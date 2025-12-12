Tại sao tã Bobby được nhiều mẹ bỉm lựa chọn cho bé sơ sinh có làn da nhạy cảm?

Đôi nét về thương hiệu Bobby

Bobby là thương hiệu tã bỉm thuộc công ty Diana, thành viên của tập đoàn Unicharm Nhật Bản. Tập đoàn này được thành lập từ năm 1961, có trụ sở tại Tokyo và hoạt động tại hơn 80 quốc gia trên thế giới. Với triết lý không ngừng cải tiến và ứng dụng công nghệ chăm sóc da tiên tiến, Unicharm đã đưa nhiều sản phẩm nổi tiếng như bỉm Moony, băng vệ sinh Diana hay các mặt hàng chăm sóc thú cưng đến gần hơn với người tiêu dùng toàn cầu.

Tại Việt Nam, tã Bobby chính thức xuất hiện từ năm 2003. Chỉ sau một thời gian ngắn, thương hiệu nhanh chóng trở thành "người bạn đồng hành" của nhiều mẹ bỉm nhờ ưu điểm thấm hút tốt, mềm mại, thoáng khí và giá cả phù hợp. Hệ sản phẩm phong phú gồm tã quần, tã dán và miếng lót sơ sinh giúp Bobby đáp ứng nhu cầu theo từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Đặc điểm nổi bật của bỉm Bobby phù hợp với trẻ sơ sinh

Đa dạng sản phẩm, phù hợp nhiều đối tượng khác nhau

Tã Bobby thường là dòng tã truyền thống, được thiết kế để chăm sóc toàn diện với tinh chất gạo non Organic làm dịu da, ngừa rôm sảy và hăm tã. Công nghệ thấm hút hiện đại kết hợp bề mặt thoáng khí tạo cảm giác nhẹ nhàng, khô ráo cho bé trong suốt thời gian sử dụng. Mùi hương gạo non dịu nhẹ giúp giảm mùi khó chịu, tạo không gian sạch thoáng quanh trẻ.

Tã Bobby Antimos xua muỗi là dòng tã quần tích hợp tinh chất sả tự nhiên, hỗ trợ xua muỗi một cách an toàn. Công nghệ lõi thấm thông minh giúp sản phẩm giữ chất lỏng gấp nhiều lần so với tã thường, hạn chế dày cộm và phù hợp với giấc ngủ ban đêm. Bé vận động thoải mái, ngủ sâu giấc hơn mà vẫn khô thoáng.

Tã Bobby Organic được định vị ở phân khúc cao cấp hơn, Bobby Organic sử dụng sợi cotton tự nhiên kết hợp ba loại dầu dưỡng gồm dầu oliu, dầu jojoba và gạo non. Công nghệ lõi ép siêu mỏng giúp tã dù thấm hút tốt nhưng vẫn giữ được sự gọn nhẹ. Vùng lưng thoáng khí hạn chế hăm bí, rất phù hợp với trẻ có làn da nhạy cảm.

Tã quần Bobby mở một bên: Dòng tã mở một bên là cải tiến đáng chú ý khi cho phép mẹ thay tã mà không cần nâng hai chân bé, nhất là khi bé đang ngủ hoặc còn yếu. Thiết kế một bên hông mở tiện lợi kết hợp lõi nén 3mm với hàng ngàn lỗ thấm hút giữ cho tã luôn mỏng nhẹ dù bé tè nhiều.

Bobby là thương hiệu đầu tiên cho ra mắt tã quần mở một bên tiện lợi





Chất liệu an toàn

Bobby sử dụng chất liệu bông mềm mại, tự nhiên, thân thiện với da, không chứa thành phần độc hại và đặc biệt phù hợp với các bé có làn da nhạy cảm. Điều này giúp trẻ luôn cảm thấy dễ chịu trong suốt thời gian mang tã.

Khả năng thấm hút vượt trội

Lõi thấm của bỉm Bobby sơ sinh được cấu tạo từ các hạt polymer siêu thấm, có thể giữ chất lỏng gấp nhiều lần trọng lượng. Thiết kế 3000 lỗ siêu thấm cùng rãnh hút kim cương phân bổ chất lỏng đồng đều, giúp da bé luôn khô thoáng và hạn chế tràn.

Màng đáy thoáng khí

Cải tiến lõi nén 3mm giúp tăng độ thoáng khí gấp đôi, cho phép hơi ẩm thoát ra nhanh chóng. Nhờ vậy, tình trạng hăm tã được giảm đáng kể, bé vận động thoải mái cả ngày dài.

Thiết kế ôm sát nhưng mềm mại

Tã cho bé đến từ nhà Bobby được trang bị vùng chun co giãn Magic giúp ôm vừa vặn nhưng không gây hằn đỏ. Các dòng sản phẩm đều nhẹ, mỏng và linh hoạt nên bé có thể thoải mái bò, đứng, chạy mà không bị cộm.

Hương thơm dịu nhẹ

Tinh chất trà xanh giúp kháng khuẩn, giảm kích ứng và mang lại mùi thơm nhẹ nhàng. Vitamin E trong bề mặt tã góp phần bảo vệ làn da mỏng manh, ngăn ngừa hăm hiệu quả.

Bỉm Bobby có mấy size?

Bobby mang đến hệ thống size rất đa dạng, đáp ứng trẻ từ sơ sinh đến 35 kg. Miếng lót sơ sinh có size NB1 và NB2; tã dán có các size từ NB, S, M đến XL và XXL dành cho trẻ lớn. Dòng tã quần cung cấp nhiều mức cân nặng hơn, từ size M cho bé 6 kg đến size XXXL dành cho trẻ 20kg - 35 kg.

Riêng đối với tã quần mở một bên có size NB và S dành cho giai đoạn đầu đời. Sự phong phú về kích cỡ giúp mẹ dễ dàng chọn được chiếc tã vừa vặn, ôm sát cơ thể bé mà không gây hằn hay khó chịu.

Bảng size của bỉm Bobby theo cân nặng của trẻ

Bỉm Bobby giá bao nhiêu và nên mua ở đâu?

Giá bỉm Bobby trên thị trường dao động khoảng 200.000VNĐ - 350.000VNĐ tùy size và số miếng. Sản phẩm hiện được phân phối chính hãng tại hệ thống AVAKids và trên website avakids.com. Khi mua tại đây, mẹ được cam kết hàng 100% chính hãng, hỗ trợ đổi trả trong 7 ngày nếu lỗi từ nhà sản xuất cùng nhiều hình thức thanh toán linh hoạt và tư vấn qua tổng đài 1900.866.874(8:00 - 21:30).

Mua tã bỉm Bobby chính hãng, giá tốt cùng nhiều quà tặng hấp dẫn tại AVAKids

Với nguồn gốc uy tín từ Nhật Bản, công nghệ chăm sóc da tiên tiến và sự cải tiến không ngừng, bỉm Bobby đã trở thành lựa chọn đáng tin cậy của hàng triệu gia đình Việt. Nếu bạn đang tìm một sản phẩm an toàn, thoáng khí và phù hợp với các bé có làn da nhạy cảm, Bobby chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua.