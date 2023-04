Siro Immukans - Giải pháp hỗ trợ tăng đề kháng cho bé yêu

Mẹ hãy tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm này để an tâm sử dụng cho con nhé.



Siro hỗ trợ tăng đề kháng Immukans: Cơ chế "đa tác động", bảo vệ bé toàn diện

Siro Immukans là sự kết hợp hoàn hảo giữa các nhóm thành phần tự nhiên như: Beta Glucan từ nấm, vitamin C, kẽm, chiết xuất cúc tím, keo ong, cao khô lá thường xuân, vitamin nhóm B và lysine.

Nhờ đó, Immukans mang tới công dụng bảo vệ bé toàn diện thông qua cơ chế đa tác động 3 trong 1 gồm: Hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ giảm nguy cơ viêm đường hô hấp trên do sức đề kháng kém, hỗ trợ tăng cường tiêu hóa, giúp ăn ngon.

Hỗ trợ tăng cường miễn dịch - Đề kháng vững vàng

Siro Immukans giúp con hỗ trợ tăng sức đề kháng và hỗ trợ giảm nguy cơ viêm đường hô hấp trên nhờ bộ ba thành phần: Beta Glucan, vitamin C và kẽm.

Trong đó, Beta Glucan là "hoạt chất vàng" trong việc tăng sức đề kháng cho bé. Hoạt chất này kích thích các tế bào miễn dịch như đại thực bào, lympho B, T hoạt động mạnh mẽ để bảo vệ trẻ trước các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn…

Một nghiên cứu được thực hiện trên nhóm trẻ từ 1 - 4 tuổi cho thấy, Beta Glucan giúp giảm số trẻ mắc các bệnh truyền nhiễm, rút ngắn thời gian bị bệnh từ 9 ngày xuống còn 2 - 4 ngày và giảm mức độ bệnh. (Theo https://www.longdom.org/open-access/bakerrsquos-yeast-betaglucan-decreases -episodes-of-common-childhood-illness-in-1-to-4-year-old-children-during-cold-seas-35599.html )

Cùng với Beta Glucan, siro Immukans còn bổ sung cho bé vitamin C và kẽm. Đây cũng là hai vi chất quan trọng trong việc thúc đẩy hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả, giúp con ít ốm vặt và khỏe mạnh hơn.

Hỗ trợ phòng ngừa và cải thiện nhanh các triệu chứng viêm đường hô hấp trên ở trẻ nhỏ

Siro Immukans cũng là giải pháp tuyệt vời để hỗ trợ phòng ngừa và cải thiện nhanh các triệu chứng viêm đường hô hấp trên nhờ các thành phần.

Chiết xuất cúc tím và keo ong trong Immukans được coi như các kháng sinh tự nhiên, hiệu quả trong việc kháng khuẩn, kháng virus.

Cao khô lá thường xuân có chứa glycosid - Hoạt chất giúp giảm nhanh các triệu chứng viêm đường hô hấp trên như ngứa rát họng, ho, sổ mũi.

Siro Immukans, giải pháp hỗ trợ giảm nguy cơ viêm đường hô hấp trên ở trẻ

Hỗ trợ tăng cường tiêu hóa khỏe - Trẻ ăn ngon



Thành phần kẽm trong siro Immukans còn có công dụng hỗ trợ tăng cường tiêu hóa và giúp bé ngon miệng hơn.

Đồng thời, kẽm còn kết hợp với vitamin nhóm B và lysin giúp cơ thể tăng hấp thu chất dinh dưỡng từ thực phẩm, đặc biệt là canxi, sắt, đồng…

Như vậy, siro Immukans không chỉ giúp bé hỗ trợ tăng đề kháng, giảm nguy cơ viêm đường hô hấp trên mà còn giúp mẹ xua tan nỗi lo con biếng ăn, còi cọc.

Immukans - Sản phẩm chính hãng, an toàn cho trẻ nhỏ

Siro Immukans có xuất xứ Italia và được nhập khẩu chính hãng bởi Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế Eurovit Pharma - Công ty Dược uy tín với nhiều sản phẩm chất lượng chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé.

Sản phẩm đã được kiểm định chặt chẽ, tính toán liều dùng khoa học để đảm bảo an toàn khi dùng cho trẻ nhỏ trên 6 tháng tuổi. Vì thế, mẹ hoàn toàn an tâm khi sử dụng cho bé yêu nha.

Siro Immukans - Sự lựa chọn của hàng ngàn mẹ Việt trong hành trình chăm con

Với công dụng bảo vệ bé toàn diện, siro Immukans đã được hàng ngàn mẹ tin tưởng lựa chọn.

Mẹ Thanh chia sẻ: "Bé Mỳ nhà mình từng nhập viện vì viêm phổi và cứ giao mùa là bị: ho, sổ mũi, viêm họng... Sức đề kháng của con yếu nên cứ 1 - 2 tháng lại bị ốm 1 lần, đi học được 3 - 4 hôm thì lại bệnh rồi nghỉ cả tuần, lần nào cũng phải dùng kháng sinh. Con biếng ăn nên ngày càng còi cọc.

Từ khi được các mẹ bỉm tư vấn sử dụng Immu kans và vệ sinh mũi họng hàng ngày, trộm vía thấy sức khỏe của con tốt hơn hẳn, đặc biệt là các bệnh về hô hấp gần như không còn bị tái phát. Con chơi ngoan, ăn ngon mà lại tăng cân đều hơn trước, tầm 1 tháng mà tăng được hơn 1 cân. Chả bù cho trước đây, cân nhích theo từng lạng."

- Siro hỗ trợ tăng đề kháng Immukans - Giải pháp vàng bảo vệ bé yêu toàn diện.

- Siro hỗ trợ tăng đề kháng Immukans - Hỗ trợ tăng cường miễn dịch - Đề kháng vững vàng.

- Sản phẩm nhập khẩu từ Italia với các thành phần tự nhiên mang đến cho bé công dụng:

- Hỗ trợ tăng cường chức năng miễn dịch giúp bé giảm nguy cơ ốm vặt.

- Hỗ trợ phòng ngừa và cải thiện nhanh các triệu chứng viêm đường hô hấp trên: Ho, sổ mũi, ngứa rát họng, đau họng, viêm họng …

- Hỗ trợ tăng cường tiêu hóa, ăn ngon.

- Sản phẩm đã có mặt tại hơn 10.000 cửa hàng trên toàn quốc.

Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị Y tế Eurovit Việt Nam

Địa chỉ: Xóm 3, Lương Quy, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội

Hotline: 1900 63 8081

Website: https://www.immukans.vn/

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.