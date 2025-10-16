Supdry ra mắt dòng bỉm Eco Xanh: “Tiết kiệm cho mẹ, êm ái cho bé” – lựa chọn mới khiến các mẹ mê tít

Suốt 6 năm đồng hành cùng hàng ngàn mẹ Việt trên hành trình khôn lớn của con, Supdry đã trở thành thương hiệu bỉm Việt được tin yêu hàng đầu, luôn có mặt trong những khoảnh khắc đầu đời của bé – từ giấc ngủ trọn đêm đến nụ cười trong trẻo mỗi sáng

Với hơn 70 nhà phân phối và hơn 2.500 điểm bán trên toàn quốc, xuất hiện tại các chuỗi lớn như Ếch Cốm, Khang Baby, Supdry không chỉ là một sản phẩm, mà là người bạn đồng hành đáng tin cậy, thấu hiểu nỗi lo và tình yêu của mẹ dành cho con

Supdry Eco – hiệu quả vượt trội, giá "yêu thương"

Tiếp nối thành công của Supdry Premium và Supdry Ultra, Supdry Eco chính thức ra mắt vào tháng 10/2025, mang sứ mệnh mang đến cho bé trải nghiệm bỉm êm ái, bảo vệ da tối ưu, đồng thời giúp mẹ chăm con dễ dàng hơn mà vẫn tiết kiệm chi phí.

Với triết lý "Tiết kiệm cho mẹ, Êm ái cho bé", Supdry Eco Xanh là lựa chọn dung hòa giữa chất lượng và ngân sách – để bé luôn thoải mái, mẹ luôn yên tâm.

Supdry Eco Xanh "Tiết kiệm cho mẹ, Êm ái cho bé"

Sản phẩm nổi bật với bao bì màu xanh lá tươi mát, đúng với tinh thần "Eco", cùng chú thỏ tinh nghịch dễ thương, khiến bé thích thú mỗi khi sử dụng. Thiết kế bao bì còn thân thiện với mẹ, giúp dễ dàng nhận diện sản phẩm và chọn đúng loại bỉm phù hợp, mang lại cảm giác an tâm vì bé luôn được bảo vệ trong từng chuyển động.

Không chỉ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới, Supdry Eco còn tích hợp các tính năng công nghệ cao, giúp mẹ bỉm yên tâm:

Hạt SAP công nghệ mới Aqualock khóa chất lỏng gấp 3 lần là công nghệ tiên tiến giúp hấp thụ chất lỏng ngay tức thì và giữ cố định bên trong lõi bỉm, ngăn trào ngược hiệu quả. Nhờ vậy, da mông, lưng và bụng bé luôn khô ráo, giảm hăm tã và không còn cảm giác ẩm ướt khó chịu – bé thoải mái vận động, nô đùa cả ngày mà không bị vướng bận. Giúp mẹ bớt lo lắng thay bỉm giữa đêm, tiết kiệm thời gian chăm bé và tiền bạc, đồng thời tăng sự an tâm khi biết con luôn được bảo vệ tốt nhất, sạch sẽ và khô thoáng trong từng khoảnh khắc.

Hạt SAP công nghệ mới Aqualock khóa chất lỏng gấp 3 lần

Cạp chun 360° ôm nhẹ như mây, co giãn hoàn hảo theo vòng eo bé, giúp bé vận động tự do mà không hằn bụng hay khó chịu. Thiết kế 3D ôm sát đường cong cơ thể kết hợp công nghệ không keo, không may viền mang lại cảm giác mềm mại như không mặc gì, bé thoải mái nô đùa cả ngày, còn mẹ thì yên tâm vì da bé luôn được bảo vệ, không bị hằn đỏ hay khó chịu.

Cạp chun 360° giúp bé "mặc như không mặc"

Bề mặt thấm hút UltraDry lập tức khóa chất lỏng, giữ da bé khô ráo, ngăn hăm tã và mọi khó chịu, giúp mẹ bớt lo lắng, thoải mái tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên con. Lớp dệt nhiệt CottonSoft mềm mại như bông nâng niu làn da nhạy cảm, cho bé cảm giác êm ái, tự do nô đùa suốt ngày, đồng thời mang đến cho mẹ sự yên tâm trọn vẹn khi con luôn được bảo vệ nhẹ nhàng và an toàn.

Cotton Sotf dịu êm như bông, nâng niu làn da nhạy cảm của bé

Vách chống tràn kép thông minh ôm sát hai bên, tạo hàng rào bảo vệ chắc chắn, ngăn chất lỏng tràn ra ngoài và giữ quần áo bé luôn khô sạch. Bé có thể nô đùa, bò lăn hay vận động thoải mái cả ngày mà không bị gián đoạn, còn mẹ hoàn toàn yên tâm, không lo bỉm tràn, quần áo bẩn hay da bé bị ẩm, giúp mỗi khoảnh khắc vui chơi của con đều trọn vẹn và mẹ tiết kiệm được thời gian chăm sóc.

Vách chống tràn thông minh bảo vệ bé suốt ngày dài

Supdry không chỉ dừng lại ở một sản phẩm bỉm đơn thuần, mà là giải pháp chăm sóc toàn diện cho bé – từ khô thoáng, êm ái đến cảm giác an toàn trong từng giấc ngủ.

Trên hành trình đồng hành cùng hàng ngàn mẹ Việt, Supdry luôn thấu hiểu những lo lắng và mong muốn dành điều tốt nhất cho con.

Sự ra đời của Supdry Eco Xanh là minh chứng cho nỗ lực ấy – mang chất lượng quốc tế đến gần hơn với mọi gia đình Việt.

Để mẹ không còn phải đánh đổi giữa an toàn cho bé và chi phí cho gia đình.

Với Supdry, mỗi chiếc bỉm là lời cam kết yêu thương, giúp mẹ an tâm hơn và bé hạnh phúc lớn khôn mỗi ngày.

Mẹ có thể tìm hiểu thêm về dòng sản phẩm và các chương trình ưu đãi tại fanpage chính thức: https://supdry.vn/