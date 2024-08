Tã bỉm Mễ Mễ chinh phục diễn viên Thu Quỳnh như thế nào?

Thu Quỳnh bất ngờ mang thai lần 2 vào đầu năm 2024. Thu Quỳnh chia sẻ rằng, lần mang thai này khá khác biệt so với lần đầu tiên. Cô cảm thấy mệt mỏi hơn và hay bị ốm nghén. Tuy nhiên, Thu Quỳnh cũng cảm thấy rất hạnh phúc và háo hức được chào đón bé thứ 2. Trong suốt thai kỳ, Thu Quỳnh được gia đình và bạn bè quan tâm chăm sóc, cũng chú ý đến chế độ dinh dưỡng và tập thể dục thường xuyên để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và em bé.



Thu Quỳnh đã hạ sinh bé thứ 2 vào ngày 18/5/2024. Sau khi sinh con, Thu Quỳnh dành phần lớn thời gian để chăm sóc cho con gái và gia đình. Thu Quỳnh chia sẻ: "Hành trình đi tìm bỉm mềm mại, êm ru cho Thị Tằm cũng không dễ dàng gì, Quỳnh đã phải thay đến bốn, năm loại bỉm mới tìm ra chân ái là dòng bỉm Mễ Mễ Eco, một dòng bỉm tuy là mới của thương hiệu Tã bỉm Mễ Mễ Việt Nam, nhưng chất lượng thì thật sự làm Thu Quỳnh bất ngờ. Từ ngày biết đến Tã bỉm Mễ Mễ, việc chăm con của mình trở nên dễ dàng hơn nhiều, lại còn rất tiết kiệm nữa vì một túi bỉm có đến 96 miếng, tính ra chỉ 3k cho một miếng bỉm khô thoáng, thấm hút tốt, mỏng nhẹ, không làm con khó chịu…" Đó là chia sẻ của diễn viên Thu Quỳnh khi sử dụng Tã bỉm Mễ Mễ ECO siêu tiết kiệm."

"Siêu phẩm" mới ra mắt của nhà Mễ Mễ đã chiếm trọn lòng tin yêu của Thu Quỳnh với các ưu điểm vượt trội.

Siêu mềm mại: Nằm trong top những dòng bỉm mỏng nhất thị trường, "em út" Mễ Mễ ECO chỉ mỏng 1.5mm. Điểm cộng này giúp con dễ dàng vận động, không bị vướng, nặng xệ giữa hai chân. Bên cạnh đó, bỉm Mễ Mễ Eco sử dụng chất liệu vài không dệt được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, kết hợp cùng cấu tạo bề mặt bỉm vân 3D, giúp da bé luôn được nâng niu, hạn chế tiếp xúc, giảm tình trạng kích ứng da, hăm tã.



Siêu thấm hút: Lõi thấm hút của Bỉm Mễ Mễ Eco được cấu tạo từ 5 lớp siêu thấm với công nghệ SAP Nhật Bản tiên tiến. Nhờ vậy, bỉm có khả năng thấm hút vượt trội, giúp bé luôn khô ráo và thoải mái suốt cả ngày, kể cả ban đêm. Khả năng thấm hút nhanh và đều, giúp phân tán chất lỏng nhanh chóng, tránh tình trạng bỉm bị vón cục hay ẩm ướt, gây khó chịu cho bé. Bỉm Mễ Mễ Eco có thiết kế ôm sát cơ thể bé theo từng cử động, giúp bé thoải mái vận động mà không lo bị xô lệch hay tràn bỉm. Vách chống tràn cao 5cm giúp ngăn chặn mọi nguy cơ tràn bỉm, cho bé luôn khô ráo và sạch sẽ, đặc biệt là khi bé ngủ hoặc vận động mạnh.

Siêu khô thoáng: Bỉm Mễ Mễ Eco được ứng dụng công nghệ khử mùi tiên tiến giúp ngăn ngừa vi khuẩn sinh sôi, khử mùi hôi hiệu quả, cho bé luôn thơm tho và sạch sẽ. Bé sẽ luôn tự tin và thoải mái vui chơi mà không lo bị ám mùi hôi khó chịu. Bỉm Mễ Mễ Eco được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn, không chứa các hóa chất độc hại, an toàn cho làn da nhạy cảm của bé. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm và chứng nhận bởi các cơ quan uy tín, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bé.

Siêu tiết kiệm: Bỉm Mễ Mễ Eco không chỉ mang đến chất lượng vượt trội cho bé yêu mà còn giúp bố mẹ tiết kiệm tối đa chi phí cho việc chăm sóc bé. So với các sản phẩm bỉm cao cấp khác trên thị trường, Bỉm Mễ Mễ Eco có mức giá vô cùng cạnh tranh. Ví dụ, với size M, Bỉm Mễ Mễ Eco có 90 miếng bỉm, trong khi các sản phẩm bỉm thông thường chỉ có 80 miếng. Nhờ vậy, các bố mẹ có thể mua bỉm ít lần hơn, tiết kiệm thời gian và công sức. Mễ Mễ thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho sản phẩm Bỉm Mễ Mễ Eco, giúp các bố mẹ tiết kiệm thêm chi phí khi mua bỉm.

Để các mẹ bỉm như mình dễ dàng tìm kiếm hoặc đặt mua tã bỉm Mễ Mễ chính hãng cho các bé, dưới bài đăng của mìnhThu Quỳnh cẩn thận chia sẻ địa chỉ đặt hàng cụ thể. Nhờ đó, các mẹ quan tâm có thể tham khảo và đặt mua dễ dàng.

Với chất lượng vượt trội và giá cả siêu tiết kiệm, Bỉm Mễ Mễ Eco hứa hẹn sẽ là lựa chọn thông minh cho các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc bé yêu.

Bỉm Mễ Mễ Eco - Cho bé yêu sự thoải mái, cho mẹ sự an tâm!

