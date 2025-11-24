Sốc điện cứu bé ngưng tim sau khi bị điện giật tại nhà

Bệnh nhi bị điện giật và ngưng tim tại nhà, được người thân ép tim liên tục trong lúc đưa đến bệnh viện. Khi tiếp nhận, trẻ đã trải qua khoảng 10 phút ngừng tuần hoàn - giai đoạn nguy kịch mà từng giây quyết định sự sống.

Ekip Khoa Cấp cứu nhanh chóng kích hoạt quy trình cấp cứu nâng cao gồm ép tim - bóp bóng, đặt nội khí quản, thiết lập đường truyền, dùng thuốc vận mạch và theo dõi bằng thiết bị chuyên sâu. Sau 10 phút, tim chưa hồi phục nhưng trẻ xuất hiện phản xạ yếu - dấu hiệu quan trọng giúp bác sĩ không bỏ lỡ thời điểm can thiệp.

Siêu âm tim tại giường và đo điện tim cho thấy rung thất, dù monitor không ghi nhận rõ. Quyết định sốc điện được đưa ra ngay lập tức, giúp tim trẻ đập trở lại.

Trước nhập viện, đồng tử trẻ giãn 4 mm, tiên lượng rất nặng. Năm phút sau khi tim hồi phục, đồng tử co nhỏ và có phản xạ ánh sáng. Nhận định nguy cơ tổn thương não sau ngừng tuần hoàn kéo dài, các bác sĩ triển khai kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm giảm tổn thương thứ phát, tối ưu khả năng phục hồi chức năng não.

Hiện tại, bệnh nhi đã ổn định sức khỏe và đang được theo dõi tại bệnh viện.