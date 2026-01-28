Tã dán cho trẻ sơ sinh - Sự lựa chọn tiện lợi và thông minh cho mẹ bỉm

Mời mẹ cùng tìm hiểu nhé!

So sánh ưu - nhược điểm của các loại tã thường dùng cho trẻ sơ sinh hiện nay

Tã vải, tã chéo

Tã vải là loại tã có thiết kế gần như một chiếc quần, cố định bằng đai dán hoặc nút ở hai bên hông. Loại tã này thường được làm từ các chất liệu mềm mại như cotton, có bổ sung lớp thấm hút ở đáy tã để giữ cho trẻ sơ sinh luôn sạch sẽ.

Tã chéo, hay còn được gọi là tã tam giác, là một miếng vải lớn có khả năng thấm hút dùng để bao bọc cơ thể của trẻ. Tã chéo thường được dùng nhất trong những ngày đầu đời vì dễ quấn, dễ tháo và cũng dễ dàng vệ sinh.

Ưu điểm: Tã vải lẫn tã chéo đều có thể giặt sạch và tái sử dụng nhiều lần, giúp ba mẹ tiết kiệm chi phí so với tã giấy.

Nhược điểm

- Tã vải với chất liệu cotton ít thoáng khí, dễ gây hầm bí cho con.

- Khả năng thấm hút kém hơn các loại tã giấy nên dễ tràn chất bẩn.

- Mất nhiều thời gian và công sức giặt giũ, có thể gây viêm nhiễm cho con nếu không đảm bảo vệ sinh.

- Khó cố định ở một chỗ, dễ bị xô lệch khi bé cử động.

- Thường chỉ được dùng trong vài ngày đầu đời, vì khả năng thấm hút còn hạn chế.

Tã dán

Tã dán là một loại tã giấy, có thiết kế giống như một miếng băng vệ sinh lớn, cố định bằng hai đai dán ở bên hông. Từ giai đoạn 1 tháng tuổi trở đi, nhiều mẹ bỉm thường chuyển sang dùng tã dán để đảm bảo vệ sinh tối đa cho trẻ sơ sinh.

Ưu điểm:

- Thiết kế mềm mại và co giãn ôm sát cơ thể bé.

- Có khả năng thấm hút nhanh, trữ nước trong thời gian dài.

- Không mất nhiều thời gian để thay tã, tiết kiệm thời gian và công sức cho ba mẹ.

- Bề mặt bỉm có nhiều lỗ thoáng khí li ti nên đảm bảo không khí lưu thông, không gây nóng nực.

Nhược điểm: Chi phí mua tã có thể cao hơn tã vải và tã chéo, vì tã dán là loại dùng một lần nên phải thay tã thường xuyên.

Các lợi ích nổi bật của tã dán dành cho bé sơ sinh

Tiết kiệm thời gian và công sức cho ba mẹ

Trẻ sơ sinh trong những ngày đầu đời sẽ đi vệ sinh nhiều lần xuyên suốt cả ngày, việc giặt và phơi tã liên tục có thể làm ba mẹ mệt mỏi. Trong lúc này thì tã dán sẽ trở thành lựa chọn thông minh và tiện lợi nhất.

Thiết kế đai dán tiện lợi giúp ba mẹ dễ dàng thay tã cho bé trong vòng vài phút, kể cả khi con đang ngủ hay quấy khóc. Đồng thời, sau khi dùng tã dán ba mẹ chỉ cần cuộn lại và vứt đi, tiết kiệm được công sức cũng như thời gian giặt giũ so với tã vải và tã chéo.

Giữ sạch sẽ tối đa cho bé

Hầu hết các loại tã dán đều tích hợp công nghệ thấm hút vượt trội, lại ôm sát cơ thể bé. Vì thế bỉm dán không chỉ thấm hút nhanh chóng để trả lại bề mặt tã khô thoáng, mà còn giúp khóa chặt chất lỏng, ngăn ngừa trào ngược gây viêm da cho con.

Bảo vệ giấc ngủ của trẻ sơ sinh

Nếu tã vải và tã chéo dễ bị xô lệch khi bé lật người, thì tã dán được thiết kế để luôn ôm sát theo từng chuyển động của con, hạn chế tối đa tình trạng đổ chất bẩn làm con khó chịu và thức giấc giữa đêm. Ngoài ra, các loại tã dán thường được làm từ chất liệu mềm mại và mỏng nhẹ, hỗ trợ con thoải mái ngủ suốt đêm.

Tã dán Animo - Lựa chọn tiện lợi và tiết kiệm hàng đầu cho trẻ sơ sinh

Animo là thương hiệu tã bỉm đến từ Việt Nam, thuộc Công ty Cổ phần Con Cưng - hệ thống cửa hàng Mẹ và Bé lớn nhất Việt Nam, với hơn 1000 cửa hàng trên toàn quốc từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2025 do Tổ Chức Kỷ Lục Việt Nam cấp. Sau khi được nghiên cứu và phát triển trong nước, tã Animo được lựa chọn sản xuất tại nhà máy Quanzhou Tianjiao Lady & Baby’s Hygiene Supply Co., Ltd (Trung Quốc) với quy trình sản xuất tuân thủ sự kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt.

Tã dán Animo sở hữu công nghệ chống tràn vượt trội, đảm bảo con luôn khô thoáng.

Ưu điểm nổi bật nhất ở tã dán Animo chính là lớp lõi thấm hút siêu mỏng 2mm (không áp dụng với size XS/Newborn) mang đến cảm giác nhẹ nhàng. Mặt khác, Animo vẫn đảm bảo hiệu quả thấm hút vượt trội nhờ công nghệ hạt SAP (hạt thấm hút), Gel Lock (khóa chặt chất lỏng) cùng viền chống tràn thông minh ở mép bỉm.

Bề mặt in nổi 3D của tã không chỉ hỗ trợ không khí lưu thông, mà còn đẩy nhanh tốc độ thấm hút chất bẩn. Nhờ những tính năng này, kể cả khi mẹ cho bé mặc tã dán Animo ngủ xuyên đêm thì cũng không cần lo tình trạng tràn bỉm sẽ làm con thức giấc.