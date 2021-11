Soki Miter hỗ trợ con đẩy lùi táo bón, mẹ quẳng gánh lo âu

Táo bón kéo dài: con đau, mẹ xót

Táo bón là tình trạng không hiếm gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ trên 1 tuổi, khi các bé bắt đầu làm quen với những món ăn có độ thô lớn hơn và tiếp cận đa dạng các loại thực phẩm. Lúc này hệ tiêu hóa của trẻ còn non nớt, khả năng hấp kém nên rất dễ gặp phải vấn đề táo bón.

Táo bón kéo dài có thể gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe của trẻ. Táo bón khiến trẻ bị đau rát hậu môn khi đại tiện, dẫn tới tâm lý sợ hãi, trẻ thường gào khóc hoặc cố gắng nhịn đi vệ sinh. Lâu dần, trẻ mất đi phản xạ đi vệ sinh tự nhiên và càng táo bón nặng hơn.

Táo bón kéo dài ở trẻ: con đau, mẹ xót

Phân bị ứ đọng lâu trong cơ thể, gây ra chướng bụng, khiến trẻ chán ăn, hấp thu kém, chậm tăng cân, còi cọc hơn. Nhiều trường hợp táo bón nặng có thể gây rách, chảy máu hậu môn, nhiễm trùng đường tiêu hóa, ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

Soki Miter – Hỗ trợ giảm táo bón nhanh chóng và an toàn

Soki Miter là sản phẩm kết hợp đột phá bộ đôi thành phần ưu việt gồm Chất xơ hòa tan Thế hệ mới Promitor và Enzym tiêu hóa đa chủng Digezyme giúp cải thiện nhanh tình trạng táo bón ở trẻ một cách an toàn.

Soki Miter tạo nên cơ chế Xanh, tác động nhanh chóng và bền vững giúp giải phóng cấp tốc phân ứ đọng bên trong cơ thể do táo bón, đồng thời cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa để ngăn chặn táo bón quay trở lại.

Thành phần chất xơ hòa tan Thế hệ mới Promitor nhanh chóng hút nước, làm trương nở và tăng thể tích phân, đồng thời tạo hệ gel nhớt để phân trơn mượt hơn, dễ dàng đi ra ngoài. Bên cạnh đó, promitor còn kích thích nhu động ruột, tạo cảm giác buồn vệ sinh và đẩy phân ra khỏi hậu môn, giải phóng tình trạng ứ đọng do táo bón.

Trong khi đó, enzym tiêu hóa đa chủng Digezyme làm nhiệm vụ nhanh chóng phân giải thức ăn thành dạng nhũ tương, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ các chất dinh dưỡng. Đồng thời, phần chất thải từ thức ăn không còn dưỡng chất cũng mềm và nhỏ, dễ dàng tạo thành phân mịn, hạn chế vấn đề phân lổn nhổn ở trẻ.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa Promitor và Digezyme giúp nhanh chóng loại bỏ phân khô cứng ách tắc trong cơ thể, hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón cấp tính. Đồng thời, hỗ trợ hiệu quả cho hệ tiêu hóa, giúp việc phân giải và hấp thu thức ăn hiệu quả hơn, từ đó phòng ngừa táo bón.

Không chỉ vậy, chất xơ hòa tan Promitor còn có tác dụng làm sạch đường ruột, kích thích gia tăng lợi khuẩn và chống viêm nhiễm đường tiêu hóa. Nhờ đó tăng cường và bảo vệ sức khỏe đường tiêu hóa, giúp trẻ hấp thu hiệu quả.

Soki Miter hỗ trợ giảm táo bón cho bé

Điều gì làm nên sức mạnh của Soki Miter?

Soki Miter tạo nên sự khác biệt nhờ bộ thành phần ưu việt, nhập khẩu 100% từ Hoa Kỳ. Trong đó:

Promitor là loại chất xơ hòa tan Thế hệ mới, nhập khẩu trực tiếp từ Tập đoàn Tate & Lyle PLC (Hoa Kỳ), chuyên cung cấp các thành phần dinh dưỡng và nguyên liệu dược phẩm hàng đầu thế giới với 160 năm lịch sử.

Promitor cho khả năng dung nạp gấp 2 lần, giúp cải thiện tình trạng thiếu hụt chất xơ cấp tốc, nhờ hỗ trợ giảm tình trạng táo bón nhanh chóng hơn.

Đây cũng là loại chất xơ chứa rất ít đường và ít bị chuyển hóa thành đường hơn 10% so với các chất xơ thông thường khác. Do đó rất phù hợp cho hệ tiêu hóa non nớt của trẻ.

Thành phần Soki Miter nhập khẩu hoàn toàn từ Hoa Kỳ

Thành phần Digezyme được nhập khẩu từ Công ty đa quốc gia Sabina (Hoa Kỳ) hơn 30 năm kinh nghiệm sản xuất các thành phần dinh dưỡng và nguyên liệu dược phẩm từ thực vật tiêu chuẩn hóa.

Digezyme là loại enzym tiêu hóa đa chủng có khả năng phân giải nhiều loại thức ăn phức tạp mà các enzym đơn lẻ không thực hiện được. Nhờ công dụng này mà Digezyme hỗ trợ hiệu quả cho quá trình tiêu hóa, giúp tăng cường hấp thu ở trẻ. Khi hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ hạn chế tối đa tình trạng táo bón.

Soki Miter là sản phẩm an toàn, phù hợp cho trẻ nhỏ nhờ bộ thành phần hoàn toàn từ tự nhiên đạt chứng nhận quốc tế. Trong đó, chất xơ hòa tan Promitor đạt chứng nhận FDA Hoa Kỳ và Digezyme đạt chứng nhận tiêu chuẩn Food Chemicals Codex (FCC) Hoa Kỳ.

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, khép kín đạt tiêu GMP cho chất lượng thành phẩm đồng đều, đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật cao và các điều kiện an toàn khắt khe.

Hàng triệu bà mẹ đã tin dùng và hài lòng tuyệt đối với chất lượng sản phẩm. Soki Miter tự hào là người bạn đồng hành thân thiết của trẻ, giúp con giảm táo bón để tiêu hóa khỏe mạnh, lớn khôn trong niềm vui và hạnh phúc.