúc này, con bắt đầu bướng bỉnh hơn, dường như con chống đối mọi điều mẹ nói. Con cũng lười ăn hơn, chỉ lựa chọn những đồ ăn con thích, còn những thứ khác con nhất chịu k ăn. Dường như, con đã bắt đầu hình thành "cái tôi". Con luôn muốn muốn làm mọi thứ theo ý mình.

Thực sự mình stress lắm, không biết phải làm sao. Mình cố gắng kìm nén cơn giận để không mắng con, vì biết rằng giai đoạn này em bé của mẹ đang rất nhạy cảm. Mẹ không làm theo những gì con muốn, con đòi, mà ngược lại mẹ kiên nhẫn ngồi nói chuyện và chỉ dạy con đến khi nào con nghe thì thôi. Thay vì nói "Con không được…", "Con phải…", thì mẹ thường nói chuyện nhẹ nhàng để con hợp tác, nói cho con biết đâu là điều đúng đắn thay vì dùng đòn roi hay mắng mỏ để ngăn cản những việc con làm. Mình hay cho con được lựa chọn chứ không ép buộc con phải làm, ví dụ "Con muốn đi đánh răng trước hay đi tắm trước vậy? "

Từ khủng hoảng tính cách, con bắt đầu khủng hoảng cả ăn uống. Con lười ăn cơm và không chịu ăn rau. Nhiều khi, con mải chơi và không tập trung ăn, bữa cơm có khi kéo dài cả tiếng đồng hồ ấy chứ. Nhiều lúc mình nghĩ, đứa trẻ này dường như không đói sao, có hôm mình cố tình để cho ăn muộn hơn một chút mà cũng vẫn không thấy mặn mà đồ ăn lắm. Đi học, lạ trường lớp nên con hay nhịn đi vệ sinh rồi lại táo bón. May mắn biết đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe BioGaia Protectis tablets từ các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm mẹ, mình đã mua BioGaia để sử dụng cho con. Vì men này có nguồn gốc từ sữa mẹ nên rất an toàn và lành tính, lại có nghiên cứu lâm sàng uy tín. Trộm vía lắm ạ, con cải thiện táo bón rõ rệt chỉ sau 1 tuần sử dụng.

Hành trình trưởng thành của em bé Men luôn có BioGaia đồng hành. Ảnh: Phạm Kiều Minh Trang

Hiện tại, mình đang bầu bạn thứ 2, trộm vía mình bầu bạn này không bị nghén ngẩm gì cả. Mẹ ăn ngon miệng nên cũng tăng cân khá nhiều. Mình thì ăn uống ngon miệng lắm, gì cũng thèm nhưng ăn xong cứ hay bị chướng bụng, rồi ợ hơi khó chịu đặc biệt ở 27 tuần. Mình quyết định bổ sung thêm men vi sinh BioGaia ngày 1 viên, sau tầm mấy ngày thì gần như triệu chứng hết hoàn toàn. Mình nghe nói, càng về gần cuối thai kì, con sẽ lên cân và hấp thu dinh dưỡng nhiều hơn. Vì vậy, mình bổ sung men vi sinh BioGaia hàng ngày luôn. Theo thông tin chia sẻ của hãng, BioGaia với cơ chế giúp giảm co bóp nhu động ruột non do đó giúp mẹ và bé tăng hấp thu các chất vitamin, sắt, canxi tốt hơn.



Mẹ Trang bổ sung men vi sinh BioGaia vào cuối thai kỳ để tăng hấp thu dinh dưỡng cho con. Ảnh: Phạm Kiều Minh Trang

Bây giờ mình cũng sắp sinh bé thứ hai, bạn thứ nhất cũng đã lên 3 tuổi, thời gian khủng hoảng của hai mẹ con cũng đã tạm đi qua. Mong chia sẻ của mình sẽ giúp ích và truyền động lực cho các ba mẹ đang gặp phải tình trạng khủng hoảng của con. Hãy luôn kiên nhẫn với con, luôn thể hiện tình yêu thương để con có thể cảm nhận. Điều này, sẽ đặt nền móng cho sự hình hành tính cách và sự phát triển của con sau này.



