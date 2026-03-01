Sự thật phía sau tin đồn Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền "bằng mặt không bằng lòng"

Trong giới WAGs Việt, Chu Thanh Huyền (vợ tiền vệ Quang Hải) và Doãn Hải My (vợ hậu vệ Đoàn Văn Hậu) luôn là hai cái tên thu hút sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ. Dù thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh về nhan sắc lẫn phong cách sống, thực tế mối quan hệ của cả hai lại thân thiết và gắn bó hơn những gì dư luận đồn đoán.

Sự đồng hành từ những khoảnh khắc xúc động

Mối quan hệ giữa hai người đẹp không chỉ dừng lại ở xã giao mà đã được bồi đắp qua nhiều sự kiện quan trọng của đối phương từ năm 2022. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi Quang Hải chuẩn bị sang Pháp thi đấu; lúc đó, chính Doãn Hải My đã ở bên cạnh vỗ về, an ủi khi chứng kiến Chu Thanh Huyền bật khóc vì xúc động trong ngày chia tay CLB Hà Nội.

Bất chấp những nghi vấn "bằng mặt không bằng lòng" thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, hai nàng WAGs luôn có cách đáp trả khéo léo bằng hành động thực tế. Họ không chỉ có mặt trong đám cưới của nhau mà còn duy trì sự tương tác thân thiết trong cuộc sống đời thường. Mới đây nhất, hình ảnh Chu Thanh Huyền bế con trai trò chuyện vui vẻ cùng Doãn Hải My trên sân Hàng Đẫy sau một trận đấu tại V.League đã minh chứng cho tình cảm gắn bó giữa hai gia đình. Không dừng lại ở đó, vào tháng 5/2025, vợ chồng Quang Hải cũng đã đến chúc mừng tiệc sinh nhật 1 tuổi của bé Lúa – con trai đầu lòng của cặp đôi Văn Hậu và Hải My.

Hải My bế con trai đứng nói chuyện với Thanh Huyền (Ảnh: Bóng đá & Đời sống)

Quan điểm về một tình bạn "vừa đủ"

Thậm chí, do có quá nhiều tin đồn Chu Thanh Huyền còn phải lên tiếng. Cô từng chia sẻ rằng bản thân luôn duy trì các mối quan hệ ở mức "vừa đủ". Theo đó, cô không chọn cách quá thân thiết để "rút ruột rút gan" kể hết chuyện riêng tư, nhưng cũng tuyệt đối không hề có chuyện xích mích hay ngó lơ đồng nghiệp.

"Mọi người đừng hỏi có thân với người này người kia hay không. Quan điểm của Chu Thanh Huyền, em nói một câu ngắn gọn như này, kể cả những mối quan hệ thân xung quanh em, em cũng nói luôn. Chu Thanh Huyền luôn dừng ở một mức độ vừa đủ, không thân, cũng không lơ là. Nó chỉ nên dừng ở một mức độ vừa đủ thôi. Kể cả là bạn bè hay gì cũng biết điểm dừng ở một mức độ nào đấy ", Chu Thanh Huyền từng trả lời bình luận khi hỏi về mối quan hệ với Hải My.