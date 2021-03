Tã bỉm Angel thay mẹ yêu thương làn da bé

Với mong muốn mang đến một sản phẩm chất lượng, thân thiện với làn da bé, giúp cha mẹ bớt nỗi lo về tã bỉm, Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Fairy Worl đã nghiên cứu cho ra đời dòng Tã bỉm Angel – với khả năng thấm hút, sự thông thoáng, mềm mại bảo vệ làn da bé hiện đang là sự lựa chọn hàng đầu được các chuyên gia khuyên dùng.

Nguyên liệu nhập khẩu 100% đến từ Nhật Bản – An toàn cho làn da bé

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, làn da vùng mặc bỉm của bé rất mong manh và dễ dị ứng, do vậy, yêu cầu rất cao về nguyên liệu và thiết kế. Tã bỉm Angel với 100% sợi cotton không dệt được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, vượt trội hơn cả là thiết kế dập nổi với hàng ngàn điểm tiếp xúc, giúp bề mặt bỉm mềm mại, an toàn . Tã bỉm Angel không mùi, không màu nhân tạo, không sử dụng nước hoa và hạn chế sử dụng màu sắc in trên bỉm nhằm hạn chế các thành phần hóa học có trong mực in có thể gây kích ứng cho bé. Thêm vào đó là thiết kế phần thắt lưng và ống chun được tính toán chuẩn xác với độ co giãn sâu giúp bé không bị hằn da như những dòng bỉm thông thường.

Thấm hút cực nhanh, bé luôn khô thoáng

Tã bỉm Angel ứng dụng thành công công nghệ 100% hạt phân tử SAP (Super Abosorbent Polymer), tạo ra kết cấu lõi tã mỏng, có sự liên kết chắc chắn, không vón cục, thấm hút nhanh và an toàn. Phần tiếp xúc với bộ phận sinh dục của bé được lót bằng tấm vải sợi bông với hàng ngàn lỗ 3D li ti giúp thấm hút nhanh chống thấm ngược. Từ đó mang đến độ thấm hút tối đa 500ml chất lỏng (nghĩa là đóng qua đêm từ 6 – 8h) vẫn không lo tràn.

Thoải mái vận động với độ mỏng chỉ 2mm

Một chiếc tã mỏng mịn, thấm hút sẽ giúp da bé luôn khô thoáng, không bị hầm bí và ngừa được các vấn đề trên da. Thay vì khó vận động với một chiếc bỉm dày và nặng, bé sẽ cảm thấy được yêu thương khi dùng tã bỉm Angel, độ mỏng nhẹ chỉ 2mm bằng 1/3 các loại bỉm thông thường. Đặc biệt phù hợp cho bé yêu sử dụng cả mùa đông, mùa hè mà không hề khó chịu hay nóng nực, mẩn ngứa.

Các chuyên gia và người tiêu dùng phản hồi hiệu quả

Với những ưu điểm vượt trội, đặc biệt ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn gây mùi, cũng như vi khuẩn gây bệnh, tã bỉm Angel còn được các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành Khoa sản Bệnh viện Đa Khoa 16A lựa chọn để dùng cho các bé ngay từ khi mới chào đời.

Chị Hải Anh (32 tuổi, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội): "Trước thì mình cho bé dùng một dòng bỉm nhập khẩu khá nổi tiếng và mức giá cao, nhưng bé dùng được một thời gian có hiện tượng ngứa và xuất hiện những nốt đỏ ở phần mông nên gia đình khá lo lắng cho đến bác sĩ da liễu kiểm tra thì bác sĩ có tư vấn chuyển sang dòng tã bỉm Angel này vì an toàn hơn cho những bé da nhạy cảm. Từ lúc dùng tã bỉm Angel đến nay, trộm vía bé nhà mình không còn bị kích ứng, đặc biệt, bé thoải mái hơn vì tã bỉm rất mỏng, nhẹ và thấm hút tốt."

Chị Mai Ngọc (30 tuổi, Hà Nội): "Cả 2 bé nhà mình đều đang dùng tã bỉm Angel, bé lớn năm nay 3 tuổi, bé nhỏ mới được 5 tháng, vì sinh khá gần nên gia đình cũng áp lực về kinh tế, mình đã tìm hiểu rất nhiều dòng bỉm trên thị trường và quyết định chọn tã bỉm Angel vì mức giá phải chăng nhưng chất lượng lại rất tốt, cả 2 bé đều thoải mái khi dùng bỉm, không có hiện tượng hăm hay mẩn ngứa, đặc biệt, dùng cả đêm cũng không hề trào ngược. Mình rất tin tưởng và đã giới thiệu cho nhiều bà mẹ bỉm sữa dùng tã bỉm Angel để chăm sóc con yêu."

Chăm sóc con những ngày đầu sau khi con chào đời là cả một bầu trời mới mẻ với mẹ, tã bỉm Angel là lựa chọn số 1 thay mẹ yêu thương làn da bé ngay từ những ngày đầu tiên.

Thông tin chi tiết về sản phẩm:

Website: http://www.tabimangel.vn

Hotline: 0988906196