Sữa Ensure: Thương hiệu dinh dưỡng uy tín dành cho người lớn tuổi và người cần phục hồi sức khỏe

1. Sữa Ensure là thương hiệu tới từ nước nào?

Ensure là thương hiệu dinh dưỡng lâm sàng thuộc Abbott – tập đoàn chăm sóc sức khỏe có trụ sở tại Hoa Kỳ, với hơn 130 năm nghiên cứu y khoa. Các dòng sữa Ensure được sản xuất tại nhiều quốc gia như Mỹ, Úc, Đức, Singapore,… nhưng đều tuân theo tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của Abbott toàn cầu.

2. Công dụng nổi trội của sữa Ensure

Ensure là dòng sữa cho người lớn được phát triển như một giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho người lớn tuổi, người mới ốm dậy, người ăn uống kém hoặc người cần phục hồi sức khỏe nhanh.

Công thức chứa đầy đủ đạm, vitamin, khoáng chất và chất béo lành mạnh, hỗ trợ tăng cường thể trạng, cải thiện sức bền, duy trì cân nặng hợp lý.

Dòng Ensure Gold bổ sung HMB – dưỡng chất giúp hạn chế mất cơ ở người cao tuổi, trong khi các dòng Ensure tăng năng lượng giúp người suy nhược nhanh chóng lấy lại sức.

Sữa Ensure giúp bổ sung các dưỡng chất thiết yếu giúp phục hồi sức khoẻ nhanh chóng

3. Các loại sữa Ensure hiện có trên thị trường

Sữa bột Ensure Gold

Ensure Gold có công thức giàu HMB, đạm chất lượng cao, 28 vitamin và khoáng chất hỗ trợ xương, cơ và hệ miễn dịch. Sữa có hương vani nhẹ, dễ uống.

Sữa bột Ensure Original (bột)

Hàm lượng dinh dưỡng cân bằng hơn, phù hợp với nhu cầu duy trì sức khỏe hằng ngày. Độ ngọt vừa, thích hợp cho người lớn tuổi.

Sữa bột Ensure Mỹ

Ensure bột sản xuất tại Mỹ thường giàu năng lượng hơn và có hương vị đậm hơn. Phù hợp với người cần phục hồi thể lực nhanh hoặc muốn tăng cân.

Sữa bột Ensure Úc

Dòng sản xuất tại Úc có vị thanh, dễ uống, công thức tương đương Ensure Gold nhưng được nhiều người ưa chuộng nhờ độ ngọt nhẹ.

Sữa bột Ensure Đức

Được đánh giá cao về độ béo nhẹ, thơm, dễ uống. Hàm lượng vitamin nhóm B và khoáng chất cân bằng, phù hợp người già kén ăn.

Ensure Diabetes Care

Dòng chuyên biệt dành cho người tiểu đường hoặc tiền tiểu đường. Công thức ít đường, chỉ số GI thấp giúp duy trì năng lượng mà không làm tăng đường huyết.

Sữa pha sẵn Ensure Original

Dạng nước tiện dụng, phù hợp mang theo khi đi làm, đi khám hoặc dùng cho người bệnh nằm tại chỗ. Công thức tương đương dạng bột.

Sữa pha sẵn Ensure Gold

Bổ sung HMB tương tự sữa bột Ensure Gold. Dạng chai nhỏ, thích hợp cho người cao tuổi uống từng lần.

Sữa pha sẵn Ensure Gold Vigor

Hàm lượng đạm cao hơn, tăng cường sức mạnh cơ bắp và thể lực cho người vận động nhẹ hoặc người đang phục hồi sau bệnh.

Sữa pha sẵn Ensure Plus Advance

Dòng năng lượng cao, thích hợp cho người suy dinh dưỡng, người sau phẫu thuật hoặc người cần tăng cân nhanh. Công thức có HMB và nhiều chất béo lành mạnh.

4. Hướng dẫn pha và sử dụng sữa Ensure đúng chuẩn

Đối với sữa Ensure pha sẵn

Chỉ cần lắc nhẹ chai và uống trực tiếp. Sữa ngon hơn khi dùng lạnh. Nếu dùng cho người bệnh, nên theo lượng bác sĩ chỉ định.

Đối với sữa Ensure dạng bột

Pha 6 muỗng gạt với 185ml nước đun sôi để nguội khoảng 37°C. Không pha quá nóng để tránh làm giảm giá trị dinh dưỡng. Hộp đã mở nên dùng hết trong vòng 3 tuần.

Pha sữa Ensure với nước đun sôi để nguội khoảng 37°C và sử dụng hết trong vòng 3 tuần

5. Lưu ý khi dùng sữa Ensure cho người già

Người lớn tuổi nên uống Ensure sau bữa ăn 1–2 giờ để tránh đầy bụng. Nếu người già đang bị bệnh lý nền (tiểu đường, tim mạch, suy thận…), nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng dòng có năng lượng cao.

Không nên thay thế hoàn toàn các bữa ăn chính bằng sữa trừ khi có hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng.

Mỗi dòng Ensure có một thế mạnh riêng, tùy theo nhu cầu sức khỏe và khả năng hấp thu của người dùng. Khi sử dụng đúng cách và chọn mua tại nơi uy tín, sữa sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn. Hy vọng bài viết giúp bạn có thêm thông tin để lựa chọn loại Ensure phù hợp cho gia đình.