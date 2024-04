Sữa mát hỗ trợ tăng cân Vinlac Gold 2 có gì đặc biệt?

Hệ dưỡng chất dễ tiêu, tập trung nuôi dưỡng nền tảng tiêu hoá



Mẹ Linh Chi (29 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Điều mình quan tâm nhất khi mua sữa cho con là phải hợp sữa, sữa dễ tiêu và không làm con bị táo hay nôn trớ. Tiêu hoá theo mình là tình trạng khiến nhiều mẹ vất vả nhất vì con không chỉ không hợp tác uống sữa mà còn dẫn đến lười ăn, đi ngoài khó khăn…"

Mẹ bỉm ưu tiên những dòng sữa mát, tốt cho tiêu hoá của con

Hiểu rõ trăn trở của mẹ, Vinameco cho ra đời Vinlac Gold dựa trên cơ chế "Tăng cân khoa học từ gốc rễ". Gốc rễ ở đây chính là một hệ tiêu hoá khoẻ mạnh để con có thể tăng hấp thu, từ một "mầm non" trở thành "cây xanh" cao khoẻ, cứng cáp. Hệ dưỡng chất trong Vinlac Gold 2 bổ sung các prebiotics. Đặc biệt sữa có chứa 2’FL HMO là dưỡng chất có cấu trúc tương tự với loại HMO chiếm hàm lượng cao nhất trong sữa mẹ mang lại tác động vượt trội tới tiêu hoá và đề kháng cho trẻ. Theo Hội đồng khoa học của cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA), trong tổng số hơn 200 loại HMO được tìm thấy trong sữa mẹ, 2’FL-HMO là một trong hai loại HMO được đánh giá và phê duyệt về tính ứng dụng và bổ sung an toàn vào thực phẩm cho trẻ em.



Sản phẩm dinh dưỡng Công thức Vinlac Gold 2 là sữa mát thân thiện với hệ tiêu hoá của trẻ

Ngoài ra, sản phẩm dinh dưỡng Công thức Vinlac Gold 2 có chứa chất xơ FOS và Inulin đều là những dưỡng chất kích thích sự tăng trưởng của lợi khuẩn, hỗ trợ sức khỏe đường ruột, làm phân mềm, đóng khuôn tốt hơn… Nhờ vậy trẻ được đảm bảo về tiêu hoá, hạn chế tối đa tình trạng táo bón, khó tiêu do không hợp sữa.



Hỗ trợ tăng cân và tăng chiều cao

Một lý do quan trọng khác mà sản phẩm dinh dưỡng Công thức Vinlac Gold 2 được nhiều mẹ tin chọn là hiệu quả tích cực đến phát triển thể chất của con. Đạm và chất béo trong sản phẩm này là loại dễ tiêu, dễ hấp thu. Trong đó chất béo MCT (medium chain triglycerides) là acid béo chuỗi carbon trung bình. Với đặc tính chuyển hoá nhanh, dễ hấp thu, MCT rất có ích đối với trẻ em hoặc người lớn gặp các tình trạng: kém hấp thu, chậm tiêu hoá, biếng ăn hoặc ăn không ngon miệng…

Kết hợp với một hệ tiêu hoá khoẻ, trẻ dễ dàng hấp thu các dưỡng chất để tăng cân khoa học, không bị béo phì, tích nước.

Tăng chiều cao không chỉ bổ sung canxi hay vitamin D3 mà cần cả "người vận chuyển" vitamin K2-MK7. Sản phẩm dinh dưỡng Công thức Vinlac Gold 2 bổ sung vitamin K2-MK7 giúp kích hoạt protein liên kết với canxi, từ đó làm tăng khả năng gắn kết của canxi và giúp hệ xương chắc khỏe, việc vận chuyển và hấp thu canxi hiệu quả hơn. Nhờ đó con dễ dàng có chiều cao đạt chuẩn.

Dưỡng chất đúng và đủ giúp con phát triển toàn diện hơn

Vị sữa thanh nhạt, ngọt thơm dịu



Khác với nhiều dòng sữa tăng cân có vị ngọt gắt, sản phẩm dinh dưỡng Công thức Vinlac Gold 2 được điều chỉnh hương vị, độ ngọt rất vừa phải. Sữa khi uống có vị nhạt thanh, ngọt dịu, thơm hương vani và không hề tanh. Như vậy, trẻ có thể dễ làm quen với vị thanh nhạt ngay từ lần thử đầu tiên, đồng thời được kích thích vị giác, ăn ngon miệng hơn và hạn chế béo phì.

Các bé đều rất hợp tác với sản phẩm dinh dưỡng Công thức Vinlac Gold 2

Với những lý do trên, chắc hẳn mẹ đã có câu trả lời cho lý do sản phẩm dinh dưỡng Công thức Vinlac Gold 2 chiếm được cảm tình của mẹ Việt. Đồng thời, mẹ cũng có thêm một lựa chọn đáng tin cậy khi muốn con tiêu hoá khoẻ, tăng cân và phát triển toàn diện về thể chất.



Sản phẩm được phân phối bởi: Công ty cổ phần Vinameco

Địa chỉ: Số nhà 27, ngách 47, ngõ 255, đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.