Tìm hiểu lý do ba mẹ nên ưu tiên bổ sung D3K2 cho trẻ

D3K2 là gì? Cơ chế hiệp đồng giúp tối ưu hóa canxi

Vitamin D3K2 là bộ đôi vi chất tan trong chất béo, bao gồm vitamin D3 (cholecalciferol) và vitamin K2 (phổ biến nhất là dạng MK-7). Mỗi vitamin đóng 1 vai trò quan trọng trong quá trình hấp thu và chuyển hóa canxi trong cơ thể:

●Vitamin D3 – Mở cánh cửa hấp thu canxi: Tại ruột non, vitamin D3 thúc đẩy cơ thể hấp thu canxi và phốt phát từ sữa hoặc thực phẩm vào máu.

●Vitamin K2 – Đưa canxi gắn trúng đích vào xương: Sau khi canxi đã vào máu nhờ D3, vitamin K2 giữ vai trò kích hoạt các protein đặc hiệu (điển hình là osteocalcin) để "kéo" canxi từ máu vào khung xương. Nếu thiếu K2, canxi dễ lưu thông tự do trong máu và lắng đọng sai chỗ ở thành mạch máu, thận hoặc mô mềm.

Nên uống D3 hay D3K2 cho trẻ sơ sinh? Sự kết hợp giữa D3 và K2 tạo nên một chu trình khép kín: D3 đưa canxi từ ruột vào máu, K2 đưa canxi từ máu vào xương. Nhờ sự phối hợp này, D3K2 được xem là giải pháp toàn diện hơn so với việc chỉ dùng vitamin D3 thuần.

4 lý do nên ưu tiên bổ sung D3K2 cho trẻ nhỏ

Lợi ích khi bổ sung D3K2 sớm cho trẻ

Giải quyết đúng "nút thắt" thiếu vi chất ở trẻ em Việt Nam

Vấn đề của phần lớn trẻ nhỏ không phải là thiếu canxi trong khẩu phần ăn, mà là thiếu D3K2 để hấp thu và vận chuyển canxi vào xương. Vì vậy, ưu tiên bổ sung D3K2 giúp trẻ tận dụng tối đa nguồn canxi tự nhiên.

Bù đắp sự thiếu hụt tự nhiên từ sữa mẹ và ánh nắng

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tối ưu cho trẻ sơ sinh, nhưng hàm lượng vitamin D trong sữa mẹ rất thấp (chỉ khoảng 20IU/lít), không đủ đáp ứng nhu cầu 400 IU/ngày của trẻ.

Bên cạnh đó, làn da của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ rất mỏng manh, các tổ chức y tế không khuyến cáo cho trẻ phơi nắng trực tiếp để tổng hợp vitamin D do nguy cơ tổn thương da bởi tia cực tím (UV).

Bổ sung D3K2 đường uống hằng ngày là phương án an toàn, chủ động và kiểm soát được liều lượng chính xác.

Tạo nền tảng bứt phá chiều cao và hệ răng chắc khỏe

Giai đoạn 1.000 ngày đầu đời (từ khi thụ thai đến 2 tuổi) và giai đoạn tiền dậy thì là những "thời điểm vàng" quyết định chiều cao trưởng thành của trẻ.

Việc bổ sung D3K2 giúp quá trình khoáng hóa xương diễn ra liên tục, xương dài ra và đặc chắc hơn, hạn chế tình trạng còi xương, chậm mọc răng hoặc quấy khóc, ngủ không sâu giấc do rối loạn chuyển hóa canxi.

Hỗ trợ hệ miễn dịch và giảm nguy cơ lắng đọng canxi

Ngoài tác dụng trên hệ xương, thụ thể của vitamin D3 còn hiện diện trên nhiều tế bào miễn dịch, giúp điều hòa phản ứng miễn dịch và giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ nhỏ.

Đồng thời, sự có mặt của vitamin K2 giúp giảm thiểu rủi ro vôi hóa mạch máu hay sỏi thận – những tác dụng phụ có thể gặp phải nếu cơ thể dư thừa canxi trong máu.

Hướng dẫn bổ sung D3K2 cho trẻ an toàn và hiệu quả

Nguyên tắc cho trẻ uống D3K2 an toàn đạt hiệu quả tốt nhất

Để bộ đôi D3K2 phát huy tối đa công dụng và đảm bảo an toàn cho sức khỏe của trẻ, cha mẹ cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản:

●Bổ sung đúng liều khuyến nghị: Theo hướng dẫn, trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi cần khoảng 400 IU vitamin D3/ngày, trẻ từ 1 tuổi trở lên cần khoảng 600 IU/ngày.

●Uống vào buổi sáng, cùng hoặc ngay sau bữa ăn: Do D3 và K2 đều là vitamin tan trong dầu, việc uống ngay trước, trong hoặc sau bữa ăn sáng (hoặc cữ bú) có chất béo sẽ giúp cơ thể hấp thụ vi chất tốt nhất.

●Ưu tiên dạng nhỏ giọt chuẩn liều: Với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nên chọn các chế phẩm có đầu nhỏ giọt định liều chính xác, không mùi vị để tránh gây nôn trớ và hạn chế sai số liều dùng.

●Không tự ý dùng liều cao kéo dài: Vitamin D tan trong chất béo nên nếu dùng quá liều khuyến cáo trong thời gian dài có thể tích lũy gây ngộ độc, tăng canxi máu. Cha mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi lựa chọn sản phẩm phù hợp với độ tuổi của con.

Tóm lại, ưu tiên bổ sung D3K2 giúp trẻ hấp thu trọn vẹn nguồn canxi từ bữa ăn hằng ngày, giúp bé phát triển chiều cao tối ưu và tránh lắng đọng canxi tại mạch máu.