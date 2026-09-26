Sữa cao năng lượng: Hiểu đúng để bổ sung phù hợp, hỗ trợ trẻ bắt kịp đà tăng trưởng

Con ăn ít, chậm tăng cân hoặc có vóc dáng nhỏ hơn so với bạn cùng tuổi là nỗi lo của nhiều bậc cha mẹ. Khi con gặp tình trạng này, nhiều phụ huynh nghĩ ngay đến suy dinh dưỡng và tìm cách bổ sung dinh dưỡng cho con bằng sữa tăng cân. Tuy vậy, không phải con cứ ăn ít, chậm tăng cân, nhỏ con hơn bạn bè đều sẽ cần sữa tăng cân. Cha mẹ cần hiểu rõ gầy, nhẹ cân, chậm tăng cân và suy dinh dưỡng là những khái niệm phản ánh các tình trạng khác nhau của trẻ, từ đó, mới có thể bổ sung dinh dưỡng hợp lý, hỗ trợ con phát triển toàn diện.

Hiểu đúng về suy dinh dưỡng ở trẻ em: Nhẹ cân có phải là suy dinh dưỡng không?

WHO định nghĩa suy dinh dưỡng là tình trạng thiếu hụt, dư thừa hoặc mất cân bằng trong lượng năng lượng và/hoặc các chất dinh dưỡng mà cơ thể một người tiêu thụ. (Theo WHO, Malnutrition – Fact Sheet, 2024)

Khi đánh giá tình trạng thiếu dinh dưỡng ở trẻ, WHO sử dụng các chỉ số nhân trắc học để xác định thấp còi, gầy còm và nhẹ cân. (Theo Theo tài liệu " Công cụ phân tích khảo sát nhân trắc học trẻ em" của WHO)

Thấp còi (stunting): Chiều cao theo tuổi thấp hơn −2 SD so với trung vị của Chuẩn tăng trưởng trẻ em WHO, phản ánh thiếu dinh dưỡng mạn tính kéo dài.

Gầy còm (wasting): Cân nặng theo chiều cao thấp hơn −2 SD so với trung vị của Chuẩn tăng trưởng trẻ em WHO, phản ánh thiếu dinh dưỡng cấp tính.

Nhẹ cân (underweight): Cân nặng theo tuổi thấp hơn −2 SD so với trung vị của Chuẩn tăng trưởng trẻ em WHO, có thể do thấp còi, gầy còm hoặc cả hai.

Một trẻ có cân nặng thấp hơn bạn bè hoặc vóc dáng nhỏ không đồng nghĩa trẻ đã được xác định là nhẹ cân hay suy dinh dưỡng. Khi xác định tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ, cần phải đặt cân nặng vào tương quan với tuổi, giới tính, chiều cao và biểu đồ tăng trưởng để xác định đúng.

Với trẻ suy dinh dưỡng, nhẹ cân, để hỗ trợ tăng trưởng mô, cơ và chiều cao, đồng thời, phục hồi cân nặng cho con, mẹ cần đảm bảo chế độ ăn đủ năng lượng - điều kiện nền tảng và protein, chất béo, vitamin và khoáng chất phải được cung cấp đầy đủ và đúng tỉ lệ.

"Tài liệu kỹ thuật: Thực phẩm bổ sung trong quản lý suy dinh dưỡng cấp tính vừa ở trẻ từ 6–59 tháng tuổi" của WHO cũng khuyến nghị trẻ 6–59 tháng bị suy dinh dưỡng cấp mức độ vừa cần thực phẩm giàu mật độ dinh dưỡng (nutrient-dense) để đáp ứng nhu cầu tăng thêm cho cả tăng cân, tăng chiều cao và phục hồi chức năng. Bên cạnh đó, theo WHO, suy dinh dưỡng nặng có liên quan tới thiếu năng lượng, protein và vi chất, chứ không phải một chất đơn lẻ.

Sữa cao năng lượng là gì và khi nào trẻ suy dinh dưỡng cần bổ sung?

Không phải mọi sản phẩm được lựa chọn với mục tiêu hỗ trợ tăng cân đều có cùng mật độ năng lượng, thành phần hay đối tượng sử dụng. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào thông điệp "tăng cân", cha mẹ cần xem lượng năng lượng trên khẩu phần, thành phần dinh dưỡng, độ tuổi, đối tượng sử dụng và phân loại của từng sản phẩm.

Với những trẻ ăn được lượng ít nhưng có nhu cầu năng lượng cao, một công thức có mật độ năng lượng cao có thể giúp cung cấp nhiều năng lượng hơn trong lượng dùng phù hợp, đặc biệt có ý nghĩa với trẻ khó đáp ứng nhu cầu năng lượng do ăn ít hoặc nhu cầu dinh dưỡng tăng cao, vốn là đặc thù của trẻ suy dinh dưỡng.

Một số sản phẩm được thiết kế cho trẻ có nhu cầu năng lượng cao, ăn uống kém hoặc cần hỗ trợ phục hồi tăng trưởng, đồng thời cung cấp protein, chất béo, carbohydrate và các vitamin, khoáng chất cần thiết.

Chính vì khác biệt rõ rệt về mục đích sử dụng nên sản phẩm dinh dưỡng cao năng lượng thường được cân nhắc cho trẻ không đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng từ khẩu phần thông thường, bao gồm: trẻ suy dinh dưỡng, tăng cân không đạt kỳ vọng, ăn uống kém hoặc có nhu cầu năng lượng tăng. Khi lựa chọn sản phẩm hỗ trợ tăng cân thông thường hay dinh dưỡng năng lượng cao, cha mẹ cần dựa trên tình trạng tăng trưởng, khẩu phần và nguyên nhân khiến trẻ không tăng cân, thay vì chỉ dựa vào việc trẻ nhẹ cân.

Khi lựa chọn một loại sữa cao năng lượng cho con, cha mẹ có thể cân nhắc các yếu tố: phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và độ tuổi của trẻ; mật độ năng lượng – kcal trên một lượng sữa sau pha; đủ và cân đối dưỡng chất; công thức được bổ sung hệ chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt, dung nạp và tình trạng bệnh lý của trẻ.

GrowPLUS+ Supreme Recovery Cao năng lượng 1+: Sữa cao năng lượng chứa các thành phần quan trọng con cần

Bên cạnh mật độ năng lượng và protein, công thức dinh dưỡng cao năng lượng dành cho trẻ cần hỗ trợ phục hồi tăng trưởng nên cung cấp cân đối các vitamin và khoáng chất thiết yếu, trong đó đáng chú ý là canxi, phospho, vitamin D cho hệ xương; sắt, B12 và folate cho tạo máu; cùng kẽm, vitamin A, C và các vi chất tham gia tăng trưởng, miễn dịch và chuyển hóa.

Đặc biệt, MCT là chất béo chuỗi trung bình dễ tiêu hóa, hấp thu và chuyển hóa thành năng lượng hơn chất béo chuỗi dài. Trong các công thức dinh dưỡng cao năng lượng, MCT có thể góp phần cung cấp nguồn năng lượng dễ sử dụng, đặc biệt hữu ích với những trẻ có khả năng tiêu hóa hoặc hấp thu chất béo hạn chế, giúp con dễ tiêu hoá, dễ hấp thu và chuyển hoá, góp phần hỗ trợ cải thiện cân nặng hiệu quả.

Trong số các sản phẩm dinh dưỡng cao năng lượng, thực phẩm dinh dưỡng y học Growplus+ Supreme Recovery 1+ là thực phẩm dinh dưỡng y học dành cho trẻ từ 1 tuổi nhẹ cân, suy dinh dưỡng, chậm tăng trưởng, có nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng cao. Theo thông tin từ Nutifood, công thức sản phẩm hướng đến mục tiêu hỗ trợ trẻ phục hồi cân nặng và bắt kịp đà tăng trưởng, thay vì chỉ bổ sung dinh dưỡng thông thường.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, sản phẩm GrowPLUS+ Supreme Recovery Cao năng lượng 1+ với công thức được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS), sản xuất tại Singapore và nhập khẩu nguyên lon về Việt Nam.

Sản phẩm chứa năng lượng cao, protein và chất béo, với 27 vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin A, D3, E, C, K1, các vitamin nhóm B; Canxi, Phospho, Magie, Sắt, Kẽm, I-ốt, Selen. Quan trọng không kém là các thành phần DHA, Choline, các acid béo LA và ALA với hàm lượng được nhà sản xuất thiết kế nhằm hỗ trợ phát triển não bộ.

Được biết, mỗi khẩu phần GrowPLUS+ Supreme Recovery Cao năng lượng 1+ cung cấp 265 kcal. Ngoài năng lượng, mỗi khẩu phần còn cung cấp 9,2 g protein, 12,2 g chất béo và 28,7 g carbohydrate - những thành phần tạo nền tảng dinh dưỡng cho quá trình phục hồi và tăng trưởng. Thành phần chất béo MCT (2,8g/khẩu phần) hỗ trợ trẻ trong quá trình hấp thu và chuyển hóa, qua đó góp phần cung cấp nguồn năng lượng dễ sử dụng cho cơ thể.

Ứng dụng công thức FDI – Foundation of Digestion and Immunity, sản phẩm tập trung vào hai nền tảng quan trọng là tiêu hóa và đề kháng. Vì vậy, công thức sản phẩm còn có 2’-FL HMO kết hợp chất xơ hòa tan FOS và Inulin hỗ trợ hoạt động của lợi khuẩn đường ruột, góp phần hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Đồng thời, 2’-FL HMO cùng Kẽm và các vitamin A, C, E có trong sản phẩm cũng nhằm hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.

GrowPLUS+ Supreme Recovery Cao năng lượng 1+ hướng đến mục tiêu giúp trẻ nhẹ cân, suy dinh dưỡng hoặc chậm tăng trưởng không chỉ "tăng cân", mà từng bước bắt kịp đà tăng trưởng thể chất phù hợp nhu cầu phục hồi cân nặng, bổ sung dinh dưỡng hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ

Sử dụng cho người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế

Sản phẩm của: Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood Cao Nguyên

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