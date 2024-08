SPDD ColosGain - Giúp trẻ tăng cân sau 4 tuần theo kết quả nghiên cứu từ Viện Dinh dưỡng

Nghiên cứu từ Viện Dinh Dưỡng đã cho thấy hiệu quả từ SPDD ColosGain 2+ với công thức dinh dưỡng đột phá năng lượng cao, bổ sung sữa non ColosIgG24h độc quyền từ Mỹ giúp trẻ nhỏ cải thiện dinh dưỡng và tăng cân sau 4 tuần đồng thời nhanh chóng thoát khỏi vòng xoắn bệnh lý nói trên.



Vòng xoắn "nhẹ cân - miễn dịch kém" khiến trẻ khó thoát khỏi tình trạng chậm tăng cân, thấp còi

Trẻ biếng ăn, chậm tăng cân thường có đề kháng yếu, dễ ốm bệnh. Sức đề kháng kém, ốm vặt thường xuyên khiến trẻ cảm thấy mệt mỏi, ăn kém ngon miệng và sụt cân từ đó hình thành một vòng luẩn quẩn gọi là vòng xoắn "nhẹ cân - miễn dịch kém". Nếu không được can thiệp sớm và đúng cách sẽ ảnh hưởng đến phát triển về cả thể chất và trí tuệ lâu dài của trẻ.

Giải pháp can thiệp phù hợp để phá vỡ vòng xoắn "nhẹ cân - miễn dịch kém" chính là then chốt để giúp trẻ hồi phục, tăng cân hiệu quả, bền vững và phát triển toàn diện. Theo đó, bố mẹ cần quan tâm đồng thời một số yếu tố sau:

Xây dựng chế độ ăn khoa học: Một chế độ ăn uống khoa học với đầy đủ chất dinh dưỡng, năng lượng và vi chất sẽ giúp trẻ phục hồi thể trạng, tăng cân nhanh, miễn dịch khỏe.

Hỗ trợ tiêu hóa - hấp thu: Hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp trẻ hấp thụ được trọn vẹn các dưỡng chất thiết yếu từ thực phẩm cũng như các sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt. Bố mẹ nên ưu tiên bổ sung cho con các chất dinh dưỡng dễ hấp thu như đạm, chất béo dễ tiêu hóa giúp mang lại hiệu quả tăng cân và tiêu hóa giúp trẻ nhanh đói và ăn được nhiều bữa cùng đa dạng các thực phẩm khác.

Kích thích ngon miệng: Một số dưỡng chất cũng giúp hỗ trợ quá trình chuyển hóa, từ đó tạo cảm giác thèm ăn mà bố mẹ có thể lưu ý bổ sung vào chế độ ăn của con là protein, vitamin nhóm B, vitamin D, canxi, sắt, ma-giê…

Tăng cường miễn dịch: Trẻ có hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ ít bị ốm vặt, từ đó hạn chế được tình trạng chán ăn, biếng ăn cũng như sụt cân do ốm bệnh.

Những dưỡng chất quan trọng giúp nâng cao cân nặng và tăng cường miễn dịch cho trẻ

Khi trẻ rơi vào vòng xoắn nhẹ cân - miễn dịch kém, một trong những cách giúp cải thiện sức đề kháng cũng như cân nặng của trẻ chính là bổ sung đầy đủ các dưỡng chất vừa đảm bảo hệ miễn dịch của bé hoạt động tốt, vừa giúp trẻ tăng cân hiệu quả.

Cụ thể, dưới đây là những lợi ích mà một số dưỡng chất mang lại đối với quá trình tăng cân và cải thiện đề kháng ở trẻ nhỏ:

Sữa non: là sữa thu trong những giờ đầu tiên sau khi bò sinh, không chỉ có giá trị về dinh dưỡng cung cấp chất béo, protein và khoáng chất mà còn chứa nhiều yếu tố tăng trưởng, vitamin và đặc biệt là các yếu tố miễn dịch giúp hỗ trợ sức đề kháng hiệu quả. Đặc biệt, sữa non thu trong 24h có chứa globulin miễn dịch vượt trội, cao hơn 100 lần so với sữa bò thông thường.

Kháng thể IgG từ sữa non bò khi được bổ sung trong chế độ ăn hàng ngày của trẻ nhỏ sẽ hiện diện ở lớp niêm mạc đường tiêu hoá, hô hấp của trẻ giúp phát hiện và tiêu diệt các mầm bệnh, củng cố hàng rào miễn dịch và phòng ngừa nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa một cách tự nhiên, từ đó giúp trẻ nhanh chóng thoát khỏi vòng xoắn "nhẹ cân - miễn dịch kém".

2'-FL HMO: là một oligosaccharides được tìm thấy trong sữa mẹ, có nhiều vai trò với sức khỏe và miễn dịch của trẻ nhỏ. HMO có khả năng củng cố các lợi khuẩn trong đường ruột và làm tăng sự trưởng thành của các tế bào đường ruột. Vì đường tiêu hóa được ví như tuyến phòng thủ đầu tiên trong miễn dịch bẩm sinh nên việc bổ sung 2'-FL HMO sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng đề kháng của trẻ.

Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin): là những chất xơ tự nhiên không bị tiêu hóa khi đi vào cơ thể. Tuy nhiên, tại đường tiêu hóa FOS/Inulin sẽ giúp đưa nước vào trong đường ruột, làm mềm phân, tăng nhu động ruột giúp giảm táo bón hiệu quả.

MCT: Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ từ 2 - 5 tuổi cần được cung cấp đầy đủ chất béo để phát triển tối ưu. Với đặc tính hấp thu trực tiếp tại ruột mà không cần dịch mật và enzyme tiêu hóa, MCT được xem là một chất béo trung tính chuỗi trung bình dễ tiêu hóa, có khả năng cung cấp năng lượng nhanh cho cơ thể. Ngoài ra, MCT còn được chuyển hóa thành ketone trong gan có khả năng đi qua hàng rào máu não và cung cấp năng lượng cho các tế bào của não, từ đó giúp não bộ của trẻ phát triển và hoạt động hiệu quả hơn.

Đạm whey: Trẻ biếng ăn chậm tăng cân có thể bị thiếu hụt protein do chán ăn, bỏ bữa, không cung cấp đủ lượng thức ăn chứa đạm cần thiếu gây ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của trẻ nhỏ. Đạm whey còn có tên gọi khác là "đạm nhanh" vì được tiêu hóa và hấp thu nhanh chóng, từ đó giúp trẻ bù đắp lượng đạm thiếu hụt và cải thiện cân nặng hiệu quả.

Lysine: là một axit amin quan trọng nhưng cơ thể không tự tạo ra được mà cần bổ sung qua chế độ ăn uống. Đây là loại axit amin giúp hỗ trợ quá trình chuyển hóa dinh dưỡng, tạo cảm giác thèm ăn cho trẻ.

SPDD ColosGain - Giúp trẻ tăng cân sau 4 tuần theo kết quả nghiên cứu từ Viện Dinh dưỡng

Hiểu được vai trò của việc tăng cân - tăng miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu trong quá trình giúp trẻ thoát khỏi vòng xoắn nhẹ cân - miễn dịch kém, VitaDairy đã phát triển thành công sản phẩm dinh dưỡng ColosGain được bổ sung sữa non ColosIgG 24h nhập khẩu độc quyền từ Mỹ giúp trẻ tăng cường miễn dịch và cải thiện tình trạng biếng ăn và hỗ trợ trẻ tăng cân tốt.

Để hoàn thiện đánh giá hiệu quả thực chứng của việc áp dụng khoa học dinh dưỡng trong SPDD ColosGain đối với trẻ có nguy cơ bị suy dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học "Hiệu quả sử dụng sản phẩm dinh dưỡng ColosGain đối với tình trạng dinh dưỡng, tiêu hóa và hô hấp trên ở trẻ từ 24 - 71 tháng tuổi".

Một số kết luận rút ra từ nghiên cứu đã cho thấy sự cải thiện đáng kể tình trạng dinh dưỡng tổng quát, biếng ăn ở nhóm trẻ được sử dụng SPDD ColosGain và một số bệnh lý hô hấp, rối loạn tiêu hóa cũng được ghi nhận tích cực và thay đổi mức cao.

Cụ thể, sau 4 tuần, nhóm trẻ được dùng SPDD ColosGain cho thấy sự tăng trưởng về cân nặng và chiều cao hiệu quả hơn so với nhóm còn lại. Mặt khác, SPDD ColosGain còn có thể giúp giảm tỷ lệ và nguy cơ suy dinh dưỡng nhờ cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ đồng thời cải thiện khả năng ăn uống.

Bên cạnh đó, SPDD ColosGain còn cho thấy khả năng hỗ trợ miễn dịch hiệu quả. Trẻ được bổ sung SPDD ColosGain sau 3 tháng có tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp thấp hơn, tần suất mắc các vấn đề về nhiễm khuẩn tiêu hóa, hô hấp ở nhóm trẻ này cũng được ghi nhận là giảm đáng kể so với trước.

SPDD ColosGain giúp trẻ tăng cân trung bình 0,54kg sau 4 tuần và tình trạng biếng ăn giảm 36%.

Thông qua kết quả của nghiên cứu, SPDD ColosGain với công thức dinh dưỡng đột phá năng lượng cao, bổ sung sữa non ColosIgG 24h độc quyền từ Mỹ, 2’FL - HMO, MCT, đạm whey và hệ vitamin, khoáng chất đa dạng được chứng minh mang đến cho trẻ nhiều lợi ích về sức khỏe. Các tác giả thuộc Viện Dinh dưỡng khuyến nghị trẻ từ 24 - 71 tháng tuổi có nguy cơ và suy dinh dưỡng gầy còm nên sử dụng 2 ly (tức 90g) SPDD ColosGain hàng ngày trong thời gian ít nhất 3 tháng sẽ để cải thiện cân nặng, tăng cường miễn dịch, giúp trẻ dễ tiêu hóa và hấp thu tốt, từ đó nhanh chóng thoát khỏi "vòng xoắn nhẹ cân - miễn dịch kém" và khỏe mạnh, cao lớn, thông minh.



Kết quả từ đề tài nghiên cứu "Hiệu quả sử dụng sản phẩm dinh dưỡng ColosGain đối với tình trạng dinh dưỡng, tiêu hóa và hô hấp trên ở trẻ từ 24 đến 71 tháng tuổi" năm 2023 của Viện Dinh dưỡng cho thấy:

- Tăng cân nhanh: Trẻ tăng cân trung bình 0,54kg sau 4 tuần và 76% bố mẹ nhận thấy trẻ tăng cân trong 1 tháng.

- Giảm biếng ăn: Tình trạng biếng ăn giảm khoảng 36% và khoảng 79% bố mẹ nhận thấy trẻ ăn uống ngon miệng hơn trong 1 tháng.

Thông tin sản phẩm:

Sản phẩm dinh dưỡng COLOS GAIN 2+ Công thức dinh dưỡng đột phá với năng lượng cao, bổ sung Sữa non ColosIgG 24h độc quyền từ Mỹ, 2’-FL HMO, MCT, DHA và hệ Vitamin khoáng đa dạng cải thiện cân nặng, tăng cường miễn dịch, tiêu hóa và hấp thu tốt, giúp trẻ nhanh chóng thoát khỏi "vòng xoắn" và bắt kịp đà tăng trưởng.

- Tăng cân nhanh: Năng lượng cao (1.0 kcal/ml), MCT và đạm whey dễ hấp thu giúp tăng cường dinh dưỡng nhanh cho phục hồi cân nặng.

- Miễn dịch khỏe: Sữa non ColosIgG 24h cung cấp kháng thể tự nhiên IgG, kết hợp 2-’FL HMO, Kẽm, Selen giúp bé có miễn dịch khỏe, hạn chế ốm vặt

- Hấp thu tốt - ngừa táo bón: Lysine, Vitamin B, giúp bé ăn ngon miệng, giảm biếng ăn, FOS/Inulin - chất xơ hòa tan giúp cân bằng tiêu hóa và ngừa táo bón.

- Phát triển trí não: DHA, Taurine, Choline giúp bổ sung dưỡng chất cho hoạt động và sự phát triển của trí não và thị giác.

- Tăng chiều cao: Canxi, Photpho, Vitamin D3 giúp xương chắc khỏe và phát triển chiều cao.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam

37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 1900 633 559

Fanpage: VitaDairy - Vì Con Mẹ Chọn